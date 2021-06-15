https://ria.ru/20210615/vologda-1737123152.html

Луценко добился пуска дополнительных электричек из Вожеги в Вологду

Луценко добился пуска дополнительных электричек из Вожеги в Вологду - РИА Новости, 15.06.2021

Луценко добился пуска дополнительных электричек из Вожеги в Вологду

Спикер парламента Вологодской области руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко добился пуска дополнительных электричек из Вожеги в Вологду, сообщила... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T18:09

2021-06-15T18:09

2021-06-15T18:09

вологодская область

андрей луценко

единая россия

ржд

вологда

вологодская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572958862_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a20c16b4e40981bebc23a3a39325af2.jpg

ВОЛОГДА, 15 июн – РИА Новости. Спикер парламента Вологодской области руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко добился пуска дополнительных электричек из Вожеги в Вологду, сообщила пресс-служб Заксобрания области.Пятничный рейс, связывающий областной центр с несколькими районами области – Сокольским, Харовским и Вожегодским, был отменён более десяти лет назад. Всё это время жители трёх районов добивались возвращения поезда."Андрей Луценко провёл работу с руководством РЖД и правительством области, отправил запросы. В итоге вопрос был оперативно решён: кроме выходных, по пятницам, поезд будет делать ещё четыре рейса: по два из Вожеги в Вологду, и ещё два в обратном направлении", - рассказал депутат Заксобрания области, член фракции "Единая Россия" Александр Гордеев.Депутат добавил, что с 11 июня и до 26 сентября по маршруту Вожега - Вологда начал курсировать пригородный поезд не только в субботу и воскресенье, но и в пятницу.По мнению председателя Вожегодского районного общества инвалидов Татьяны Волковой, местные жители активно пользуются услугами железнодорожного транспорта пригородного сообщения и он у них востребован. Поэтому решение этого вопроса было своевременным.

https://ria.ru/20210615/remont-1737057107.html

https://realty.ria.ru/20210604/cherepovets-1735599399.html

вологда

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей луценко, единая россия, ржд, вологда, вологодская область, общество