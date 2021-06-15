Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/vaktsiny-1737100297.html
Евросоюз и США создадут рабочую группу по вакцинам
Евросоюз и США создадут рабочую группу по вакцинам - РИА Новости, 15.06.2021
Евросоюз и США создадут рабочую группу по вакцинам
Лидеры институтов Евросоюза и президент США Джо Байден на саммите в Брюсселе обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и договорились о создании рабочей группы по РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:11
2021-06-15T17:13
евросовет
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
брюссель
еврокомиссия
джо байден
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731395378_0:280:2897:1910_1920x0_80_0_0_a26bb32cd99b5d5e203a910988b4b970.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Лидеры институтов Евросоюза и президент США Джо Байден на саммите в Брюсселе обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и договорились о создании рабочей группы по вакцинам для ускорения вакцинации в мире, сообщила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы обсудили тему прекращения пандемии в мире. Эта наш общий приоритет и ответственность. Мы договорились действовать быстрее, чтобы способствовать вакцинации населения мира. Для этого мы решили создать рабочую группу ЕС-США по вакцинам, чтобы детально работать над всеми вопросами, связанными с вакцинами, цепочками поставок и производством вакцин и лекарственных средств", - сказала она.По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, ЕС и США "хотят сделать так, чтобы коронавирус стал историей, это возможно только в результате международного сотрудничества". "Наша цель - вакцинировать две трети мирового населения. Совместная рабочая группа по коронавирусу, производству и поставкам вакцин нам в этом поможет", - указал он.По словам главы Евросовета, на саммите также обсуждался глобальный договор по пандемиям.
https://ria.ru/20210613/pandemiya-1736866659.html
https://ria.ru/20210519/vaktsinatsiya-1732952389.html
брюссель
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731395378_252:268:2517:1967_1920x0_80_0_0_70e0c99429600932e12df54521e62553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия, джо байден, коронавирус covid-19, евросоюз, сша, в мире
Евросоюз и США создадут рабочую группу по вакцинам
16:11 15.06.2021 (обновлено: 17:13 15.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк

Евросоюз и США по итогам саммита в Брюсселе создадут рабочую группу по вакцинам

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Лидеры институтов Евросоюза и президент США Джо Байден на саммите в Брюсселе обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и договорились о создании рабочей группы по вакцинам для ускорения вакцинации в мире, сообщила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы обсудили тему прекращения пандемии в мире. Эта наш общий приоритет и ответственность. Мы договорились действовать быстрее, чтобы способствовать вакцинации населения мира. Для этого мы решили создать рабочую группу ЕС-США по вакцинам, чтобы детально работать над всеми вопросами, связанными с вакцинами, цепочками поставок и производством вакцин и лекарственных средств", - сказала она.
Покупатели в защитных масках на рынке Милана, Италия - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 16:53Распространение коронавируса
Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник
По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, ЕС и США "хотят сделать так, чтобы коронавирус стал историей, это возможно только в результате международного сотрудничества". "Наша цель - вакцинировать две трети мирового населения. Совместная рабочая группа по коронавирусу, производству и поставкам вакцин нам в этом поможет", - указал он.
По словам главы Евросовета, на саммите также обсуждался глобальный договор по пандемиям.
Центр вакцинации в Неаполе, Италия - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 13:51Распространение коронавируса
В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса
 
Распространение коронавирусаЕвросоветШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенБрюссельЕврокомиссияДжо БайденКоронавирус COVID-19ЕвросоюзСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске передали в центральный аппарат СК
17:34Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера
17:30В Италии рассказали о совместных с Россией исследованиях "Спутника V"
17:26Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2"
17:26Байден прибыл в Женеву
17:25В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками
17:23В Париже появятся платные парковки для велосипедов
17:14Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:13Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
Лента новостейМолния