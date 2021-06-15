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Роспотребнадзор: перед прививкой от COVID-19 можно выпить успокоительное
Роспотребнадзор: перед прививкой от COVID-19 можно выпить успокоительное - РИА Новости, 15.06.2021
Роспотребнадзор: перед прививкой от COVID-19 можно выпить успокоительное
Перед вакцинацией от COVID-19 пациенту можно принять успокоительное, если он нервничает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T01:23
2021-06-15T01:23
2021-06-15T01:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Перед вакцинацией от COVID-19 пациенту можно принять успокоительное, если он нервничает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."На фоне тревоги, стресса может подниматься давление. Поэтому в день вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и, если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные вам лечащим врачом", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Роспотребнадзор: перед прививкой от COVID-19 можно выпить успокоительное
Роспотребнадзор: перед вакцинацией от COVID-19 пациенту можно принять успокоительное