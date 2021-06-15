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Наука
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Российским ученым продлили доступ к крупнейшей научной базе данных Scopus
Российским ученым продлили доступ к крупнейшей научной базе данных Scopus - РИА Новости, 15.06.2021
Российским ученым продлили доступ к крупнейшей научной базе данных Scopus
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и международная информационно-аналитическая компания Elsevier подписали национальное лицензионное... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:27
2021-06-15T10:15
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и международная информационно-аналитическая компания Elsevier подписали национальное лицензионное соглашение, по которому свыше 1,3 тысячи научных и образовательных организаций в РФ продолжат получать доступ к международной научной базе данных Scopus и журналам на платформе ScienceDirect, сообщили РИА Новости в Elsevier.Scopus является крупнейшей базой аннотаций и цитирований рецензируемой научной литературы, охватывающей более 82 миллионов статей, книг и материалов конференций от 7 тысяч издателей в области естественных, общественных и гуманитарных наук. ScienceDirect – ведущая полнотекстовая информационная платформа рецензируемой научной литературы Elsevier для ученых, которая содержит более 18 миллионов публикаций из 2,5 тысяч научных журналов и престижных научных обществ.Российский фонд фундаментальных исследований занимается грантовой поддержкой на конкурсной основе научных проектов в области фундаментальной науки.
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навигатор абитуриента, общество, россия, российский фонд фундаментальных исследований

Российским ученым продлили доступ к крупнейшей научной базе данных Scopus

09:27 15.06.2021 (обновлено: 10:15 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтуденты во время обучения
Студенты во время обучения - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и международная информационно-аналитическая компания Elsevier подписали национальное лицензионное соглашение, по которому свыше 1,3 тысячи научных и образовательных организаций в РФ продолжат получать доступ к международной научной базе данных Scopus и журналам на платформе ScienceDirect, сообщили РИА Новости в Elsevier.

"Подписанное соглашение обеспечивает равные возможности доступа к мировой рецензируемой научной литературе для российских исследователей во всей стране", — пояснили в компании.

Scopus является крупнейшей базой аннотаций и цитирований рецензируемой научной литературы, охватывающей более 82 миллионов статей, книг и материалов конференций от 7 тысяч издателей в области естественных, общественных и гуманитарных наук. ScienceDirect – ведущая полнотекстовая информационная платформа рецензируемой научной литературы Elsevier для ученых, которая содержит более 18 миллионов публикаций из 2,5 тысяч научных журналов и престижных научных обществ.
Российский фонд фундаментальных исследований занимается грантовой поддержкой на конкурсной основе научных проектов в области фундаментальной науки.
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