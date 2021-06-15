Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210615/volochkova-1737112710.html
Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра - РИА Новости, 15.06.2021
Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что подала иск на руководство Большого театра. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:13
2021-06-15T17:13
культура
большой театр
мариинский театр
анастасия волочкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/135865/07/1358650794_0:112:2000:1237_1920x0_80_0_0_a566662853acd4354a58712cd2f47239.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что подала иск на руководство Большого театра."Я вновь решила бороться за правду. Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом Большого театра. Один из исков уже подан на руководство театра", - написала Волочкова в своем Instagram.Свое увольнение из театра в 2003 году балерина называет "незаконным" и "несправедливым"."Когда я узнала, что оказывается, они мне должны были, и когда я сейчас узнала, сколько, то вот теперь принципиально, раз они производят вот такие действия, они обязаны мне будут эти деньги вернуть. Я не за деньги, я за то, чтобы победила справедливость", - рассказала Волочкова в ходе пресс-конференции, посвященной конфликту.Волочкова напомнила, что уже обращалась в суд по поводу отказа театра подписать с ней очередной годовой контракт, и тогда он принял ее сторону."Все, что происходило за эти годы, оно должно быть выведено наружу... Чтобы другие люди и артисты не попали в мою ситуацию", - добавила она.Иск от балерины Анастасии Волочковой Большой Театр не получал, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Большой театр не может комментировать, поскольку официальных документов от Волочковой в театр не поступало", - сказал представитель пресс-службы.Анастасия Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, работала в Большом театре с 1998 по 2003 год. В 2003 году администрация Большого театра отказалась подписать с ней очередной годовой контракт, сославшись на ее физическую форму. После 2005 года балерина стала выступать с сольными проектами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210609/volochkova-1736306407.html
https://ria.ru/20210607/kontsert-1736056635.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/135865/07/1358650794_102:0:1899:1348_1920x0_80_0_0_17e9ee90037cb08d0c955bd3fba057f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
большой театр, мариинский театр, анастасия волочкова
Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13 15.06.2021
 
© AP Photo / InterpressБалерина Анастасия Волочкова выступает в Санкт-Петербурге
Балерина Анастасия Волочкова выступает в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Interpress

Анастасия Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что подала иск на руководство Большого театра.
"Я вновь решила бороться за правду. Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом Большого театра. Один из исков уже подан на руководство театра", - написала Волочкова в своем Instagram.
Свое увольнение из театра в 2003 году балерина называет "незаконным" и "несправедливым".
"Когда я узнала, что оказывается, они мне должны были, и когда я сейчас узнала, сколько, то вот теперь принципиально, раз они производят вот такие действия, они обязаны мне будут эти деньги вернуть. Я не за деньги, я за то, чтобы победила справедливость", - рассказала Волочкова в ходе пресс-конференции, посвященной конфликту.
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 15:01
"Стыдоба". Волочкова шокировала Сеть прозрачными трусами
Волочкова напомнила, что уже обращалась в суд по поводу отказа театра подписать с ней очередной годовой контракт, и тогда он принял ее сторону.
"Все, что происходило за эти годы, оно должно быть выведено наружу... Чтобы другие люди и артисты не попали в мою ситуацию", - добавила она.
Иск от балерины Анастасии Волочковой Большой Театр не получал, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Большой театр не может комментировать, поскольку официальных документов от Волочковой в театр не поступало", - сказал представитель пресс-службы.
Анастасия Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, работала в Большом театре с 1998 по 2003 год. В 2003 году администрация Большого театра отказалась подписать с ней очередной годовой контракт, сославшись на ее физическую форму. После 2005 года балерина стала выступать с сольными проектами.
Глеб Самойлов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 19:55Шоубиз
Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
 
КультураБольшой театрМариинский театрАнастасия Волочкова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России
08:51Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ
08:40Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель
08:38Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России
08:33СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
08:24Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла
08:13В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар
07:52Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
07:32Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
07:26В России разработают новый вариант Су-57
07:11Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
07:08Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей
07:02Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер
06:26Тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, нашли
06:16Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами
06:07"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам
06:03ВТБ не ждет перегрева рынка ипотеки из-за продления госпрограммы
06:01Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
05:31Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой в прямом эфире
05:06ВТБ считает, что выдача ипотеки в этом году побьет прошлогодний рекорд
Лента новостейМолния