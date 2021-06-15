https://ria.ru/20210615/vaktsiny-1737100297.html
Евросоюз и США создадут рабочую группу по вакцинам
Евросоюз и США создадут рабочую группу по вакцинам - РИА Новости, 15.06.2021
Евросоюз и США создадут рабочую группу по вакцинам
Лидеры институтов Евросоюза и президент США Джо Байден на саммите в Брюсселе обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и договорились о создании рабочей группы по РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:11
2021-06-15T16:11
2021-06-15T17:13
евросовет
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
брюссель
еврокомиссия
джо байден
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Лидеры институтов Евросоюза и президент США Джо Байден на саммите в Брюсселе обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и договорились о создании рабочей группы по вакцинам для ускорения вакцинации в мире, сообщила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы обсудили тему прекращения пандемии в мире. Эта наш общий приоритет и ответственность. Мы договорились действовать быстрее, чтобы способствовать вакцинации населения мира. Для этого мы решили создать рабочую группу ЕС-США по вакцинам, чтобы детально работать над всеми вопросами, связанными с вакцинами, цепочками поставок и производством вакцин и лекарственных средств", - сказала она.По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, ЕС и США "хотят сделать так, чтобы коронавирус стал историей, это возможно только в результате международного сотрудничества". "Наша цель - вакцинировать две трети мирового населения. Совместная рабочая группа по коронавирусу, производству и поставкам вакцин нам в этом поможет", - указал он.По словам главы Евросовета, на саммите также обсуждался глобальный договор по пандемиям.
https://ria.ru/20210613/pandemiya-1736866659.html
https://ria.ru/20210519/vaktsinatsiya-1732952389.html
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евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия, джо байден, коронавирус covid-19, евросоюз, сша, в мире
Евросоюз и США создадут рабочую группу по вакцинам
16:11 15.06.2021 (обновлено: 17:13 15.06.2021)
Евросоюз и США по итогам саммита в Брюсселе создадут рабочую группу по вакцинам