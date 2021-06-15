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Тур на выходные: Волоколамск и окрестности вас могут удивить

Тур на выходные: Волоколамск и окрестности вас могут удивить - РИА Новости, 15.06.2021

Тур на выходные: Волоколамск и окрестности вас могут удивить

"История Подмосковья начинается с нас!" — заявляют на туристическом портале Волоколамска. И не лукавят. Город — самый древний в области, Москва моложе на 12... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T08:00

2021-06-15T08:00

2021-06-15T08:32

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Светлана Баева. "История Подмосковья начинается с нас!" — заявляют на туристическом портале Волоколамска. И не лукавят. Город — самый древний в области, Москва моложе на 12 лет. Именно в его окрестностях зажгли "лампочку Ильича" и построили одну из первых ГЭС. Все это доступно гостям. Как и гоночная трасса уровня "Формулы-1", редкие животные, кремль, красивейшие монастыри и дворянские усадьбы — порой, увы, заброшенные. О "старшем брате" столицы, реке Ламе и необычных объектах — в материале РИА Новости.На что в кремле потратить деньги"Я замерла возле ощерившегося чучела волка, — рассказывает туристка Ольга Крапивина. — "Пёсу нашу фотографируете?" — спросила сотрудница музейно-выставочного комплекса "Волоколамский кремль". Потом она провела меня на колокольню. Несмотря на выходной и теплую погоду, народу немного, так что достопримечательность открывают отдельно для каждого. Можно без проблем взобраться по узкой крутой лестнице и без конкурентов найти удачные ракурсы для фото".Впрочем, в Волоколамске сделать хорошие кадры несложно: город старинный, симпатичный и уютный. В центре над площадью перед зданием администрации и необычным банком в стиле классицизм возвышается кремль. Ведут к нему узкая лестница и кирпичная арка-мостик. На территории — соборы XV-XIX веков и колокольня, возведенная по проекту знаменитого архитектора Осипа Бове: стоит подняться, взглянуть сверху вниз и решить, куда пойти дальше. Все удовольствие — 200 рублей.Стоит потратить время и немного денег — опять же 200 рублей — на осмотр галереи и музея. В нем расскажут о совершенно логичной истории названия города. Волоколамск — это Волок на Ламе (или Волок Ламский). Здесь по земле, то есть, волоком, переправляли суда из Ламы в один из притоков Рузы. Именно тут проходил путь из Великого Новгорода в Московское и Рязанское княжества. В музее выставлены предметы быта местных жителей разных эпох: от крестьянского до позднесоветского. Есть и золотоордынский клад ХIV века, и княжеские печати XI-XV столетий. В картинной галерее музея, посещение которой включено в стоимость, выставлены произведения местных художников. Кроме того, здесь постоянно проходят выставки.Дорога близкая, казенный домЗа красивой старинной оградой — небольшой пруд, живописно заросший тиной. И совсем неожиданное соседство — СИЗО, а точнее, Следственный изолятор № 2. Здание старое, середины XIX века. Но изолятор действующий.Рядом две гостиницы. Одна — категории "четыре звезды": с конференц-залом, сауной, рестораном. Вторая, прямо под стенами СИЗО, попроще — даже санузлы не во всех номерах. Но мнения постояльцев разнятся: от жалоб на холод до "снаружи может показаться не очень, но внутри уютно, большие комнаты и высокие потолки". Соседства советуют не страшиться: вокруг тихо и спокойно, до кремля два шага, а виды с крепостных валов — шикарные. Кафе три в одномПод валами — магазины и ресторан с летней верандой. В дождливую погоду на ней не обслуживают. Но если есть желание после прогулки пообедать с видом на город, вот ноу-хау: закажите блюда навынос и располагайтесь здесь. Правда, посуда будет одноразовая. Меню разнообразное, и готовят довольно вкусно. Есть в городе кафе с интересной концепцией, называется "История места. Волоколамск". Три в одном: кофейня, туринформцентр с возможностью выбрать и заказать экскурсии и магазин сувениров. Можно и кофе выпить (очень хвалят), и решить, что еще посмотреть.Ленин и гонкиМного любопытного в окрестностях Волоколамска. Недалеко — Moscow Raceway: трасса такого уровня в России есть только в Сочи. Здесь устраивают гонки, трек-дни для автомобилей и мотоциклов, регулярные фестивали — вход для зрителей иногда свободный. Если двигаться из Москвы по шоссе М-9, нужно свернуть на 95-м километре, не доезжая 22-23 до Волоколамска.Из самого города стоит отправиться, например, в интересное путешествие в сторону деревни Кашино, а потом — по указателю "Мемориальный дом-музей Ленина "Лампочка Ильича". Именно сюда 101 год назад приехал вождь пролетариата по случаю запуска местной электростанции с разводной сетью из телеграфных проводов. Тут, как говорят, и появилась фраза: "Была коптилка да свеча — теперь лампа Ильича".Удивительные "заброшки"Дальше, в сторону Яропольца (на развилке после Кашино налево), все масштабнее и серьезнее. Например, усадьба Гончаровых, где родилась теща Александра Пушкина и бывал сам поэт. Комплекс отреставрировали, здесь снимали фильмы "Барышня-крестьянка" и "Очарованный странник".Есть в селе и удивительные "заброшки". Например, храм Казанской иконы Божией Матери, построенный в XVIII веке в усадьбе Ярополец по указу владельца — графа Захара Чернышева. Церковь — необычной архитектуры. На ней "масонский знак" — "всевидящее око". Правда, исследователи говорят, что этот символ использовали в убранстве православных храмов. Но строение разрушается, как и сама усадьба.Еще одна интересная "заброшка"— Ярополецкая ГЭС. Она не действует, но привлекает и просто туристов, и свадьбы. Станцию начали строить в 1918-м местные энтузиасты под руководством школьного учителя труда. А помог Ленин, к которому в Кашин отправили делегацию. Сейчас здание восстановили — как исторический памятник. Смотритель, по словам туристов, проводит экскурсии. Вокруг красивая природа, можно порыбачить, покататься на лодках, питбайках, сделать фото, просто погулять и искупаться.Духовная красота и редкие видыЕсли же после Кашина свернуть направо — приедете в монастырь: Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской. Местные жители, говоря о городе, обязательно советуют его посетить. Он расположен в селе Теряево на берегу Теряевских прудов: Гурьевского и Иосифского.Рядом природный заказник, где обитают редкие виды животных и птиц.Но с ними можно познакомиться и на обратном пути — если в Москву. Недалеко от Волоколамска и трассы М-9 в районе поселка Сычево находится Центр воспроизводства редких видов Московского зоопарка. Там более тысячи животных. Вход по сеансам (11:00, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30) или в составе организованной группы. Билеты в первом случае надо покупать за десять минут до начала экскурсии, стоимость — 500 рублей, дети до шести лет — бесплатно. Это отличная возможность завершить небольшой тур по Волоколамской земле встречей с живой и редкой "пёсой": например, со среднекитайским красным волком, койотом. Или с кошкой — леопардом, манулом, барсом, тигром.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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