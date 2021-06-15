https://ria.ru/20210615/siloviki-1737110121.html

Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе

Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе - РИА Новости, 15.06.2021

Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе

Двое украинских силовиков подорвались на минах ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной ДНР РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T17:01

2021-06-15T17:01

2021-06-15T17:23

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Двое украинских силовиков подорвались на минах ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной ДНРИнцидент произошел накануне. Украинские военные направлялись к позициям представителей комплексной комиссии по контролю за соблюдением режима прекращения огня."По имеющейся у нас информации от источника в штабе оперативно тактической группировки "Восток", <...> в районе Павлополя двое военнослужащих <...> отклонились от установленного маршрута и подорвались на противопехотной мине", — сообщили в ДНР.По данным военного ведомства, после этого с позиций ВСУ открыли минометный огонь, чтобы спровоцировать ответные действия подразделений ДНР и позже представить инцидент как "ранения в результате обстрела" со стороны самопровозглашенной республики.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников. Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.В Москве выражали беспокойство из-за обострения конфликта. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.

https://ria.ru/20210615/donbass-1737105009.html

донбасс

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире