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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737081569.html
Воробьев заявил, что вакцинированы около 30 процентов жителей Подмосковья
Воробьев заявил, что вакцинированы около 30 процентов жителей Подмосковья - РИА Новости, 15.06.2021
Воробьев заявил, что вакцинированы около 30 процентов жителей Подмосковья
Вакцинацию в Московской области прошли порядка 30% населения, было поставлено свыше 1 миллиона вакцин, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:42
2021-06-15T14:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вакцинацию в Московской области прошли порядка 30% населения, было поставлено свыше 1 миллиона вакцин, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Сегодня в Московской области вакцинировано порядка 30%, это 1 150 000 - 1 200 000 вакцин мы уже поставили, эту работу нужно продолжать, и спрос за неё будет с каждого, кто ответственен на свой участок", - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с министрами и главами округов.Также губернатор рассказал о разных системах стимулирования к вакцинации, не считая главной - сохранения жизни. Для стимулирования интереса к вакцинации предусмотрен розыгрыш квартиры в Подмосковье."Обращаю внимание на эту важную работу и прошу всех отнестись, как и прежде, к ней максимально вовлеченно и серьезно", - сказал Воробьев.Ранее Воробьёв подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Все массовые мероприятия до 15 июля в регионе отменены.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Воробьев заявил, что вакцинированы около 30 процентов жителей Подмосковья
14:42 15.06.2021 (обновлено: 14:53 15.06.2021)
 
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Фото : пресс-службы правительства Московской области

По словам властей, в Подмосковье поставлено более миллиона вакцин, привиты около 30% населения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вакцинацию в Московской области прошли порядка 30% населения, было поставлено свыше 1 миллиона вакцин, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Сегодня в Московской области вакцинировано порядка 30%, это 1 150 000 - 1 200 000 вакцин мы уже поставили, эту работу нужно продолжать, и спрос за неё будет с каждого, кто ответственен на свой участок", - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с министрами и главами округов.
Пациентка во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в СНТ Волга под Казанью - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 16:06В России
Среди вакцинированных в Подмосковье от COVID-19 разыграют квартиру
Также губернатор рассказал о разных системах стимулирования к вакцинации, не считая главной - сохранения жизни. Для стимулирования интереса к вакцинации предусмотрен розыгрыш квартиры в Подмосковье.
"Обращаю внимание на эту важную работу и прошу всех отнестись, как и прежде, к ней максимально вовлеченно и серьезно", - сказал Воробьев.
Ранее Воробьёв подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Все массовые мероприятия до 15 июля в регионе отменены.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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