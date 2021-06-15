https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737060680.html

В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России

В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 15.06.2021

В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса, они оставляют желать лучшего. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:50

2021-06-15T12:50

2021-06-15T12:50

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вакцинация россиян от covid-19

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россия

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса, они оставляют желать лучшего."Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации. Они оставляют желать лучшего. Вы знаете, что президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно предприняли необходимые меры", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, довольны ли в Кремле темпами вакцинации россиян от коронавируса.Он отметил, что вакцинация от COVID-19 должна остаться добровольной, это вопрос сознательности и разумности."Вакцинация добровольная, это вопрос абсолютной сознательности и разумности всех нас. Просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне вот этой беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой. Это не панацея, но это единственная защита. Другой не существует", - рассказал Песков.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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