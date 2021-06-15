https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737060680.html
В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России
В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 15.06.2021
В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса, они оставляют желать лучшего. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:50
2021-06-15T12:50
2021-06-15T12:50
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f273ed519769838eaf1189b00b210d7.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса, они оставляют желать лучшего."Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации. Они оставляют желать лучшего. Вы знаете, что президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно предприняли необходимые меры", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, довольны ли в Кремле темпами вакцинации россиян от коронавируса.Он отметил, что вакцинация от COVID-19 должна остаться добровольной, это вопрос сознательности и разумности."Вакцинация добровольная, это вопрос абсолютной сознательности и разумности всех нас. Просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне вот этой беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой. Это не панацея, но это единственная защита. Другой не существует", - рассказал Песков.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_179:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_0d4e348e2b2efdfd50c60f567215470f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России
В Кремле заявили, что недовольны темпами вакцинации от коронавируса в России
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил о том, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса
, они оставляют желать лучшего.
"Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации. Они оставляют желать лучшего. Вы знаете, что президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно предприняли необходимые меры", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, довольны ли в Кремле темпами вакцинации россиян от коронавируса.
Он отметил, что вакцинация от COVID-19 должна остаться добровольной, это вопрос сознательности и разумности.
"Вакцинация добровольная, это вопрос абсолютной сознательности и разумности всех нас. Просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне вот этой беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой. Это не панацея, но это единственная защита. Другой не существует", - рассказал Песков.