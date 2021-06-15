https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737059568.html

Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации в России

Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации в России - РИА Новости, 15.06.2021

Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас важно нарастить темпы вакцинации в России, лето - наиболее благоприятный для этого период. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:41

2021-06-15T12:41

2021-06-15T12:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

михаил мишустин

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ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас важно нарастить темпы вакцинации в России, лето - наиболее благоприятный для этого период.Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник в Пятигорске провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа. Во время встречи глава Минздрава по просьбе премьера доложил о ситуации с распространением COVID-19 конкретно в северокавказских регионах и о ходе вакцинации."Самое главное сегодня - это, конечно, нарастить темпы вакцинации. Лето - самый благоприятный период для проведения этой работы. И, в том числе, подготовиться к масштабной диспансеризации населения. По поручению президента, она стартует с 1 июля", - заявил Мурашко в ходе доклада.

https://ria.ru/20210615/vykhodnoy-1737044616.html

россия

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, михаил мишустин