https://ria.ru/20210615/volna-1737063982.html

Инфекционист рассказал, сколько продлится третья волна коронавируса

Инфекционист рассказал, сколько продлится третья волна коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021

Инфекционист рассказал, сколько продлится третья волна коронавируса

Третья волна коронавируса будет длиться минимум месяц, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:07

2021-06-15T13:07

2021-06-15T13:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Третья волна коронавируса будет длиться минимум месяц, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902.Ранее Тимаков заявил, что третья волна COVID началась в апреле, "учитывая рост заболеваемости, если не будут соблюдаться меры и не будут дополнительные мероприятия по противодействию вирусу проводиться, то мы увидим рост, сопоставимый с осенью"."Неоднократно предупреждали, что третья волна начинается, и нужно быть предельно внимательным, чтобы не заболеть коронавирусом, соблюдать хотя бы элементарные меры профилактики, которые рекомендует Роспотребнадзор", - заявил Тимаков.При этом коронавирус, по словам инфекциониста, уже адаптируется под существующие условия, более активно заражает и обходит иммунные барьеры."И то, что мы сейчас видим, - абсолютно логичное нарастание третьей волны. Боюсь, что минимум месяц она будет тянуться. Потому что вирус приобретает свойство не только легче передаваться от человека к человеку, но и передаваться в условиях нашего лета... Сейчас те, кто к вирусу восприимчив, останется к нему восприимчив", - добавил Тимаков.

https://ria.ru/20210615/privivka-1737061413.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество