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https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737059568.html
Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации в России
Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации в России - РИА Новости, 15.06.2021
Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации в России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас важно нарастить темпы вакцинации в России, лето - наиболее благоприятный для этого период. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:41
2021-06-15T12:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
михаил мишустин
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ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас важно нарастить темпы вакцинации в России, лето - наиболее благоприятный для этого период.Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник в Пятигорске провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа. Во время встречи глава Минздрава по просьбе премьера доложил о ситуации с распространением COVID-19 конкретно в северокавказских регионах и о ходе вакцинации."Самое главное сегодня - это, конечно, нарастить темпы вакцинации. Лето - самый благоприятный период для проведения этой работы. И, в том числе, подготовиться к масштабной диспансеризации населения. По поручению президента, она стартует с 1 июля", - заявил Мурашко в ходе доклада.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, михаил мишустин
Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации в России
12:41 15.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал нарастить темпы вакцинации в России

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас важно нарастить темпы вакцинации в России, лето - наиболее благоприятный для этого период.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник в Пятигорске провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа. Во время встречи глава Минздрава по просьбе премьера доложил о ситуации с распространением COVID-19 конкретно в северокавказских регионах и о ходе вакцинации.
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"Самое главное сегодня - это, конечно, нарастить темпы вакцинации. Лето - самый благоприятный период для проведения этой работы. И, в том числе, подготовиться к масштабной диспансеризации населения. По поручению президента, она стартует с 1 июля", - заявил Мурашко в ходе доклада.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
 
 
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