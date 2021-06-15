https://ria.ru/20210615/volochkova-1737112710.html
Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра - РИА Новости, 15.06.2021
Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что подала иск на руководство Большого театра. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:13
2021-06-15T17:13
2021-06-15T17:13
культура
большой театр
мариинский театр
анастасия волочкова
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что подала иск на руководство Большого театра."Я вновь решила бороться за правду. Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом Большого театра. Один из исков уже подан на руководство театра", - написала Волочкова в своем Instagram.Свое увольнение из театра в 2003 году балерина называет "незаконным" и "несправедливым"."Когда я узнала, что оказывается, они мне должны были, и когда я сейчас узнала, сколько, то вот теперь принципиально, раз они производят вот такие действия, они обязаны мне будут эти деньги вернуть. Я не за деньги, я за то, чтобы победила справедливость", - рассказала Волочкова в ходе пресс-конференции, посвященной конфликту.Волочкова напомнила, что уже обращалась в суд по поводу отказа театра подписать с ней очередной годовой контракт, и тогда он принял ее сторону."Все, что происходило за эти годы, оно должно быть выведено наружу... Чтобы другие люди и артисты не попали в мою ситуацию", - добавила она.Иск от балерины Анастасии Волочковой Большой Театр не получал, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Большой театр не может комментировать, поскольку официальных документов от Волочковой в театр не поступало", - сказал представитель пресс-службы.Анастасия Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, работала в Большом театре с 1998 по 2003 год. В 2003 году администрация Большого театра отказалась подписать с ней очередной годовой контракт, сославшись на ее физическую форму. После 2005 года балерина стала выступать с сольными проектами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210609/volochkova-1736306407.html
https://ria.ru/20210607/kontsert-1736056635.html
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большой театр, мариинский театр, анастасия волочкова
Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
Анастасия Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Балерина Анастасия Волочкова
сообщила, что подала иск на руководство Большого театра
.
"Я вновь решила бороться за правду. Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом Большого театра. Один из исков уже подан на руководство театра", - написала Волочкова в своем Instagram.
Свое увольнение из театра в 2003 году балерина называет "незаконным" и "несправедливым".
"Когда я узнала, что оказывается, они мне должны были, и когда я сейчас узнала, сколько, то вот теперь принципиально, раз они производят вот такие действия, они обязаны мне будут эти деньги вернуть. Я не за деньги, я за то, чтобы победила справедливость", - рассказала Волочкова в ходе пресс-конференции, посвященной конфликту.
Волочкова напомнила, что уже обращалась в суд по поводу отказа театра подписать с ней очередной годовой контракт, и тогда он принял ее сторону.
"Все, что происходило за эти годы, оно должно быть выведено наружу... Чтобы другие люди и артисты не попали в мою ситуацию", - добавила она.
Иск от балерины Анастасии Волочковой Большой Театр не получал, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Большой театр не может комментировать, поскольку официальных документов от Волочковой в театр не поступало", - сказал представитель пресс-службы.
Анастасия Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре
в 1994 году, работала в Большом театре с 1998 по 2003 год. В 2003 году администрация Большого театра отказалась подписать с ней очередной годовой контракт, сославшись на ее физическую форму. После 2005 года балерина стала выступать с сольными проектами.