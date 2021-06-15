https://ria.ru/20210615/ubiystvo-1737128155.html

В Новой Москве убили двух женщин

В Новой Москве убили двух женщин - РИА Новости, 15.06.2021

В Новой Москве убили двух женщин

Следователи завели уголовное дело по факту убийства двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, тела которых нашли после пожара, сообщила старший помощник... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T18:47

2021-06-15T18:47

2021-06-15T19:21

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новая москва

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происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту убийства двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, тела которых нашли после пожара, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.По данным следствия, утром 15 июня в доме на улице Дзержинского в поселении Кокошкино после тушения пожара были найдены тела двух неустановленных лиц с множеством колото-резаных ран. Личности погибших устанавливаются.Как информирует ГСУ СК, "по факту убийства двух женщин на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело"."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - сказала Иванова.Она отметила, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также причастных к преступлению. Кроме того, опрашиваются соседи, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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россия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия