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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/volna-1737063982.html
Инфекционист рассказал, сколько продлится третья волна коронавируса
Инфекционист рассказал, сколько продлится третья волна коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021
Инфекционист рассказал, сколько продлится третья волна коронавируса
Третья волна коронавируса будет длиться минимум месяц, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:07
2021-06-15T13:35
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Третья волна коронавируса будет длиться минимум месяц, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902.Ранее Тимаков заявил, что третья волна COVID началась в апреле, "учитывая рост заболеваемости, если не будут соблюдаться меры и не будут дополнительные мероприятия по противодействию вирусу проводиться, то мы увидим рост, сопоставимый с осенью"."Неоднократно предупреждали, что третья волна начинается, и нужно быть предельно внимательным, чтобы не заболеть коронавирусом, соблюдать хотя бы элементарные меры профилактики, которые рекомендует Роспотребнадзор", - заявил Тимаков.При этом коронавирус, по словам инфекциониста, уже адаптируется под существующие условия, более активно заражает и обходит иммунные барьеры."И то, что мы сейчас видим, - абсолютно логичное нарастание третьей волны. Боюсь, что минимум месяц она будет тянуться. Потому что вирус приобретает свойство не только легче передаваться от человека к человеку, но и передаваться в условиях нашего лета... Сейчас те, кто к вирусу восприимчив, останется к нему восприимчив", - добавил Тимаков.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Инфекционист рассказал, сколько продлится третья волна коронавируса
13:07 15.06.2021 (обновлено: 13:35 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Инфекционист Тимаков считает, что третья волна коронавируса продлится как минимум месяц

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Третья волна коронавируса будет длиться минимум месяц, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902.
Ранее Тимаков заявил, что третья волна COVID началась в апреле, "учитывая рост заболеваемости, если не будут соблюдаться меры и не будут дополнительные мероприятия по противодействию вирусу проводиться, то мы увидим рост, сопоставимый с осенью".
"Неоднократно предупреждали, что третья волна начинается, и нужно быть предельно внимательным, чтобы не заболеть коронавирусом, соблюдать хотя бы элементарные меры профилактики, которые рекомендует Роспотребнадзор", - заявил Тимаков.
При этом коронавирус, по словам инфекциониста, уже адаптируется под существующие условия, более активно заражает и обходит иммунные барьеры.
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"И то, что мы сейчас видим, - абсолютно логичное нарастание третьей волны. Боюсь, что минимум месяц она будет тянуться. Потому что вирус приобретает свойство не только легче передаваться от человека к человеку, но и передаваться в условиях нашего лета... Сейчас те, кто к вирусу восприимчив, останется к нему восприимчив", - добавил Тимаков.
 
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