Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/ubiystvo-1737128155.html
В Новой Москве убили двух женщин
В Новой Москве убили двух женщин - РИА Новости, 15.06.2021
В Новой Москве убили двух женщин
Следователи завели уголовное дело по факту убийства двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, тела которых нашли после пожара, сообщила старший помощник... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:47
2021-06-15T19:21
россия
новая москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту убийства двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, тела которых нашли после пожара, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.По данным следствия, утром 15 июня в доме на улице Дзержинского в поселении Кокошкино после тушения пожара были найдены тела двух неустановленных лиц с множеством колото-резаных ран. Личности погибших устанавливаются.Как информирует ГСУ СК, "по факту убийства двух женщин на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело"."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - сказала Иванова.Она отметила, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также причастных к преступлению. Кроме того, опрашиваются соседи, назначены судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20201225/suprugi-1590858243.html
россия
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_650:256:3040:2048_1920x0_80_0_0_90e1c23a0de0570999f4a20f2a2d8581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
В Новой Москве убили двух женщин
18:47 15.06.2021 (обновлено: 19:21 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

СК возбудил дело после убийства в Новой Москве двух женщин, тела которых нашли после пожара

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту убийства двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, тела которых нашли после пожара, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
По данным следствия, утром 15 июня в доме на улице Дзержинского в поселении Кокошкино после тушения пожара были найдены тела двух неустановленных лиц с множеством колото-резаных ран. Личности погибших устанавливаются.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 09:16
В Оренбургской области при пожаре нашли тела убитых супругов
Как информирует ГСУ СК, "по факту убийства двух женщин на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело".
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - сказала Иванова.
Она отметила, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также причастных к преступлению. Кроме того, опрашиваются соседи, назначены судебно-медицинские экспертизы.
 
РоссияНовая МоскваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России
08:51Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ
08:40Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель
08:38Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России
08:33СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
08:24Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла
08:13В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар
07:52Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
07:32Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
07:26В России разработают новый вариант Су-57
07:11Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
07:08Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей
07:02Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер
06:26Тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, нашли
06:16Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами
06:07"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам
06:03ВТБ не ждет перегрева рынка ипотеки из-за продления госпрограммы
06:01Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
05:31Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой в прямом эфире
05:06ВТБ считает, что выдача ипотеки в этом году побьет прошлогодний рекорд
Лента новостейМолния