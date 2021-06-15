https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737112957.html
Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021
Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
Треть депутатов Мосгордумы привились от COVID-19, сейчас депутаты работают в своих избирательных округах, а 70% сотрудников аппарата думы работают дистанционно, РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:14
2021-06-15T17:14
2021-06-15T17:14
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
алексей шапошников
коронавирусы
здоровье - общество
московская городская дума
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155884/75/1558847598_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8f84dc09c993cc3d4a5a2241ee56053d.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Треть депутатов Мосгордумы привились от COVID-19, сейчас депутаты работают в своих избирательных округах, а 70% сотрудников аппарата думы работают дистанционно, сообщил журналистам председатель МГД Алексей Шапошников."Треть депутатов Московской городской думы поставили прививки от COVID-19. Из 43 депутатов вакцинировались 14",- сообщил Шапошников.Он добавил, что в соответствии с рекомендациями управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве, в столичном парламенте предпринимаются все меры защиты от коронавирусной инфекции."На входах в Московский парламентский центр установлены тепловизоры, проводится регулярная дезинфекция помещений, строго соблюдается масочный режим, организовано еженедельное тестирование депутатов и сотрудников аппарата", - рассказал Шапошников.Также снижению темпов распространения инфекции способствует летний перерыв в работе думы, который в этом году был объявлен раньше обычного."Антикоронавирусные меры не ограничивают столичных парламентариев в осуществлении их депутатских полномочий. В настоящее время депутаты работают в своих избирательных округах, а 70% сотрудников аппарата думы исполняют служебные обязанности дистанционно", - подчеркнул председатель Мосгордумы.
https://ria.ru/20210602/vaktsinatsiya-1735276712.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155884/75/1558847598_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_3eded43d5bc0afa61b84db0303f53f28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, алексей шапошников, коронавирусы, здоровье - общество, московская городская дума, москва
Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса, из 43 депутатов вакцинировались 14