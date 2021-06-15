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Луценко добился пуска дополнительных электричек из Вожеги в Вологду
Луценко добился пуска дополнительных электричек из Вожеги в Вологду - РИА Новости, 15.06.2021
Луценко добился пуска дополнительных электричек из Вожеги в Вологду
Спикер парламента Вологодской области руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко добился пуска дополнительных электричек из Вожеги в Вологду, сообщила... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:09
2021-06-15T18:09
2021-06-15T18:09
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 15 июн – РИА Новости. Спикер парламента Вологодской области руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко добился пуска дополнительных электричек из Вожеги в Вологду, сообщила пресс-служб Заксобрания области.Пятничный рейс, связывающий областной центр с несколькими районами области – Сокольским, Харовским и Вожегодским, был отменён более десяти лет назад. Всё это время жители трёх районов добивались возвращения поезда."Андрей Луценко провёл работу с руководством РЖД и правительством области, отправил запросы. В итоге вопрос был оперативно решён: кроме выходных, по пятницам, поезд будет делать ещё четыре рейса: по два из Вожеги в Вологду, и ещё два в обратном направлении", - рассказал депутат Заксобрания области, член фракции "Единая Россия" Александр Гордеев.Депутат добавил, что с 11 июня и до 26 сентября по маршруту Вожега - Вологда начал курсировать пригородный поезд не только в субботу и воскресенье, но и в пятницу.По мнению председателя Вожегодского районного общества инвалидов Татьяны Волковой, местные жители активно пользуются услугами железнодорожного транспорта пригородного сообщения и он у них востребован. Поэтому решение этого вопроса было своевременным.
https://ria.ru/20210615/remont-1737057107.html
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андрей луценко, единая россия, ржд, вологда, вологодская область, общество
Луценко добился пуска дополнительных электричек из Вожеги в Вологду
Андрей Луценко добился пуска дополнительных электричек из Вожеги в Вологду