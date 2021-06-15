https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737141627.html

Проценко выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса

Проценко выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021

Проценко выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с RT. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T21:14

2021-06-15T21:14

2021-06-15T21:14

денис проценко

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с RT.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа зараженных COVID-19 на 80% за последние дни, а также об увеличении количества госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии на 70%. В столице дополнительно развернули четыре тысячи коек для лечения заболевших. Собянин призвал горожан максимально сократить контакты во время нерабочих дней, чтобы предотвратить распространение инфекции.На минувшей неделе в Москве зафиксировали один из максимальных показателей заболеваемости за сутки — 7704 случая (сегодня — 6805).В городе объявили дни с 15 по 19 июня нерабочими. В общей сложности "длинные выходные" продлятся с 12 по 20 июня. В этот период в Москве будут действовать дополнительные ограничения на массовые развлекательные мероприятия и работу общепита в ночное время суток.

https://ria.ru/20210615/zaschita-1737137164.html

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2021

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денис проценко, коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество