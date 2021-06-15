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Кассационный суд отказал главе Хакасии в иске о защите чести
Кассационный суд отказал главе Хакасии в иске о защите чести - РИА Новости, 15.06.2021
Кассационный суд отказал главе Хакасии в иске о защите чести
Восьмой кассационный суд отменил решение Абаканского городского суда и апелляционного определения Верховного суда Хакасии, отказав главе республики Валентину... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:26
2021-06-15T15:26
россия
валентин коновалов
кемерово
республика хакасия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Восьмой кассационный суд отменил решение Абаканского городского суда и апелляционного определения Верховного суда Хакасии, отказав главе республики Валентину Коновалову в иске о защите чести и достоинства после высказываний журналиста Михаила Леонтьева, представители истца намерены подать жалобу в ВС РФ, сообщает правительство региона.Представители главы Хакасии Валентина Коновалова не согласны с решением суда об отказе в ии намерены обратиться с кассационной жалобой в Верховный суд РФ, сообщает правительство региона."Сегодня... по делу о высказываниях... Михаила Леонтьева Восьмой кассационный суд вынес постановление об отмене решения Абаканского городского суда и апелляционного определения Верховного суда Хакасии (уже второй раз) и отказал в иске главы Хакасии в полном объёме. Представители истца с этим решением не согласны и будут обращаться с кассационной жалобой в Верховный суд Российской Федерации", - говорится в сообщении.Коновалов, как частное лицо, подал иск о защите чести и достоинства после высказываний Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года. Глава Хакасии потребовал признать информацию порочащей честь, достоинство, деловую репутацию и опровергнуть ее. Абаканский горсуд сделал запрос, состоит ли глава Хакасии на учете в психоневрологическом диспансере. Также по инициативе представителя истца в качестве соответчика был привлечен издательский дом "Комсомольская правда", в эфире радиостанции которого выступал Леонтьев.В мае 2019 года исковые требования Коновалова были удовлетворены в полном объеме. Сторона Леонтьева обжаловала решение суда, в сентябре 2019 года Верховный суд Хакасии оставил без изменения решение Абаканского горсуда. В феврале 2020 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отменил решения хакасских судов из-за нарушения процессуальных норм и направил дело на новое рассмотрение. В январе 2021 года Верховный суд Хакасии оставил в силе решение Абаканского городского суда. Оно было обжаловано в кассации.
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россия, валентин коновалов, кемерово, республика хакасия, происшествия
Кассационный суд отказал главе Хакасии в иске о защите чести
15:26 15.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Колбасов / Перейти в фотобанкИзбранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов на церемонии вступления в должность
Избранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов на церемонии вступления в должность - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Колбасов
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Кассационный суд отказал главе Хакасии Валентину Коновалову в иске о защите чести и достоинства

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Восьмой кассационный суд отменил решение Абаканского городского суда и апелляционного определения Верховного суда Хакасии, отказав главе республики Валентину Коновалову в иске о защите чести и достоинства после высказываний журналиста Михаила Леонтьева, представители истца намерены подать жалобу в ВС РФ, сообщает правительство региона.
Представители главы Хакасии Валентина Коновалова не согласны с решением суда об отказе в ии намерены обратиться с кассационной жалобой в Верховный суд РФ, сообщает правительство региона.
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"Сегодня... по делу о высказываниях... Михаила Леонтьева Восьмой кассационный суд вынес постановление об отмене решения Абаканского городского суда и апелляционного определения Верховного суда Хакасии (уже второй раз) и отказал в иске главы Хакасии в полном объёме. Представители истца с этим решением не согласны и будут обращаться с кассационной жалобой в Верховный суд Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Коновалов, как частное лицо, подал иск о защите чести и достоинства после высказываний Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года. Глава Хакасии потребовал признать информацию порочащей честь, достоинство, деловую репутацию и опровергнуть ее. Абаканский горсуд сделал запрос, состоит ли глава Хакасии на учете в психоневрологическом диспансере. Также по инициативе представителя истца в качестве соответчика был привлечен издательский дом "Комсомольская правда", в эфире радиостанции которого выступал Леонтьев.
В мае 2019 года исковые требования Коновалова были удовлетворены в полном объеме. Сторона Леонтьева обжаловала решение суда, в сентябре 2019 года Верховный суд Хакасии оставил без изменения решение Абаканского горсуда. В феврале 2020 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отменил решения хакасских судов из-за нарушения процессуальных норм и направил дело на новое рассмотрение. В январе 2021 года Верховный суд Хакасии оставил в силе решение Абаканского городского суда. Оно было обжаловано в кассации.
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РоссияВалентин КоноваловКемеровоРеспублика ХакасияПроисшествия
 
 
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