https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737075496.html

Врач назвал диабет прямым показанием к вакцинации от COVID-19

Врач назвал диабет прямым показанием к вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021

Врач назвал диабет прямым показанием к вакцинации от COVID-19

Сахарный диабет является прямым показанием к вакцинации от COVID-19, сообщил журналистам главный эндокринолог Минздрава России, академик Иван Дедов. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:02

2021-06-15T14:02

2021-06-15T14:08

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

иван дедов

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сахарный диабет является прямым показанием к вакцинации от COVID-19, сообщил журналистам главный эндокринолог Минздрава России, академик Иван Дедов.Он обратился к больным сахарным диабетом, отметив, что это самая уязвимая к коронавирусу группа населения."Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. COVID бьет по тем же сосудам, и получается двойной удар. Отсюда - высокий риск смертности. Сахарный диабет - это прямое показание к вакцинации от COVID", - подчеркнул Дедов.Он также попросил специалистов-эндокринологов в регионах максимально оперативно провести вакцинацию больных диабетом, так как для этих пациентов вакцинация является шансом на сохранение жизни. Дедов также попросил россиян оставить предрассудки."Еще и еще раз посоветуйтесь с членами своей семьи, с врачами. Поговорите с людьми, переболевшими и уже получившими прививку, - и приходите на пункты вакцинации. Вакцинация - минутное дело. Тем самым вы выполните свой гражданский долг. А без защиты маршрут известен - инфекционная больница, а там… В общем, лучше туда не попадать", - добавил Дедов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/diabet-1729665434.html

https://ria.ru/20210614/vaktsiny-1736911612.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, иван дедов, общество