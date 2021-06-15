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Рябков оценил ожидания от саммита России и США
Рябков оценил ожидания от саммита России и США - РИА Новости, 15.06.2021
Рябков оценил ожидания от саммита России и США
Ожидать масштабных и далекоидущих прорывов от саммита России и США было бы наивно, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T01:47
2021-06-15T01:47
2021-06-15T01:47
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ожидать масштабных и далекоидущих прорывов от саммита России и США было бы наивно, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.В Женеве 16 июня пройдет встречу лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.Он отметил, что если не создать базу для дальнейшего движения, то "эти прорывы никогда не настанут, что тоже, наверное, непозволительно"."Наше руководство именно из этого исходит, когда дает инструкции, когда мы готовим материалы и в контакте с американцами отрабатываем моменты необходимые для, как мы надеемся, успешного проведения саммита. Такая платформа, особенно в сфере контроля над вооружениями, как результат саммита стала бы очень важным и серьезным достижением и страховым полисом, что ли, на будущее", - добавил Рябков."Я надеюсь, саммит станет точкой отсчета. Мы американцам свои предложения передали, они продолжают внутренний процесс анализа. Сколько он у них еще займет, предсказать сложно... Нам пока ничего не говорят, но я надеюсь, что саммит станет стартовой площадкой, даст начальный выстрел для нашей работы - сложнейшей переговорной работы, которую мы готовы проводить... Надеемся на встречное движение", - сказал Рябков.Он напомнил, что в основе предлагаемого уравнения безопасности российская сторона "видит неразрывную взаимосвязь стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений"."Если мы хотим укреплять безопасность, ее нужно укреплять не путем наращивания вооружений, а путем ограничения вооружений и укрепления стратегической стабильности, поэтому дальнейшее движение должно учитывать всё, что происходит в сфере ПРО, и тогда возможны какие-то гипотетические шаги в наступательной сфере", - отметил Рябков.Кроме того, добавил он, за время после заключения более чем 10 лет назад действующего ДСНВ произошло существенное развитие современных технологий в военной сфере."Появились вооружения, работающие на дальность стратегическую, то есть способные поражать цели на территории другой страны без применения ядерного оружия. Вся новая техника и новые технологии должны учитываться в будущем уравнении безопасности", - сказал замминистра.
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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Рябков оценил ожидания от саммита России и США
Сергей Рябков считает, что ожидать масштабных прорывов от саммита России и США было бы наивно
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Ожидать масштабных и далекоидущих прорывов от саммита России
и США
было бы наивно, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков
.
В Женеве 16 июня пройдет встречу лидеров России и США Владимира Путина
и Джо Байдена
.
"Я допускаю, что одним из результатов будет решение лидеров о том, что послы возвращаются и приступают к реализации понимания или договоренностей, которые на саммите будут достигнуты. Это было бы важным сигналом, несомненно, что определенная крайне сложная страница переворачивается и начинается нечто новое. С одной стороны, ожидать прорывов масштабных, действительно далекоидущих, с учетом состояния, в котором оказались отношения по вине США, наверное, было бы несколько наивно", - сказал Рябков в интервью газете "Известия
".
Он отметил, что если не создать базу для дальнейшего движения, то "эти прорывы никогда не настанут, что тоже, наверное, непозволительно".
"Наше руководство именно из этого исходит, когда дает инструкции, когда мы готовим материалы и в контакте с американцами отрабатываем моменты необходимые для, как мы надеемся, успешного проведения саммита. Такая платформа, особенно в сфере контроля над вооружениями, как результат саммита стала бы очень важным и серьезным достижением и страховым полисом, что ли, на будущее", - добавил Рябков.
"Я надеюсь, саммит станет точкой отсчета. Мы американцам свои предложения передали, они продолжают внутренний процесс анализа. Сколько он у них еще займет, предсказать сложно... Нам пока ничего не говорят, но я надеюсь, что саммит станет стартовой площадкой, даст начальный выстрел для нашей работы - сложнейшей переговорной работы, которую мы готовы проводить... Надеемся на встречное движение", - сказал Рябков.
Он напомнил, что в основе предлагаемого уравнения безопасности российская сторона "видит неразрывную взаимосвязь стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений".
"Если мы хотим укреплять безопасность, ее нужно укреплять не путем наращивания вооружений, а путем ограничения вооружений и укрепления стратегической стабильности, поэтому дальнейшее движение должно учитывать всё, что происходит в сфере ПРО, и тогда возможны какие-то гипотетические шаги в наступательной сфере", - отметил Рябков.
Кроме того, добавил он, за время после заключения более чем 10 лет назад действующего ДСНВ произошло существенное развитие современных технологий в военной сфере.
"Появились вооружения, работающие на дальность стратегическую, то есть способные поражать цели на территории другой страны без применения ядерного оружия. Вся новая техника и новые технологии должны учитываться в будущем уравнении безопасности", - сказал замминистра.