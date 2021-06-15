https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737081569.html

Воробьев заявил, что вакцинированы около 30 процентов жителей Подмосковья

Воробьев заявил, что вакцинированы около 30 процентов жителей Подмосковья - РИА Новости, 15.06.2021

Воробьев заявил, что вакцинированы около 30 процентов жителей Подмосковья

Вакцинацию в Московской области прошли порядка 30% населения, было поставлено свыше 1 миллиона вакцин, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:42

2021-06-15T14:42

2021-06-15T14:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вакцинацию в Московской области прошли порядка 30% населения, было поставлено свыше 1 миллиона вакцин, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Сегодня в Московской области вакцинировано порядка 30%, это 1 150 000 - 1 200 000 вакцин мы уже поставили, эту работу нужно продолжать, и спрос за неё будет с каждого, кто ответственен на свой участок", - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с министрами и главами округов.Также губернатор рассказал о разных системах стимулирования к вакцинации, не считая главной - сохранения жизни. Для стимулирования интереса к вакцинации предусмотрен розыгрыш квартиры в Подмосковье."Обращаю внимание на эту важную работу и прошу всех отнестись, как и прежде, к ней максимально вовлеченно и серьезно", - сказал Воробьев.Ранее Воробьёв подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Все массовые мероприятия до 15 июля в регионе отменены.

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/rozygrysh-1736861182.html

московская область (подмосковье)

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коронавирус в россии, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)