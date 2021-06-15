Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/shveytsariya-1737026030.html
Путин встретится в Женеве с президентом Швейцарии
Путин встретится в Женеве с президентом Швейцарии - РИА Новости, 15.06.2021
Путин встретится в Женеве с президентом Швейцарии
Владимир Путин после российско-американского саммита встретится в Женеве с главой Швейцарии Ги Пармеленом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:33
2021-06-15T16:18
женева (город)
россия
ги пармелен
юрий ушаков
джо байден
владимир путин
швейцария
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155111/89/1551118954_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0daf7568a74614ab16371f3fded69fce.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Путин после российско-американского саммита встретится в Женеве с главой Швейцарии Ги Пармеленом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Помощник президента также отметил, что российская сторона очень ценит нейтральную роль Швейцарии.Саммит Россия — США состоится 16 июня. Это будет первая встреча Путина и Джо Байдена после того, как тот стал президентом США.Мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени. Практически все организационные параметры, а также повестку дня и очередность вопросов согласовали. Переговоры будут состоять из трех частей — узкой и двух расширенных с перерывом на кофе-брейк. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен.
https://ria.ru/20210615/peregovory-1737024709.html
женева (город)
россия
швейцария
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155111/89/1551118954_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9d14ae33c598d78339170ff36b553c7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
женева (город), россия, ги пармелен, юрий ушаков, джо байден, владимир путин, швейцария, сша, в мире
Путин встретится в Женеве с президентом Швейцарии
09:33 15.06.2021 (обновлено: 16:18 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги на одной из улиц Женевы
Флаги на одной из улиц Женевы - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Путин после саммита с Байденом проведет встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Путин после российско-американского саммита встретится в Женеве с главой Швейцарии Ги Пармеленом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Повестка дня — дальнейшее развитие и укрепление двустороннего сотрудничества", — рассказал он.

Помощник президента также отметил, что российская сторона очень ценит нейтральную роль Швейцарии.
Саммит Россия — США состоится 16 июня. Это будет первая встреча Путина и Джо Байдена после того, как тот стал президентом США.
Мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени. Практически все организационные параметры, а также повестку дня и очередность вопросов согласовали.
Переговоры будут состоять из трех частей — узкой и двух расширенных с перерывом на кофе-брейк. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен.
Вилла Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
09:24
Ушаков назвал темы, которые обсудят Путин и Байден
 
Женева (город)РоссияГи ПармеленЮрий УшаковДжо БайденВладимир ПутинШвейцарияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера
17:30В Италии рассказали о совместных с Россией исследованиях "Спутника V"
17:26Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2"
17:26Байден прибыл в Женеву
17:25В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками
17:23В Париже появятся платные парковки для велосипедов
17:14Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:13Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
16:44Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
Лента новостейМолния