https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737087045.html

В Госдуме напомнили о добровольности прививок

В Госдуме напомнили о добровольности прививок - РИА Новости, 15.06.2021

В Госдуме напомнили о добровольности прививок

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил надежду, что в законодательство будут внесены поправки о добровольности любых прививок, при этом государство возьмет на РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T15:10

2021-06-15T15:10

2021-06-15T15:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

петр толстой

здоровье - общество

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил надежду, что в законодательство будут внесены поправки о добровольности любых прививок, при этом государство возьмет на себя ответственность за последствия вакцинации. Ранее сообщалось, что совет Госдумы решил перенести рассмотрение законопроекта о введении в национальный календарь вакцинации прививки против коронавируса на осеннюю сессию.По мнению вице-спикера ГД, необходимо придерживаться презумпции добровольности любого медицинского вмешательства, в этом заключается принципиальная позиция президента России Владимира Путина и большинства депутатов нижней палаты парламента."Надеюсь, в будущем в действующее законодательство будут внесены поправки, закрепляющие добровольность любых прививок, при этом государство должно взять на себя ответственность за последствия вакцинации", - отметил Толстой в своем Telegram-канале.Он поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина за жесткую и непримиримую позицию в этом вопросе.Внесенная в мае в нижнюю палату парламента инициатива предлагает дополнить национальный календарь профилактических прививок прививкой против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно законопроекту, предлагаемые изменения позволят закупать профилактические лекарства против коронавируса за счет средств федерального бюджета. Ранее Госдума приняла законопроект в первом чтении, однако в ходе обсуждения депутаты особо подчеркивали необходимость закрепления на законодательном уровне принципа сохранения добровольности прививок и защиты прав граждан.Как рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров, пока юридически выверенной поправки о добровольности вакцинации нет.

https://ria.ru/20210608/minzdrav-1736137726.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/vaktsinatsiya-1734424429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, петр толстой, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество