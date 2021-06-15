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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210615/volokolamsk-1736638068.html
Тур на выходные: Волоколамск и окрестности вас могут удивить
Тур на выходные: Волоколамск и окрестности вас могут удивить - РИА Новости, 15.06.2021
Тур на выходные: Волоколамск и окрестности вас могут удивить
"История Подмосковья начинается с нас!" — заявляют на туристическом портале Волоколамска. И не лукавят. Город — самый древний в области, Москва моложе на 12... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T08:00
2021-06-15T08:32
кашин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Светлана Баева. "История Подмосковья начинается с нас!" — заявляют на туристическом портале Волоколамска. И не лукавят. Город — самый древний в области, Москва моложе на 12 лет. Именно в его окрестностях зажгли "лампочку Ильича" и построили одну из первых ГЭС. Все это доступно гостям. Как и гоночная трасса уровня "Формулы-1", редкие животные, кремль, красивейшие монастыри и дворянские усадьбы — порой, увы, заброшенные. О "старшем брате" столицы, реке Ламе и необычных объектах — в материале РИА Новости.На что в кремле потратить деньги"Я замерла возле ощерившегося чучела волка, — рассказывает туристка Ольга Крапивина. — "Пёсу нашу фотографируете?" — спросила сотрудница музейно-выставочного комплекса "Волоколамский кремль". Потом она провела меня на колокольню. Несмотря на выходной и теплую погоду, народу немного, так что достопримечательность открывают отдельно для каждого. Можно без проблем взобраться по узкой крутой лестнице и без конкурентов найти удачные ракурсы для фото".Впрочем, в Волоколамске сделать хорошие кадры несложно: город старинный, симпатичный и уютный. В центре над площадью перед зданием администрации и необычным банком в стиле классицизм возвышается кремль. Ведут к нему узкая лестница и кирпичная арка-мостик. На территории — соборы XV-XIX веков и колокольня, возведенная по проекту знаменитого архитектора Осипа Бове: стоит подняться, взглянуть сверху вниз и решить, куда пойти дальше. Все удовольствие — 200 рублей.Стоит потратить время и немного денег — опять же 200 рублей — на осмотр галереи и музея. В нем расскажут о совершенно логичной истории названия города. Волоколамск — это Волок на Ламе (или Волок Ламский). Здесь по земле, то есть, волоком, переправляли суда из Ламы в один из притоков Рузы. Именно тут проходил путь из Великого Новгорода в Московское и Рязанское княжества. В музее выставлены предметы быта местных жителей разных эпох: от крестьянского до позднесоветского. Есть и золотоордынский клад ХIV века, и княжеские печати XI-XV столетий. В картинной галерее музея, посещение которой включено в стоимость, выставлены произведения местных художников. Кроме того, здесь постоянно проходят выставки.Дорога близкая, казенный домЗа красивой старинной оградой — небольшой пруд, живописно заросший тиной. И совсем неожиданное соседство — СИЗО, а точнее, Следственный изолятор № 2. Здание старое, середины XIX века. Но изолятор действующий.Рядом две гостиницы. Одна — категории "четыре звезды": с конференц-залом, сауной, рестораном. Вторая, прямо под стенами СИЗО, попроще — даже санузлы не во всех номерах. Но мнения постояльцев разнятся: от жалоб на холод до "снаружи может показаться не очень, но внутри уютно, большие комнаты и высокие потолки". Соседства советуют не страшиться: вокруг тихо и спокойно, до кремля два шага, а виды с крепостных валов — шикарные. Кафе три в одномПод валами — магазины и ресторан с летней верандой. В дождливую погоду на ней не обслуживают. Но если есть желание после прогулки пообедать с видом на город, вот ноу-хау: закажите блюда навынос и располагайтесь здесь. Правда, посуда будет одноразовая. Меню разнообразное, и готовят довольно вкусно. Есть в городе кафе с интересной концепцией, называется "История места. Волоколамск". Три в одном: кофейня, туринформцентр с возможностью выбрать и заказать экскурсии и магазин сувениров. Можно и кофе выпить (очень хвалят), и решить, что еще посмотреть.Ленин и гонкиМного любопытного в окрестностях Волоколамска. Недалеко — Moscow Raceway: трасса такого уровня в России есть только в Сочи. Здесь устраивают гонки, трек-дни для автомобилей и мотоциклов, регулярные фестивали — вход для зрителей иногда свободный. Если двигаться из Москвы по шоссе М-9, нужно свернуть на 95-м километре, не доезжая 22-23 до Волоколамска.Из самого города стоит отправиться, например, в интересное путешествие в сторону деревни Кашино, а потом — по указателю "Мемориальный дом-музей Ленина "Лампочка Ильича". Именно сюда 101 год назад приехал вождь пролетариата по случаю запуска местной электростанции с разводной сетью из телеграфных проводов. Тут, как говорят, и появилась фраза: "Была коптилка да свеча — теперь лампа Ильича".Удивительные "заброшки"Дальше, в сторону Яропольца (на развилке после Кашино налево), все масштабнее и серьезнее. Например, усадьба Гончаровых, где родилась теща Александра Пушкина и бывал сам поэт. Комплекс отреставрировали, здесь снимали фильмы "Барышня-крестьянка" и "Очарованный странник".Есть в селе и удивительные "заброшки". Например, храм Казанской иконы Божией Матери, построенный в XVIII веке в усадьбе Ярополец по указу владельца — графа Захара Чернышева. Церковь — необычной архитектуры. На ней "масонский знак" — "всевидящее око". Правда, исследователи говорят, что этот символ использовали в убранстве православных храмов. Но строение разрушается, как и сама усадьба.Еще одна интересная "заброшка"— Ярополецкая ГЭС. Она не действует, но привлекает и просто туристов, и свадьбы. Станцию начали строить в 1918-м местные энтузиасты под руководством школьного учителя труда. А помог Ленин, к которому в Кашин отправили делегацию. Сейчас здание восстановили — как исторический памятник. Смотритель, по словам туристов, проводит экскурсии. Вокруг красивая природа, можно порыбачить, покататься на лодках, питбайках, сделать фото, просто погулять и искупаться.Духовная красота и редкие видыЕсли же после Кашина свернуть направо — приедете в монастырь: Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской. Местные жители, говоря о городе, обязательно советуют его посетить. Он расположен в селе Теряево на берегу Теряевских прудов: Гурьевского и Иосифского.Рядом природный заказник, где обитают редкие виды животных и птиц.Но с ними можно познакомиться и на обратном пути — если в Москву. Недалеко от Волоколамска и трассы М-9 в районе поселка Сычево находится Центр воспроизводства редких видов Московского зоопарка. Там более тысячи животных. Вход по сеансам (11:00, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30) или в составе организованной группы. Билеты в первом случае надо покупать за десять минут до начала экскурсии, стоимость — 500 рублей, дети до шести лет — бесплатно. Это отличная возможность завершить небольшой тур по Волоколамской земле встречей с живой и редкой "пёсой": например, со среднекитайским красным волком, койотом. Или с кошкой — леопардом, манулом, барсом, тигром.
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Тур на выходные: Волоколамск и окрестности вас могут удивить

08:00 15.06.2021 (обновлено: 08:32 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Роман ДенисовВ центре города Волоколамска Московской области. Архивное фото
В центре города Волоколамска Московской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Роман Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Светлана Баева. "История Подмосковья начинается с нас!" — заявляют на туристическом портале Волоколамска. И не лукавят. Город — самый древний в области, Москва моложе на 12 лет. Именно в его окрестностях зажгли "лампочку Ильича" и построили одну из первых ГЭС. Все это доступно гостям. Как и гоночная трасса уровня "Формулы-1", редкие животные, кремль, красивейшие монастыри и дворянские усадьбы — порой, увы, заброшенные. О "старшем брате" столицы, реке Ламе и необычных объектах — в материале РИА Новости.

На что в кремле потратить деньги

"Я замерла возле ощерившегося чучела волка, — рассказывает туристка Ольга Крапивина. — "Пёсу нашу фотографируете?" — спросила сотрудница музейно-выставочного комплекса "Волоколамский кремль". Потом она провела меня на колокольню. Несмотря на выходной и теплую погоду, народу немного, так что достопримечательность открывают отдельно для каждого. Можно без проблем взобраться по узкой крутой лестнице и без конкурентов найти удачные ракурсы для фото".
Впрочем, в Волоколамске сделать хорошие кадры несложно: город старинный, симпатичный и уютный. В центре над площадью перед зданием администрации и необычным банком в стиле классицизм возвышается кремль. Ведут к нему узкая лестница и кирпичная арка-мостик. На территории — соборы XV-XIX веков и колокольня, возведенная по проекту знаменитого архитектора Осипа Бове: стоит подняться, взглянуть сверху вниз и решить, куда пойти дальше. Все удовольствие — 200 рублей.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Колокольня Воскресенского собора музейно-выставочного комплекса "Волоколамский кремль"

Колокольня Воскресенского собора музейно-выставочного комплекса Волоколамский Кремль
1 из 5

Колокольня Воскресенского собора музейно-выставочного комплекса "Волоколамский кремль"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Кремлевская ограда и башня музейно-выставочного комплекса "Волоколамский кремль"

Кремлевская ограда и башня музейно-выставочного комплекса Волоколамский Кремль
2 из 5

Кремлевская ограда и башня музейно-выставочного комплекса "Волоколамский кремль"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© Public Domain/Lodo27Здание банка в Волоколамске
Здание банка в Волоколамске
3 из 5
Здание банка в Волоколамске
© Public Domain/Lodo27
© РИА Новости / Светлана Баева

Вид на город с колокольни

Вид на город с колькольни
4 из 5

Вид на город с колокольни

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Банк в Волоколамске

Здание банка в Волоколамске
5 из 5

Банк в Волоколамске

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 5

Колокольня Воскресенского собора музейно-выставочного комплекса "Волоколамский кремль"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 5

Кремлевская ограда и башня музейно-выставочного комплекса "Волоколамский кремль"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 5
Здание банка в Волоколамске
© Public Domain/Lodo27
4 из 5

Вид на город с колокольни

© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 5

Банк в Волоколамске

© РИА Новости / Светлана Баева
Стоит потратить время и немного денег — опять же 200 рублей — на осмотр галереи и музея. В нем расскажут о совершенно логичной истории названия города. Волоколамск — это Волок на Ламе (или Волок Ламский). Здесь по земле, то есть, волоком, переправляли суда из Ламы в один из притоков Рузы. Именно тут проходил путь из Великого Новгорода в Московское и Рязанское княжества. В музее выставлены предметы быта местных жителей разных эпох: от крестьянского до позднесоветского. Есть и золотоордынский клад ХIV века, и княжеские печати XI-XV столетий.
© РИА Новости / Светлана Баева

Чучело волка в Волоколамском кремле

Чучело волка в Волоколамском Кремле
1 из 5

Чучело волка в Волоколамском кремле

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Князь и его дочь в Волоколамске

Князь и его дочь в Волоколамске
2 из 5

Князь и его дочь в Волоколамске

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Крестьянский быт. Волоколамский кремль

Крестьянский быт. Волоколамский Кремль
3 из 5

Крестьянский быт. Волоколамский кремль

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Советский быт в Волоколамском кремле

Советский быт в Волоколамском Кремле
4 из 5

Советский быт в Волоколамском кремле

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Картина "Перекресток волоколамский" в картинной галерее в кремле

Картина Перекресток Волоколамский в картинной галерее в Кремле
5 из 5

Картина "Перекресток волоколамский" в картинной галерее в кремле

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 5

Чучело волка в Волоколамском кремле

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 5

Князь и его дочь в Волоколамске

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 5

Крестьянский быт. Волоколамский кремль

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 5

Советский быт в Волоколамском кремле

© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 5

Картина "Перекресток волоколамский" в картинной галерее в кремле

© РИА Новости / Светлана Баева
В картинной галерее музея, посещение которой включено в стоимость, выставлены произведения местных художников. Кроме того, здесь постоянно проходят выставки.

Дорога близкая, казенный дом

За красивой старинной оградой — небольшой пруд, живописно заросший тиной. И совсем неожиданное соседство — СИЗО, а точнее, Следственный изолятор № 2. Здание старое, середины XIX века. Но изолятор действующий.
© РИА Новости / Светлана Баева

Вид на пруд и СИЗО в Волоколамске

Вид на пруд и СИЗО в Волоколамске
1 из 3

Вид на пруд и СИЗО в Волоколамске

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Вид на пруд и кремль в Волоколамске

Вид на пруд и Кремль в Волоколамске
2 из 3

Вид на пруд и кремль в Волоколамске

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

СИЗО в Волоколамске

Сизо в Волокаламске
3 из 3

СИЗО в Волоколамске

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3

Вид на пруд и СИЗО в Волоколамске

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3

Вид на пруд и кремль в Волоколамске

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3

СИЗО в Волоколамске

© РИА Новости / Светлана Баева
Рядом две гостиницы. Одна — категории "четыре звезды": с конференц-залом, сауной, рестораном. Вторая, прямо под стенами СИЗО, попроще — даже санузлы не во всех номерах. Но мнения постояльцев разнятся: от жалоб на холод до "снаружи может показаться не очень, но внутри уютно, большие комнаты и высокие потолки". Соседства советуют не страшиться: вокруг тихо и спокойно, до кремля два шага, а виды с крепостных валов — шикарные.

Кафе три в одном

© РИА Новости / Светлана БаеваВид на кремль и кафе в Волоколамске
Вид на Кремль и кафе в Волоколамске - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
Вид на кремль и кафе в Волоколамске
Под валами — магазины и ресторан с летней верандой. В дождливую погоду на ней не обслуживают. Но если есть желание после прогулки пообедать с видом на город, вот ноу-хау: закажите блюда навынос и располагайтесь здесь. Правда, посуда будет одноразовая. Меню разнообразное, и готовят довольно вкусно.
Есть в городе кафе с интересной концепцией, называется "История места. Волоколамск". Три в одном: кофейня, туринформцентр с возможностью выбрать и заказать экскурсии и магазин сувениров. Можно и кофе выпить (очень хвалят), и решить, что еще посмотреть.

Ленин и гонки

Много любопытного в окрестностях Волоколамска. Недалеко — Moscow Raceway: трасса такого уровня в России есть только в Сочи. Здесь устраивают гонки, трек-дни для автомобилей и мотоциклов, регулярные фестивали — вход для зрителей иногда свободный. Если двигаться из Москвы по шоссе М-9, нужно свернуть на 95-м километре, не доезжая 22-23 до Волоколамска.
© РИА Новости / Михаил Сербин / Перейти в фотобанк

Итальянский гонщик Марко Меландри во время чемпионата мира по супербайку, который проходит под Волоколамском на трассе Moscow Raceway

Трасса Moscow Raceway
1 из 4

Итальянский гонщик Марко Меландри во время чемпионата мира по супербайку, который проходит под Волоколамском на трассе Moscow Raceway

© РИА Новости / Михаил Сербин
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На IV этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях (WTCC) на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском районе Подмосковья

Автоспорт. IV этап чемпионата мира FIA WTCC. Второй день
2 из 4

На IV этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях (WTCC) на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском районе Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Светлана Баева

Московский мотовернисаж на Moscow Raceway

Московский Мотовернисаж на Moscow Raceway
3 из 4

Московский мотовернисаж на Moscow Raceway

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваФестиваль на Moscow Raceway
Фестиваль на Moscow Raceway
4 из 4
Фестиваль на Moscow Raceway
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 4

Итальянский гонщик Марко Меландри во время чемпионата мира по супербайку, который проходит под Волоколамском на трассе Moscow Raceway

© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в фотобанк
2 из 4

На IV этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях (WTCC) на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском районе Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 4

Московский мотовернисаж на Moscow Raceway

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4
Фестиваль на Moscow Raceway
© РИА Новости / Светлана Баева
Из самого города стоит отправиться, например, в интересное путешествие в сторону деревни Кашино, а потом — по указателю "Мемориальный дом-музей Ленина "Лампочка Ильича". Именно сюда 101 год назад приехал вождь пролетариата по случаю запуска местной электростанции с разводной сетью из телеграфных проводов. Тут, как говорят, и появилась фраза: "Была коптилка да свеча — теперь лампа Ильича".
CC BY-SA 4.0 / Отползай / Дом-музей В. И. Ленина в КашинеКашино, дом-музей "Лампочка Ильича"
Кашино, дом-музей Лампочка Ильича
1 из 3
Кашино, дом-музей "Лампочка Ильича"
CC BY-SA 4.0 / Отползай / Дом-музей В. И. Ленина в Кашине
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лампочка Ильича". Село Ботино, Шатурский район. 1925 год

Лампочка Ильича. Село Ботино, Шатурский район. 1925 год
2 из 3

"Лампочка Ильича". Село Ботино, Шатурский район. 1925 год

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Жители деревни в Брянской губернии зажигают первую лампочку. Фотография 1928 года из фонда Центрального государственного архива кинофотофонодокументов СССР

Жители деревни в Брянской губернии зажигают первую лампочку
3 из 3

Жители деревни в Брянской губернии зажигают первую лампочку. Фотография 1928 года из фонда Центрального государственного архива кинофотофонодокументов СССР

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 3
Кашино, дом-музей "Лампочка Ильича"
CC BY-SA 4.0 / Отползай / Дом-музей В. И. Ленина в Кашине
2 из 3

"Лампочка Ильича". Село Ботино, Шатурский район. 1925 год

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 3

Жители деревни в Брянской губернии зажигают первую лампочку. Фотография 1928 года из фонда Центрального государственного архива кинофотофонодокументов СССР

© РИА Новости
Перейти в фотобанк

Удивительные "заброшки"

Дальше, в сторону Яропольца (на развилке после Кашино налево), все масштабнее и серьезнее. Например, усадьба Гончаровых, где родилась теща Александра Пушкина и бывал сам поэт. Комплекс отреставрировали, здесь снимали фильмы "Барышня-крестьянка" и "Очарованный странник".
© Фото : "Музеи России" Усадьба Гончаровых, Ярополец
Усадьба Гончаровых, Ярополец - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : "Музеи России"
Усадьба Гончаровых, Ярополец
Есть в селе и удивительные "заброшки". Например, храм Казанской иконы Божией Матери, построенный в XVIII веке в усадьбе Ярополец по указу владельца — графа Захара Чернышева. Церковь — необычной архитектуры. На ней "масонский знак" — "всевидящее око". Правда, исследователи говорят, что этот символ использовали в убранстве православных храмов. Но строение разрушается, как и сама усадьба.
Еще одна интересная "заброшка"— Ярополецкая ГЭС. Она не действует, но привлекает и просто туристов, и свадьбы. Станцию начали строить в 1918-м местные энтузиасты под руководством школьного учителя труда. А помог Ленин, к которому в Кашин отправили делегацию. Сейчас здание восстановили — как исторический памятник. Смотритель, по словам туристов, проводит экскурсии. Вокруг красивая природа, можно порыбачить, покататься на лодках, питбайках, сделать фото, просто погулять и искупаться.
© РИА Новости / Светлана БаеваЯрополец, ГЭС
Ярополец, ГЭС
1 из 2
Ярополец, ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
CC BY-SA 2.0 / Marat Nevlyutov / Храм Казанской иконы Божией МатериХрам Казанской иконы Божией Матери в селе Ярополец
Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Ярополец
2 из 2
Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Ярополец
CC BY-SA 2.0 / Marat Nevlyutov / Храм Казанской иконы Божией Матери
1 из 2
Ярополец, ГЭС
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2
Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Ярополец
CC BY-SA 2.0 / Marat Nevlyutov / Храм Казанской иконы Божией Матери

Духовная красота и редкие виды

Если же после Кашина свернуть направо — приедете в монастырь: Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской. Местные жители, говоря о городе, обязательно советуют его посетить. Он расположен в селе Теряево на берегу Теряевских прудов: Гурьевского и Иосифского.
Рядом природный заказник, где обитают редкие виды животных и птиц.
CC BY-SA 3.0 / paraportator / Иосифо-Волоцкий монастырь

Иосифо-Волоцкий Успенский монастырь

Иосифо-Волоколамский Успенский монастырь
1 из 3

Иосифо-Волоцкий Успенский монастырь

CC BY-SA 3.0 / paraportator / Иосифо-Волоцкий монастырь
CC BY-SA 3.0 / paraportator / Вид на монастырь через озеро

Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь

Иосифо-Волоколамский Успенский монастырь
2 из 3

Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь

CC BY-SA 3.0 / paraportator / Вид на монастырь через озеро
CC BY-SA 3.0 / paraportator / Иосифо-Волоцкий монастырь

Иосифо-Волоцкий мужской монастырь

Иосифо-Волоколамский Успенский монастырь
3 из 3

Иосифо-Волоцкий мужской монастырь

CC BY-SA 3.0 / paraportator / Иосифо-Волоцкий монастырь
1 из 3

Иосифо-Волоцкий Успенский монастырь

CC BY-SA 3.0 / paraportator / Иосифо-Волоцкий монастырь
2 из 3

Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь

CC BY-SA 3.0 / paraportator / Вид на монастырь через озеро
3 из 3

Иосифо-Волоцкий мужской монастырь

CC BY-SA 3.0 / paraportator / Иосифо-Волоцкий монастырь
Но с ними можно познакомиться и на обратном пути — если в Москву. Недалеко от Волоколамска и трассы М-9 в районе поселка Сычево находится Центр воспроизводства редких видов Московского зоопарка. Там более тысячи животных. Вход по сеансам (11:00, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30) или в составе организованной группы. Билеты в первом случае надо покупать за десять минут до начала экскурсии, стоимость — 500 рублей, дети до шести лет — бесплатно.
Это отличная возможность завершить небольшой тур по Волоколамской земле встречей с живой и редкой "пёсой": например, со среднекитайским красным волком, койотом. Или с кошкой — леопардом, манулом, барсом, тигром.
© РИА Новости / Андрей Соломонов / Перейти в фотобанк

Американский койот в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском

Американский койот в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском
1 из 7

Американский койот в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском

© РИА Новости / Андрей Соломонов
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Дальневосточный леопард в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском

Дальневосточный леопард в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском
2 из 7

Дальневосточный леопард в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Восточно-сибирская рысь в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области

Восточно-сибирская рысь в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском
3 из 7

Восточно-сибирская рысь в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Фосса в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области

Фосса в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском
4 из 7

Фосса в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Детеныш памирского архара (горный баран Марко Поло) в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области

Детёныш памирского архара в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском
5 из 7

Детеныш памирского архара (горный баран Марко Поло) в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Сурикаты в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области

Сурикаты в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском
6 из 7

Сурикаты в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Соломонов / Перейти в фотобанк

Лошади Пржевальского в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском

Лошади Пржевальского в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском
7 из 7

Лошади Пржевальского в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском

© РИА Новости / Андрей Соломонов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Американский койот в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском

© РИА Новости / Андрей Соломонов
Перейти в фотобанк
2 из 7

Дальневосточный леопард в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
3 из 7

Восточно-сибирская рысь в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
4 из 7

Фосса в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
5 из 7

Детеныш памирского архара (горный баран Марко Поло) в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
6 из 7

Сурикаты в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
7 из 7

Лошади Пржевальского в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево под Волоколамском

© РИА Новости / Андрей Соломонов
Перейти в фотобанк
 
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