https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737063350.html

В Кремле ответили на вопрос о стимулировании вакцинации от коронавируса

В Кремле ответили на вопрос о стимулировании вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021

В Кремле ответили на вопрос о стимулировании вакцинации от коронавируса

В Кремле считают уместным говорить о мерах по стимулированию вакцинации от коронавируса, поскольку вакцина - это единственный способ борьбы с беспрецедентной... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:04

2021-06-15T13:04

2021-06-15T13:04

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598129044_0:159:2963:1825_1920x0_80_0_0_1865fccee280f20ca7f4ee20b6cf422c.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Кремле считают уместным говорить о мерах по стимулированию вакцинации от коронавируса, поскольку вакцина - это единственный способ борьбы с беспрецедентной угрозой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Уместно", - ответил Песков на вопрос журналистов о допустимости мер по стимулированию вакцинации граждан от COVID-19.Хороши будут, по словам пресс-секретаря президента РФ, любые меры, которые поспособствуют процессу вакцинации."Вы видите, что регионы принимают меры, разные регионы по-разному. В конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии. И, руководствуясь вот этим указом и реализуя свои полномочия, все регионы принимают те меры, которые, что называется, "на земле" считают необходимыми", - добавил Песков.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество