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В США опубликовали нацстратегию по борьбе с "внутренним терроризмом"
В США опубликовали нацстратегию по борьбе с "внутренним терроризмом" - РИА Новости, 15.06.2021
В США опубликовали нацстратегию по борьбе с "внутренним терроризмом"
Администрация президента США Джо Байдена опубликовала первую национальную стратегию по борьбе с "внутренним терроризмом". РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:18
2021-06-15T15:02
администрация президента сша
джо байден
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена опубликовала первую национальную стратегию по борьбе с "внутренним терроризмом"."Администрация Байдена публикует первую национальную стратегию по борьбе с внутренним терроризмом, направленную на то, чтобы справиться с этой угрозой национальной безопасности Америки и усовершенствовать ответные меры федерального правительства", - говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте Белого дома."Президент Байден поручил своей команде по нацбезопасности провести... обзор мер правительства США для того, чтобы решить проблему внутреннего терроризма, который стал наиболее актуальной террористической угрозой для США", - говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.Госдепартамент США изучит возможность признания террористическими иностранных организаций, подозреваемых в стране в связях с актами "внутреннего терроризма", говорится в заявлении на сайте Белого дома."Государственный департамент продолжит изучать вопрос об отнесении дополнительных иностранных организаций, связанных с внутренним терроризмом, к иностранным террористическим организациям или к "специально признанным глобальным террористам" (Specially Designated Global Terrorist, SDGT) в соответствии с установленными критериями", - отмечается в пресс-релизе.Шестого января группа поддерживающих бывшего президента США Дональда Трампа избирателей ворвалась в Капитолий, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостаточностью голосов.
https://ria.ru/20210429/rasizm-1730412411.html
https://ria.ru/20180619/1522960242.html
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администрация президента сша, джо байден, в мире, сша
В США опубликовали нацстратегию по борьбе с "внутренним терроризмом"
14:18 15.06.2021 (обновлено: 15:02 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Белый дом опубликовал первую национальную стратегию по борьбе с "внутренним терроризмом"

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена опубликовала первую национальную стратегию по борьбе с "внутренним терроризмом".
"Администрация Байдена публикует первую национальную стратегию по борьбе с внутренним терроризмом, направленную на то, чтобы справиться с этой угрозой национальной безопасности Америки и усовершенствовать ответные меры федерального правительства", - говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.
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Госдепартамент США изучит возможность признания террористическими иностранных организаций, подозреваемых в стране в связях с актами "внутреннего терроризма", говорится в заявлении на сайте Белого дома.
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"Государственный департамент продолжит изучать вопрос об отнесении дополнительных иностранных организаций, связанных с внутренним терроризмом, к иностранным террористическим организациям или к "специально признанным глобальным террористам" (Specially Designated Global Terrorist, SDGT) в соответствии с установленными критериями", - отмечается в пресс-релизе.
Шестого января группа поддерживающих бывшего президента США Дональда Трампа избирателей ворвалась в Капитолий, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостаточностью голосов.
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