Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737112957.html
Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021
Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
Треть депутатов Мосгордумы привились от COVID-19, сейчас депутаты работают в своих избирательных округах, а 70% сотрудников аппарата думы работают дистанционно, РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:14
2021-06-15T17:14
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
алексей шапошников
коронавирусы
здоровье - общество
московская городская дума
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155884/75/1558847598_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8f84dc09c993cc3d4a5a2241ee56053d.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Треть депутатов Мосгордумы привились от COVID-19, сейчас депутаты работают в своих избирательных округах, а 70% сотрудников аппарата думы работают дистанционно, сообщил журналистам председатель МГД Алексей Шапошников."Треть депутатов Московской городской думы поставили прививки от COVID-19. Из 43 депутатов вакцинировались 14",- сообщил Шапошников.Он добавил, что в соответствии с рекомендациями управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве, в столичном парламенте предпринимаются все меры защиты от коронавирусной инфекции."На входах в Московский парламентский центр установлены тепловизоры, проводится регулярная дезинфекция помещений, строго соблюдается масочный режим, организовано еженедельное тестирование депутатов и сотрудников аппарата", - рассказал Шапошников.Также снижению темпов распространения инфекции способствует летний перерыв в работе думы, который в этом году был объявлен раньше обычного."Антикоронавирусные меры не ограничивают столичных парламентариев в осуществлении их депутатских полномочий. В настоящее время депутаты работают в своих избирательных округах, а 70% сотрудников аппарата думы исполняют служебные обязанности дистанционно", - подчеркнул председатель Мосгордумы.
https://ria.ru/20210602/vaktsinatsiya-1735276712.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155884/75/1558847598_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_3eded43d5bc0afa61b84db0303f53f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, алексей шапошников, коронавирусы, здоровье - общество, московская городская дума, москва
Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:14 15.06.2021
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаседание депутатов Мосгордумы
Заседание депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса, из 43 депутатов вакцинировались 14

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Треть депутатов Мосгордумы привились от COVID-19, сейчас депутаты работают в своих избирательных округах, а 70% сотрудников аппарата думы работают дистанционно, сообщил журналистам председатель МГД Алексей Шапошников.
"Треть депутатов Московской городской думы поставили прививки от COVID-19. Из 43 депутатов вакцинировались 14",- сообщил Шапошников.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 15:54
Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
Он добавил, что в соответствии с рекомендациями управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве, в столичном парламенте предпринимаются все меры защиты от коронавирусной инфекции.
"На входах в Московский парламентский центр установлены тепловизоры, проводится регулярная дезинфекция помещений, строго соблюдается масочный режим, организовано еженедельное тестирование депутатов и сотрудников аппарата", - рассказал Шапошников.
Также снижению темпов распространения инфекции способствует летний перерыв в работе думы, который в этом году был объявлен раньше обычного.
"Антикоронавирусные меры не ограничивают столичных парламентариев в осуществлении их депутатских полномочий. В настоящее время депутаты работают в своих избирательных округах, а 70% сотрудников аппарата думы исполняют служебные обязанности дистанционно", - подчеркнул председатель Мосгордумы.
Лидеры и аутсайдеры мировой прививочной кампании от COVID-19
23 марта, 15:06Инфографика
Лидеры и аутсайдеры мировой прививочной кампании от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииАлексей ШапошниковКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМосковская городская думаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России
08:51Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ
08:40Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель
08:38Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России
08:33СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
08:24Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла
08:13В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар
07:52Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
07:32Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
07:26В России разработают новый вариант Су-57
07:11Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
07:08Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей
07:02Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер
06:26Тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, нашли
06:16Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами
06:07"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам
06:03ВТБ не ждет перегрева рынка ипотеки из-за продления госпрограммы
06:01Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
05:31Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой в прямом эфире
05:06ВТБ считает, что выдача ипотеки в этом году побьет прошлогодний рекорд
Лента новостейМолния