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Врач назвал диабет прямым показанием к вакцинации от COVID-19
Врач назвал диабет прямым показанием к вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
Врач назвал диабет прямым показанием к вакцинации от COVID-19
Сахарный диабет является прямым показанием к вакцинации от COVID-19, сообщил журналистам главный эндокринолог Минздрава России, академик Иван Дедов. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:02
2021-06-15T14:08
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коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сахарный диабет является прямым показанием к вакцинации от COVID-19, сообщил журналистам главный эндокринолог Минздрава России, академик Иван Дедов.Он обратился к больным сахарным диабетом, отметив, что это самая уязвимая к коронавирусу группа населения."Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. COVID бьет по тем же сосудам, и получается двойной удар. Отсюда - высокий риск смертности. Сахарный диабет - это прямое показание к вакцинации от COVID", - подчеркнул Дедов.Он также попросил специалистов-эндокринологов в регионах максимально оперативно провести вакцинацию больных диабетом, так как для этих пациентов вакцинация является шансом на сохранение жизни. Дедов также попросил россиян оставить предрассудки."Еще и еще раз посоветуйтесь с членами своей семьи, с врачами. Поговорите с людьми, переболевшими и уже получившими прививку, - и приходите на пункты вакцинации. Вакцинация - минутное дело. Тем самым вы выполните свой гражданский долг. А без защиты маршрут известен - инфекционная больница, а там… В общем, лучше туда не попадать", - добавил Дедов.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, иван дедов, общество
Врач назвал диабет прямым показанием к вакцинации от COVID-19
14:02 15.06.2021 (обновлено: 14:08 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руке вакцину от COVID-19 "Спутник-V"
Медицинский сотрудник держит в руке вакцину от COVID-19 Спутник-V - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Главный эндокринолог Минздрава назвал сахарный диабет показанием к вакцинации от COVID-19

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сахарный диабет является прямым показанием к вакцинации от COVID-19, сообщил журналистам главный эндокринолог Минздрава России, академик Иван Дедов.
Он обратился к больным сахарным диабетом, отметив, что это самая уязвимая к коронавирусу группа населения.
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"Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. COVID бьет по тем же сосудам, и получается двойной удар. Отсюда - высокий риск смертности. Сахарный диабет - это прямое показание к вакцинации от COVID", - подчеркнул Дедов.
Он также попросил специалистов-эндокринологов в регионах максимально оперативно провести вакцинацию больных диабетом, так как для этих пациентов вакцинация является шансом на сохранение жизни. Дедов также попросил россиян оставить предрассудки.
"Еще и еще раз посоветуйтесь с членами своей семьи, с врачами. Поговорите с людьми, переболевшими и уже получившими прививку, - и приходите на пункты вакцинации. Вакцинация - минутное дело. Тем самым вы выполните свой гражданский долг. А без защиты маршрут известен - инфекционная больница, а там… В общем, лучше туда не попадать", - добавил Дедов.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияИван ДедовОбщество
 
 
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