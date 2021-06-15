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В Кремле ответили на вопрос о стимулировании вакцинации от коронавируса
В Кремле ответили на вопрос о стимулировании вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021
В Кремле ответили на вопрос о стимулировании вакцинации от коронавируса
В Кремле считают уместным говорить о мерах по стимулированию вакцинации от коронавируса, поскольку вакцина - это единственный способ борьбы с беспрецедентной... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:04
2021-06-15T13:04
2021-06-15T13:04
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Кремле считают уместным говорить о мерах по стимулированию вакцинации от коронавируса, поскольку вакцина - это единственный способ борьбы с беспрецедентной угрозой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Уместно", - ответил Песков на вопрос журналистов о допустимости мер по стимулированию вакцинации граждан от COVID-19.Хороши будут, по словам пресс-секретаря президента РФ, любые меры, которые поспособствуют процессу вакцинации."Вы видите, что регионы принимают меры, разные регионы по-разному. В конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии. И, руководствуясь вот этим указом и реализуя свои полномочия, все регионы принимают те меры, которые, что называется, "на земле" считают необходимыми", - добавил Песков.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Кремле ответили на вопрос о стимулировании вакцинации от коронавируса
В Кремле считают уместным говорить о мерах по стимулированию вакцинации от коронавируса
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
В Кремле считают уместным говорить о мерах по стимулированию вакцинации от коронавируса
, поскольку вакцина - это единственный способ борьбы с беспрецедентной угрозой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Уместно", - ответил Песков на вопрос журналистов о допустимости мер по стимулированию вакцинации граждан от COVID-19.
Хороши будут, по словам пресс-секретаря президента РФ, любые меры, которые поспособствуют процессу вакцинации.
"Вы видите, что регионы принимают меры, разные регионы по-разному. В конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии. И, руководствуясь вот этим указом и реализуя свои полномочия, все регионы принимают те меры, которые, что называется, "на земле" считают необходимыми", - добавил Песков.