https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737144119.html
Проценко рассказал, когда можно прививаться переболевшим COVID-19
Проценко рассказал, когда можно прививаться переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
Проценко рассказал, когда можно прививаться переболевшим COVID-19
Есть понимание, что иммунитет к COVID-19 сохраняется около девяти месяцев после болезни, потом можно вакцинироваться, сообщил главный врач городской клинической РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T21:48
2021-06-15T21:48
2021-06-15T21:48
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Есть понимание, что иммунитет к COVID-19 сохраняется около девяти месяцев после болезни, потом можно вакцинироваться, сообщил главный врач городской клинической больницы №40 Денис Проценко в интервью RT Россия."Сейчас есть понимание, не точная уверенность, а понимание, что это как минимум 9 месяцев. Накопили данные, и может окажется, что это не 9 месяцев, а год. Мы пока не понимаем, насколько длительный будет иммунный ответ после вакцинации, а не после болезни, поэтому вокруг этих 9 месяцев сейчас крутится. Прошло 1,5 года, у нас накопились данные от первых заболевших, и мы понимаем, что приобретенный иммунитет после болезни - это около 9 месяцев",- сказал Проценко.Он добавил, что, по его мнению, в течение ближайших шести месяцев будет понимание от первых добровольцев о том, как долго удерживается иммунный ответ на вакцину.
https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737143739.html
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Проценко рассказал, когда можно прививаться переболевшим COVID-19
Проценко: иммунитет к COVID-19 сохраняется около девяти месяцев, потом можно прививаться