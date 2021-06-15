Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/stolknoveniya-1737040205.html
Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов в Армении
Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 15.06.2021
Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов в Армении
Бывший президент Армении Роберт Кочарян не исключил, что после внеочередных парламентских выборов 20 июня люди могут выйти на улицы и возможны столкновения. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:07
2021-06-15T12:03
роберт кочарян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599873857_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_2946811f4b5d3692a0ec161cded48be8.jpg
ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян не исключил, что после внеочередных парламентских выборов 20 июня люди могут выйти на улицы и возможны столкновения."Это, конечно, крайне нежелательный вариант развития событий, отрицать его полностью нельзя", - сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT, отвечая на вопрос, готов ли он вывести людей на улицу после выборов и возможны ли столкновения.Кочарян считает, что все будет зависеть от результатов и с каким доверием к этому результату отнесется общество. "Если Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии на местах проведут свою работу четко, в рамках закона, то не думаю, что будут какие-то серьезные последствия. Я с достаточным оптимизмом смотрю на результаты и на то, что нам удастся избежать этих прогнозов (о столкновениях – ред.)", - сказал Кочарян.Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня, в них примут участие 21 партия и четыре блока.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210613/armeniya-1736860699.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599873857_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_a5bd33b7b29bac4c761936741559fca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роберт кочарян, армения, в мире
Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов в Армении
11:07 15.06.2021 (обновлено: 12:03 15.06.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЭкс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских журналистов в Ереване
Экс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских журналистов в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк

Экс-президент Армении Кочарян не исключил столкновений после парламентских выборов

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян не исключил, что после внеочередных парламентских выборов 20 июня люди могут выйти на улицы и возможны столкновения.
"Это, конечно, крайне нежелательный вариант развития событий, отрицать его полностью нельзя", - сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT, отвечая на вопрос, готов ли он вывести людей на улицу после выборов и возможны ли столкновения.
Кочарян считает, что все будет зависеть от результатов и с каким доверием к этому результату отнесется общество. "Если Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии на местах проведут свою работу четко, в рамках закона, то не думаю, что будут какие-то серьезные последствия. Я с достаточным оптимизмом смотрю на результаты и на то, что нам удастся избежать этих прогнозов (о столкновениях – ред.)", - сказал Кочарян.
Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня, в них примут участие 21 партия и четыре блока.
Читайте полный текст интервью >>>
Никол Пашинян на заседании в парламенте Армении - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 15:58
Глава Палаты адвокатов Армении предложил снять партию Пашиняна с выборов
 
Роберт КочарянАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске передали в центральный аппарат СК
17:34Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера
17:30В Италии рассказали о совместных с Россией исследованиях "Спутника V"
17:26Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2"
17:26Байден прибыл в Женеву
17:25В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками
17:23В Париже появятся платные парковки для велосипедов
17:14Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:13Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
Лента новостейМолния