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В Госдуме напомнили о добровольности прививок
В Госдуме напомнили о добровольности прививок - РИА Новости, 15.06.2021
В Госдуме напомнили о добровольности прививок
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил надежду, что в законодательство будут внесены поправки о добровольности любых прививок, при этом государство возьмет на РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:10
2021-06-15T15:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
петр толстой
здоровье - общество
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил надежду, что в законодательство будут внесены поправки о добровольности любых прививок, при этом государство возьмет на себя ответственность за последствия вакцинации. Ранее сообщалось, что совет Госдумы решил перенести рассмотрение законопроекта о введении в национальный календарь вакцинации прививки против коронавируса на осеннюю сессию.По мнению вице-спикера ГД, необходимо придерживаться презумпции добровольности любого медицинского вмешательства, в этом заключается принципиальная позиция президента России Владимира Путина и большинства депутатов нижней палаты парламента."Надеюсь, в будущем в действующее законодательство будут внесены поправки, закрепляющие добровольность любых прививок, при этом государство должно взять на себя ответственность за последствия вакцинации", - отметил Толстой в своем Telegram-канале.Он поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина за жесткую и непримиримую позицию в этом вопросе.Внесенная в мае в нижнюю палату парламента инициатива предлагает дополнить национальный календарь профилактических прививок прививкой против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно законопроекту, предлагаемые изменения позволят закупать профилактические лекарства против коронавируса за счет средств федерального бюджета. Ранее Госдума приняла законопроект в первом чтении, однако в ходе обсуждения депутаты особо подчеркивали необходимость закрепления на законодательном уровне принципа сохранения добровольности прививок и защиты прав граждан.Как рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров, пока юридически выверенной поправки о добровольности вакцинации нет.
https://ria.ru/20210608/minzdrav-1736137726.html
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коронавирус в россии, петр толстой, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество
В Госдуме напомнили о добровольности прививок
15:10 15.06.2021 (обновлено: 15:27 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТРЦ "Калейдоскоп"
Вакцинация от COVID-19 в ТРЦ Калейдоскоп - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вице-спикер Госдумы Толстой напомнил о добровольности любых прививок

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил надежду, что в законодательство будут внесены поправки о добровольности любых прививок, при этом государство возьмет на себя ответственность за последствия вакцинации.
Ранее сообщалось, что совет Госдумы решил перенести рассмотрение законопроекта о введении в национальный календарь вакцинации прививки против коронавируса на осеннюю сессию.
По мнению вице-спикера ГД, необходимо придерживаться презумпции добровольности любого медицинского вмешательства, в этом заключается принципиальная позиция президента России Владимира Путина и большинства депутатов нижней палаты парламента.
"Надеюсь, в будущем в действующее законодательство будут внесены поправки, закрепляющие добровольность любых прививок, при этом государство должно взять на себя ответственность за последствия вакцинации", - отметил Толстой в своем Telegram-канале.
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Он поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина за жесткую и непримиримую позицию в этом вопросе.
Внесенная в мае в нижнюю палату парламента инициатива предлагает дополнить национальный календарь профилактических прививок прививкой против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно законопроекту, предлагаемые изменения позволят закупать профилактические лекарства против коронавируса за счет средств федерального бюджета. Ранее Госдума приняла законопроект в первом чтении, однако в ходе обсуждения депутаты особо подчеркивали необходимость закрепления на законодательном уровне принципа сохранения добровольности прививок и защиты прав граждан.
Как рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров, пока юридически выверенной поправки о добровольности вакцинации нет.
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