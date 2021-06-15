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Стали известны подробности убийства матери и дочери в Новой Москве
Стали известны подробности убийства матери и дочери в Новой Москве - РИА Новости, 15.06.2021
Стали известны подробности убийства матери и дочери в Новой Москве
Две женщины, тела которых обнаружили в сгоревшей квартире в Новой Москве, были матерью и дочерью. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T20:38
2021-06-15T20:38
новая москва
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Две женщины, тела которых обнаружили в сгоревшей квартире в Новой Москве, были матерью и дочерью. Об этом сообщает РЕН ТВ.По данным канала, у преступника, который, предположительно, был знаком с погибшими, сначала произошел конфликт с 23-летней Елизаветой. На злоумышленника начала лаять такса, и он ударил животное ножницами. После этого хозяйка на него набросилась. По предварительным данным, преступник сначала убил девушку, после чего расправился с ее матерью. Об убийстве двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве ранее сообщил СК. В ведомстве сообщили, что тела двух женщин с множественными колото-резаными ранениями были найдены сегодня утром после тушения пожара в доме на улице Дзержинского. Следователи возбудили уголовное дело по второй части статьи 105 УК — убийство двух лиц.
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новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Стали известны подробности убийства матери и дочери в Новой Москве

20:38 15.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Две женщины, тела которых обнаружили в сгоревшей квартире в Новой Москве, были матерью и дочерью. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, у преступника, который, предположительно, был знаком с погибшими, сначала произошел конфликт с 23-летней Елизаветой. На злоумышленника начала лаять такса, и он ударил животное ножницами. После этого хозяйка на него набросилась.
По предварительным данным, преступник сначала убил девушку, после чего расправился с ее матерью.
Об убийстве двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве ранее сообщил СК. В ведомстве сообщили, что тела двух женщин с множественными колото-резаными ранениями были найдены сегодня утром после тушения пожара в доме на улице Дзержинского. Следователи возбудили уголовное дело по второй части статьи 105 УК — убийство двух лиц.
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