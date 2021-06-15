https://ria.ru/20210615/stolknoveniya-1737040205.html

Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов в Армении

Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 15.06.2021

Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов в Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян не исключил, что после внеочередных парламентских выборов 20 июня люди могут выйти на улицы и возможны столкновения. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:07

2021-06-15T11:07

2021-06-15T12:03

роберт кочарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян не исключил, что после внеочередных парламентских выборов 20 июня люди могут выйти на улицы и возможны столкновения."Это, конечно, крайне нежелательный вариант развития событий, отрицать его полностью нельзя", - сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT, отвечая на вопрос, готов ли он вывести людей на улицу после выборов и возможны ли столкновения.Кочарян считает, что все будет зависеть от результатов и с каким доверием к этому результату отнесется общество. "Если Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии на местах проведут свою работу четко, в рамках закона, то не думаю, что будут какие-то серьезные последствия. Я с достаточным оптимизмом смотрю на результаты и на то, что нам удастся избежать этих прогнозов (о столкновениях – ред.)", - сказал Кочарян.Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня, в них примут участие 21 партия и четыре блока.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210613/armeniya-1736860699.html

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роберт кочарян, армения, в мире