https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737072408.html
Мишустин напомнил о последствиях отказа от вакцинации от коронавируса
Мишустин напомнил о последствиях отказа от вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021
Мишустин напомнил о последствиях отказа от вакцинации от коронавируса
Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал регионы Северного Кавказа работать над тем, чтобы как можно быстрее закончить вакцинацию у себя, обратив внимание РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:48
2021-06-15T13:48
2021-06-15T14:12
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здоровье - общество
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ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал регионы Северного Кавказа работать над тем, чтобы как можно быстрее закончить вакцинацию у себя, обратив внимание на качество работы, так как "кое-где эта работа подзабыта", и напомнил, что вопрос, прививаться или нет, каждый решает сам, но необходимо помнить о последствиях.Премьер во вторник в Пятигорске провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа и затронул, в том числе, тему борьбы с коронавирусом и вакцинации."Мы в постоянном режиме смотрим на цифры, и, к огромному сожалению, показатели по вакцинации в округе одни из самых низких по стране. Сейчас идут попытки с этой ситуацией справиться", - заявил Мишустин.Он призвал активнее информировать граждан о возможностях и пользе вакцинации, а также контролировать работу по организации прививочной кампании.Глава кабмина попросил участников совещания держать эту работу под личным контролем."И еще раз, пожалуйста, обратите внимание на цифры. Дело даже не в планах, которые мы так или иначе, конечно же, делаем для того, чтобы достигнуть коллективного иммунитета, а в качестве этой работы. Кое-где она просто подзабыта", - заявил Мишустин."Я искренне хотел бы, чтобы вы все включились в эту работу, - я говорю в первую очередь о главах регионов - и помогли как можно быстрее закончить вакцинацию в своем регионе", - обратился он к участникам встречи.
https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737065321.html
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Мишустин напомнил о последствиях отказа от вакцинации от коронавируса
13:48 15.06.2021 (обновлено: 14:12 15.06.2021)
Мишустин напомнил о последствиях отказа от вакцинации от коронавируса
ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
призвал регионы Северного Кавказа
работать над тем, чтобы как можно быстрее закончить вакцинацию у себя, обратив внимание на качество работы, так как "кое-где эта работа подзабыта", и напомнил, что вопрос, прививаться или нет, каждый решает сам, но необходимо помнить о последствиях.
Премьер во вторник в Пятигорске
провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа
и затронул, в том числе, тему борьбы с коронавирусом и вакцинации.
"Мы в постоянном режиме смотрим на цифры, и, к огромному сожалению, показатели по вакцинации в округе одни из самых низких по стране. Сейчас идут попытки с этой ситуацией справиться", - заявил Мишустин.
Он призвал активнее информировать граждан о возможностях и пользе вакцинации, а также контролировать работу по организации прививочной кампании.
"Безусловно, каждый для себя сам выбирает, прививаться или нет. Но граждане должны знать о тех возможностях, которые у них есть, и о тех последствиях, которые в случае, если человек не привьется, могут его и его близких ожидать", - добавил премьер.
Глава кабмина попросил участников совещания держать эту работу под личным контролем.
"И еще раз, пожалуйста, обратите внимание на цифры. Дело даже не в планах, которые мы так или иначе, конечно же, делаем для того, чтобы достигнуть коллективного иммунитета, а в качестве этой работы. Кое-где она просто подзабыта", - заявил Мишустин.
"Я искренне хотел бы, чтобы вы все включились в эту работу, - я говорю в первую очередь о главах регионов - и помогли как можно быстрее закончить вакцинацию в своем регионе", - обратился он к участникам встречи.