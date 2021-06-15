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Путин встретится в Женеве с президентом Швейцарии

Путин встретится в Женеве с президентом Швейцарии - РИА Новости, 15.06.2021

Путин встретится в Женеве с президентом Швейцарии

Владимир Путин после российско-американского саммита встретится в Женеве с главой Швейцарии Ги Пармеленом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:33

2021-06-15T09:33

2021-06-15T16:18

женева (город)

россия

ги пармелен

юрий ушаков

джо байден

владимир путин

швейцария

сша

в мире

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Путин после российско-американского саммита встретится в Женеве с главой Швейцарии Ги Пармеленом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Помощник президента также отметил, что российская сторона очень ценит нейтральную роль Швейцарии.Саммит Россия — США состоится 16 июня. Это будет первая встреча Путина и Джо Байдена после того, как тот стал президентом США.Мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени. Практически все организационные параметры, а также повестку дня и очередность вопросов согласовали. Переговоры будут состоять из трех частей — узкой и двух расширенных с перерывом на кофе-брейк. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен.

https://ria.ru/20210615/peregovory-1737024709.html

женева (город)

россия

швейцария

сша

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женева (город), россия, ги пармелен, юрий ушаков, джо байден, владимир путин, швейцария, сша, в мире