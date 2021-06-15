Инфекционист рассказал, сколько продлится третья волна коронавируса
13:07 15.06.2021 (обновлено: 13:35 15.06.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Инфекционист Тимаков считает, что третья волна коронавируса продлится как минимум месяц
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Третья волна коронавируса будет длиться минимум месяц, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902.
Ранее Тимаков заявил, что третья волна COVID началась в апреле, "учитывая рост заболеваемости, если не будут соблюдаться меры и не будут дополнительные мероприятия по противодействию вирусу проводиться, то мы увидим рост, сопоставимый с осенью".
"Неоднократно предупреждали, что третья волна начинается, и нужно быть предельно внимательным, чтобы не заболеть коронавирусом, соблюдать хотя бы элементарные меры профилактики, которые рекомендует Роспотребнадзор", - заявил Тимаков.
При этом коронавирус, по словам инфекциониста, уже адаптируется под существующие условия, более активно заражает и обходит иммунные барьеры.
"И то, что мы сейчас видим, - абсолютно логичное нарастание третьей волны. Боюсь, что минимум месяц она будет тянуться. Потому что вирус приобретает свойство не только легче передаваться от человека к человеку, но и передаваться в условиях нашего лета... Сейчас те, кто к вирусу восприимчив, останется к нему восприимчив", - добавил Тимаков.