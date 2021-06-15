Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737141627.html
Проценко выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса
Проценко выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021
Проценко выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с RT. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T21:14
2021-06-15T21:14
денис проценко
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259275_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_16b3a1c6f8c304c7ff78f78ccc5a8ec6.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с RT.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа зараженных COVID-19 на 80% за последние дни, а также об увеличении количества госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии на 70%. В столице дополнительно развернули четыре тысячи коек для лечения заболевших. Собянин призвал горожан максимально сократить контакты во время нерабочих дней, чтобы предотвратить распространение инфекции.На минувшей неделе в Москве зафиксировали один из максимальных показателей заболеваемости за сутки — 7704 случая (сегодня — 6805).В городе объявили дни с 15 по 19 июня нерабочими. В общей сложности "длинные выходные" продлятся с 12 по 20 июня. В этот период в Москве будут действовать дополнительные ограничения на массовые развлекательные мероприятия и работу общепита в ночное время суток.
https://ria.ru/20210615/zaschita-1737137164.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259275_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_c76541dce2da245cbcdb1c55ecf14512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис проценко, коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
Проценко выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса
21:14 15.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавный врач больницы №40 Денис Проценко
Главный врач больницы №40 Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк

Проценко назвал принудительную вакцинацию единственным способом борьбы с пандемией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с RT.
"Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос — как она регулироваться должна — наверное, самый главный", — подчеркнул специалист.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа зараженных COVID-19 на 80% за последние дни, а также об увеличении количества госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии на 70%. В столице дополнительно развернули четыре тысячи коек для лечения заболевших. Собянин призвал горожан максимально сократить контакты во время нерабочих дней, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
Вчера, 20:06
Назван неожиданный способ защититься от коронавируса
На минувшей неделе в Москве зафиксировали один из максимальных показателей заболеваемости за сутки — 7704 случая (сегодня — 6805).
В городе объявили дни с 15 по 19 июня нерабочими. В общей сложности "длинные выходные" продлятся с 12 по 20 июня. В этот период в Москве будут действовать дополнительные ограничения на массовые развлекательные мероприятия и работу общепита в ночное время суток.
 
Денис ПроценкоКоронавирус в РоссииСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России
08:51Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ
08:40Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель
08:38Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России
08:33СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
08:24Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла
08:13В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар
07:52Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
07:32Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
07:26В России разработают новый вариант Су-57
07:11Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
07:08Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей
07:02Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер
06:26Тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, нашли
06:16Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами
06:07"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам
06:03ВТБ не ждет перегрева рынка ипотеки из-за продления госпрограммы
06:01Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
05:31Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой в прямом эфире
05:06ВТБ считает, что выдача ипотеки в этом году побьет прошлогодний рекорд
Лента новостейМолния