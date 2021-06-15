https://ria.ru/20210615/spor-1737081185.html

США и ЕС договорились о прекращении спора по производству Boeing и Airbus

США и ЕС договорились о прекращении спора по производству Boeing и Airbus - РИА Новости, 15.06.2021

США и ЕС договорились о прекращении спора по производству Boeing и Airbus

США и ЕС договорились об урегулировании торгового спора о производителях самолетов Boeing и Airbus, по которому были введены многомиллиардные взаимные пошлины,... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:38

2021-06-15T14:38

2021-06-15T14:40

китай

airbus

евросоюз

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США и ЕС договорились об урегулировании торгового спора о производителях самолетов Boeing и Airbus, по которому были введены многомиллиардные взаимные пошлины, сообщила журналистам торговый представитель США в ранге министра Кэтрин Тай.По ее словам, США хотели продемонстрировать лидерство среди других демократических стран."Сегодняшнее объявление, что США и ЕС достигли 5-летнего соглашения по 16-летнему спору Boeing-Airbus, служит этой цели. Это устраняет долгосрочный торговый раздражитель в отношениях США и Европы", - заявила Тай.Кроме того, по ее словам, США и ЕС договорились и о совместном противостоянии КНР."Мы согласились работать вместе, чтобы бросать вызов и противостоять нерыночным действиям Китая в этом секторе конкретными способами, которые отражают наши стандарты честной конкуренции", - сказала Тай. По ее словам, в частности, речь идет о сотрудничестве по инвестициям и трансфертам технологий.

https://ria.ru/20210615/kitay-1736978090.html

китай

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китай, airbus, евросоюз, сша, экономика