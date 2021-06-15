https://ria.ru/20210615/stolknoveniya-1737040205.html
Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов в Армении
Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 15.06.2021
Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов в Армении
Бывший президент Армении Роберт Кочарян не исключил, что после внеочередных парламентских выборов 20 июня люди могут выйти на улицы и возможны столкновения. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:07
2021-06-15T11:07
2021-06-15T12:03
роберт кочарян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599873857_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_2946811f4b5d3692a0ec161cded48be8.jpg
ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян не исключил, что после внеочередных парламентских выборов 20 июня люди могут выйти на улицы и возможны столкновения."Это, конечно, крайне нежелательный вариант развития событий, отрицать его полностью нельзя", - сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT, отвечая на вопрос, готов ли он вывести людей на улицу после выборов и возможны ли столкновения.Кочарян считает, что все будет зависеть от результатов и с каким доверием к этому результату отнесется общество. "Если Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии на местах проведут свою работу четко, в рамках закона, то не думаю, что будут какие-то серьезные последствия. Я с достаточным оптимизмом смотрю на результаты и на то, что нам удастся избежать этих прогнозов (о столкновениях – ред.)", - сказал Кочарян.Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня, в них примут участие 21 партия и четыре блока.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20210613/armeniya-1736860699.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599873857_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_a5bd33b7b29bac4c761936741559fca8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт кочарян, армения, в мире
Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов в Армении
11:07 15.06.2021 (обновлено: 12:03 15.06.2021)
Экс-президент Армении Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов
ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян
не исключил, что после внеочередных парламентских выборов 20 июня люди могут выйти на улицы и возможны столкновения.
"Это, конечно, крайне нежелательный вариант развития событий, отрицать его полностью нельзя", - сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT, отвечая на вопрос, готов ли он вывести людей на улицу после выборов и возможны ли столкновения.
Кочарян считает, что все будет зависеть от результатов и с каким доверием к этому результату отнесется общество. "Если Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии на местах проведут свою работу четко, в рамках закона, то не думаю, что будут какие-то серьезные последствия. Я с достаточным оптимизмом смотрю на результаты и на то, что нам удастся избежать этих прогнозов (о столкновениях – ред.)", - сказал Кочарян.
Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня, в них примут участие 21 партия и четыре блока.