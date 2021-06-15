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В ЕС анонсировали очередной пакет санкций против Белоруссии
В ЕС анонсировали очередной пакет санкций против Белоруссии - РИА Новости, 15.06.2021
В ЕС анонсировали очередной пакет санкций против Белоруссии
Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в среду согласуют очередной пакет санкций против Белоруссии, следует из опубликованной повестки заседания. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T21:45
2021-06-15T21:45
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
сша
люксембург (государство)
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в среду согласуют очередной пакет санкций против Белоруссии, следует из опубликованной повестки заседания.В документе говорится, что будет принято "решение Совета и постановление, касающиеся ограничительных мер в связи с ситуацией в Белоруссии". Данный пункт значится в числе не требующих предварительного обсуждения.СМИ ранее сообщали, что четвертый пакет антибелорусских персональных санкций может включать порядка 78 физлиц и семи организаций. Фигурантам заморозят все активы в ЕС и запретят поездки в Евросоюз. Ожидается, что окончательное утверждение ограничительных мер произойдет в понедельник 21 июня на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.Ограничительные меры вступают в силу после публикации списков в официальном журнале ЕС.Этот пакет санкций должен включить как причастных, по мнению ЕС, к инциденту с посадкой самолета Rayanair в Минске 23 мая, так и тех, кого в Евросоюзе считают ответственными за нарушения прав человека при подавлении мирных акций протеста.В конце мая внешнеполитическая служба Европейского союза, которая вместе с государствами-членами ЕС занимается подготовкой четвертого пакета европейских санкций по Белоруссии, сообщила, что надеется завершить его подготовку к заседанию Совета МИД ЕС 21 июня.ЕС также готовит секторальные экономические санкции против Белоруссии, которые могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную деревообрабатывающую промышленность страны. Сроки введения этих ограничительных мер пока не называются, но по данным СМИ, они могут появиться в августе или сентябре.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены. В результате последовательного принятия трех санкционных пакетов в настоящий момент под европейские ограничения в Белоруссии попали 88 физлиц, включая президента Александра Лукашенко, и семь организаций.В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, об контрмерах политического характера говорил МИД. Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.
https://ria.ru/20210612/mid-1736801346.html
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белоруссия
сша
люксембург (государство)
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александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, сша, люксембург (государство), в мире
В ЕС анонсировали очередной пакет санкций против Белоруссии
21:45 15.06.2021
 
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Virginia Mayo

В Евросоюзе анонсировали очередной пакет санкций против Белоруссии

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в среду согласуют очередной пакет санкций против Белоруссии, следует из опубликованной повестки заседания.
В документе говорится, что будет принято "решение Совета и постановление, касающиеся ограничительных мер в связи с ситуацией в Белоруссии". Данный пункт значится в числе не требующих предварительного обсуждения.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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Глава МИД Белоруссии призвал западных дипломатов не быть "политиканами"
СМИ ранее сообщали, что четвертый пакет антибелорусских персональных санкций может включать порядка 78 физлиц и семи организаций. Фигурантам заморозят все активы в ЕС и запретят поездки в Евросоюз. Ожидается, что окончательное утверждение ограничительных мер произойдет в понедельник 21 июня на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.
Ограничительные меры вступают в силу после публикации списков в официальном журнале ЕС.
Этот пакет санкций должен включить как причастных, по мнению ЕС, к инциденту с посадкой самолета Rayanair в Минске 23 мая, так и тех, кого в Евросоюзе считают ответственными за нарушения прав человека при подавлении мирных акций протеста.
В конце мая внешнеполитическая служба Европейского союза, которая вместе с государствами-членами ЕС занимается подготовкой четвертого пакета европейских санкций по Белоруссии, сообщила, что надеется завершить его подготовку к заседанию Совета МИД ЕС 21 июня.
ЕС также готовит секторальные экономические санкции против Белоруссии, которые могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную деревообрабатывающую промышленность страны. Сроки введения этих ограничительных мер пока не называются, но по данным СМИ, они могут появиться в августе или сентябре.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены. В результате последовательного принятия трех санкционных пакетов в настоящий момент под европейские ограничения в Белоруссии попали 88 физлиц, включая президента Александра Лукашенко, и семь организаций.
В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, об контрмерах политического характера говорил МИД. Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 17:54В мире
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Александр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияСШАЛюксембург (государство)В мире
 
 
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