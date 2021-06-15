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Мишустин напомнил о последствиях отказа от вакцинации от коронавируса
Мишустин напомнил о последствиях отказа от вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021
Мишустин напомнил о последствиях отказа от вакцинации от коронавируса
Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал регионы Северного Кавказа работать над тем, чтобы как можно быстрее закончить вакцинацию у себя, обратив внимание РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:48
2021-06-15T14:12
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал регионы Северного Кавказа работать над тем, чтобы как можно быстрее закончить вакцинацию у себя, обратив внимание на качество работы, так как "кое-где эта работа подзабыта", и напомнил, что вопрос, прививаться или нет, каждый решает сам, но необходимо помнить о последствиях.Премьер во вторник в Пятигорске провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа и затронул, в том числе, тему борьбы с коронавирусом и вакцинации."Мы в постоянном режиме смотрим на цифры, и, к огромному сожалению, показатели по вакцинации в округе одни из самых низких по стране. Сейчас идут попытки с этой ситуацией справиться", - заявил Мишустин.Он призвал активнее информировать граждан о возможностях и пользе вакцинации, а также контролировать работу по организации прививочной кампании.Глава кабмина попросил участников совещания держать эту работу под личным контролем."И еще раз, пожалуйста, обратите внимание на цифры. Дело даже не в планах, которые мы так или иначе, конечно же, делаем для того, чтобы достигнуть коллективного иммунитета, а в качестве этой работы. Кое-где она просто подзабыта", - заявил Мишустин."Я искренне хотел бы, чтобы вы все включились в эту работу, - я говорю в первую очередь о главах регионов - и помогли как можно быстрее закончить вакцинацию в своем регионе", - обратился он к участникам встречи.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
Мишустин напомнил о последствиях отказа от вакцинации от коронавируса
13:48 15.06.2021 (обновлено: 14:12 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит в Пятигорске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа
Михаил Мишустин проводит в Пятигорске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Мишустин напомнил о последствиях отказа от вакцинации от коронавируса

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал регионы Северного Кавказа работать над тем, чтобы как можно быстрее закончить вакцинацию у себя, обратив внимание на качество работы, так как "кое-где эта работа подзабыта", и напомнил, что вопрос, прививаться или нет, каждый решает сам, но необходимо помнить о последствиях.
Премьер во вторник в Пятигорске провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа и затронул, в том числе, тему борьбы с коронавирусом и вакцинации.
"Мы в постоянном режиме смотрим на цифры, и, к огромному сожалению, показатели по вакцинации в округе одни из самых низких по стране. Сейчас идут попытки с этой ситуацией справиться", - заявил Мишустин.
Он призвал активнее информировать граждан о возможностях и пользе вакцинации, а также контролировать работу по организации прививочной кампании.
"Безусловно, каждый для себя сам выбирает, прививаться или нет. Но граждане должны знать о тех возможностях, которые у них есть, и о тех последствиях, которые в случае, если человек не привьется, могут его и его близких ожидать", - добавил премьер.
Глава кабмина попросил участников совещания держать эту работу под личным контролем.
"И еще раз, пожалуйста, обратите внимание на цифры. Дело даже не в планах, которые мы так или иначе, конечно же, делаем для того, чтобы достигнуть коллективного иммунитета, а в качестве этой работы. Кое-где она просто подзабыта", - заявил Мишустин.
"Я искренне хотел бы, чтобы вы все включились в эту работу, - я говорю в первую очередь о главах регионов - и помогли как можно быстрее закончить вакцинацию в своем регионе", - обратился он к участникам встречи.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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