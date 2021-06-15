https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737072408.html

Мишустин напомнил о последствиях отказа от вакцинации от коронавируса

Мишустин напомнил о последствиях отказа от вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021

Мишустин напомнил о последствиях отказа от вакцинации от коронавируса

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал регионы Северного Кавказа работать над тем, чтобы как можно быстрее закончить вакцинацию у себя, обратив внимание РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:48

2021-06-15T13:48

2021-06-15T14:12

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михаил мишустин

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ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал регионы Северного Кавказа работать над тем, чтобы как можно быстрее закончить вакцинацию у себя, обратив внимание на качество работы, так как "кое-где эта работа подзабыта", и напомнил, что вопрос, прививаться или нет, каждый решает сам, но необходимо помнить о последствиях.Премьер во вторник в Пятигорске провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа и затронул, в том числе, тему борьбы с коронавирусом и вакцинации."Мы в постоянном режиме смотрим на цифры, и, к огромному сожалению, показатели по вакцинации в округе одни из самых низких по стране. Сейчас идут попытки с этой ситуацией справиться", - заявил Мишустин.Он призвал активнее информировать граждан о возможностях и пользе вакцинации, а также контролировать работу по организации прививочной кампании.Глава кабмина попросил участников совещания держать эту работу под личным контролем."И еще раз, пожалуйста, обратите внимание на цифры. Дело даже не в планах, которые мы так или иначе, конечно же, делаем для того, чтобы достигнуть коллективного иммунитета, а в качестве этой работы. Кое-где она просто подзабыта", - заявил Мишустин."Я искренне хотел бы, чтобы вы все включились в эту работу, - я говорю в первую очередь о главах регионов - и помогли как можно быстрее закончить вакцинацию в своем регионе", - обратился он к участникам встречи.

https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737065321.html

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