https://ria.ru/20210615/soglashenie-1737055615.html
Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ
Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ - РИА Новости, 15.06.2021
Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ
Верховная рада Украины на заседании во вторник одобрила закон о выходе страны из соглашений СНГ об основных направлениях сотрудничества государств-участников... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:20
2021-06-15T12:20
2021-06-15T12:20
россия
верховная рада украины
снг
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c62685d0ad928b29c5731da4bc1e1f21.jpg
КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании во вторник одобрила закон о выходе страны из соглашений СНГ об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества в области защиты прав потребителей, такое решение поддержал 331 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.Кабинет министров Украины в декабре 2020 года одобрил соответствующий законопроект, после принятия Радой закон должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе."Выйти из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, подписанного 25 января 2000 года в Москве", - говорится в текста закона.В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС Киев взял на себя обязательства обеспечить высокий уровень защиты прав потребителей и достичь приближения системы защиты прав украинских потребителей к системе ЕС с учетом лучших практик.При этом в связи со снижением торговых связей и экономической интеграции в СНГ выход Украины из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества в области защиты прав потребителей не нанесет вреда интересам потребителей.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20210615/nalogi-1737014197.html
https://ria.ru/20210614/maket-1736970102.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52ea60809062ebb34cb8c9c2aaae96bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, верховная рада украины, снг, киев, украина, в мире
Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ
Рада приняла закон о выходе из соглашений СНГ о сотрудничестве в защите прав потребителей