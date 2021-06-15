https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737112957.html

Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса

Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021

Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса

Треть депутатов Мосгордумы привились от COVID-19, сейчас депутаты работают в своих избирательных округах, а 70% сотрудников аппарата думы работают дистанционно, РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T17:14

2021-06-15T17:14

2021-06-15T17:14

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

алексей шапошников

коронавирусы

здоровье - общество

московская городская дума

москва

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Треть депутатов Мосгордумы привились от COVID-19, сейчас депутаты работают в своих избирательных округах, а 70% сотрудников аппарата думы работают дистанционно, сообщил журналистам председатель МГД Алексей Шапошников."Треть депутатов Московской городской думы поставили прививки от COVID-19. Из 43 депутатов вакцинировались 14",- сообщил Шапошников.Он добавил, что в соответствии с рекомендациями управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве, в столичном парламенте предпринимаются все меры защиты от коронавирусной инфекции."На входах в Московский парламентский центр установлены тепловизоры, проводится регулярная дезинфекция помещений, строго соблюдается масочный режим, организовано еженедельное тестирование депутатов и сотрудников аппарата", - рассказал Шапошников.Также снижению темпов распространения инфекции способствует летний перерыв в работе думы, который в этом году был объявлен раньше обычного."Антикоронавирусные меры не ограничивают столичных парламентариев в осуществлении их депутатских полномочий. В настоящее время депутаты работают в своих избирательных округах, а 70% сотрудников аппарата думы исполняют служебные обязанности дистанционно", - подчеркнул председатель Мосгордумы.

https://ria.ru/20210602/vaktsinatsiya-1735276712.html

москва

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, алексей шапошников, коронавирусы, здоровье - общество, московская городская дума, москва