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Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ
Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ - РИА Новости, 15.06.2021
Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ
Верховная рада Украины на заседании во вторник одобрила закон о выходе страны из соглашений СНГ об основных направлениях сотрудничества государств-участников... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:20
2021-06-15T12:20
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снг
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КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании во вторник одобрила закон о выходе страны из соглашений СНГ об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества в области защиты прав потребителей, такое решение поддержал 331 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.Кабинет министров Украины в декабре 2020 года одобрил соответствующий законопроект, после принятия Радой закон должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе."Выйти из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, подписанного 25 января 2000 года в Москве", - говорится в текста закона.В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС Киев взял на себя обязательства обеспечить высокий уровень защиты прав потребителей и достичь приближения системы защиты прав украинских потребителей к системе ЕС с учетом лучших практик.При этом в связи со снижением торговых связей и экономической интеграции в СНГ выход Украины из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества в области защиты прав потребителей не нанесет вреда интересам потребителей.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20210615/nalogi-1737014197.html
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россия, верховная рада украины, снг, киев, украина, в мире
Украина намерена выйти из еще одного соглашения с СНГ
12:20 15.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Рада приняла закон о выходе из соглашений СНГ о сотрудничестве в защите прав потребителей

Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании во вторник одобрила закон о выходе страны из соглашений СНГ об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества в области защиты прав потребителей, такое решение поддержал 331 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Кабинет министров Украины в декабре 2020 года одобрил соответствующий законопроект, после принятия Радой закон должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
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"Выйти из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, подписанного 25 января 2000 года в Москве", - говорится в текста закона.
В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС Киев взял на себя обязательства обеспечить высокий уровень защиты прав потребителей и достичь приближения системы защиты прав украинских потребителей к системе ЕС с учетом лучших практик.
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При этом в связи со снижением торговых связей и экономической интеграции в СНГ выход Украины из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества в области защиты прав потребителей не нанесет вреда интересам потребителей.
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
 
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