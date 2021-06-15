Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
17:01 15.06.2021 (обновлено: 17:23 15.06.2021)
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ посетили район поселка Пески в Донецкой области
В ДНР заявили, что в Донбассе два украинских силовика подорвались на собственных минах
Инцидент произошел накануне. Украинские военные направлялись к позициям представителей комплексной комиссии по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
"По имеющейся у нас информации от источника в штабе оперативно тактической группировки "Восток", <...> в районе Павлополя двое военнослужащих <...> отклонились от установленного маршрута и подорвались на противопехотной мине", — сообщили в ДНР.
По данным военного ведомства, после этого с позиций ВСУ открыли минометный огонь, чтобы спровоцировать ответные действия подразделений ДНР и позже представить инцидент как "ранения в результате обстрела" со стороны самопровозглашенной республики.
Конфликт в Донбассе
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников. Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
В Москве выражали беспокойство из-за обострения конфликта. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.