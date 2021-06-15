В США опубликовали нацстратегию по борьбе с "внутренним терроризмом"
14:18 15.06.2021 (обновлено: 15:02 15.06.2021)
Белый дом опубликовал первую национальную стратегию по борьбе с "внутренним терроризмом"
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена опубликовала первую национальную стратегию по борьбе с "внутренним терроризмом".
"Администрация Байдена публикует первую национальную стратегию по борьбе с внутренним терроризмом, направленную на то, чтобы справиться с этой угрозой национальной безопасности Америки и усовершенствовать ответные меры федерального правительства", - говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.
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"Президент Байден поручил своей команде по нацбезопасности провести... обзор мер правительства США для того, чтобы решить проблему внутреннего терроризма, который стал наиболее актуальной террористической угрозой для США", - говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.
Госдепартамент США изучит возможность признания террористическими иностранных организаций, подозреваемых в стране в связях с актами "внутреннего терроризма", говорится в заявлении на сайте Белого дома.
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"Государственный департамент продолжит изучать вопрос об отнесении дополнительных иностранных организаций, связанных с внутренним терроризмом, к иностранным террористическим организациям или к "специально признанным глобальным террористам" (Specially Designated Global Terrorist, SDGT) в соответствии с установленными критериями", - отмечается в пресс-релизе.
Шестого января группа поддерживающих бывшего президента США Дональда Трампа избирателей ворвалась в Капитолий, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостаточностью голосов.