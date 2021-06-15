https://ria.ru/20210615/rvpo-1737147767.html

В ГД внесли проект об упрощении иностранцами получения РВПО при учебе

В ГД внесли проект об упрощении иностранцами получения РВПО при учебе - РИА Новости, 16.06.2021

В ГД внесли проект об упрощении иностранцами получения РВПО при учебе

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому иностранцы, прибывшие в Россию с целью получения образования в государственных организациях, смогут... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-15T23:08

2021-06-15T23:08

2021-06-16T00:27

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому иностранцы, прибывшие в Россию с целью получения образования в государственных организациях, смогут получить в упрощенном порядке разрешение на временное проживание в РФ (РВПО), а по окончании обучения - вид на жительство, следует из базы данных нижней палаты парламента."Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (далее РВПО)... Кроме того, указанная категория лиц получит право в течение трех лет после окончания обучения в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Отмечается, что РВПО будет выдаваться иностранцам по заявлению при наличии подтверждения о зачислении в государственную образовательную или научную организацию на срок обучения по очной форме и последующие 180 календарных дней. Кроме того, иностранцы, обращающиеся за получением РВПО, не должны подтверждать факт владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ, а также ежегодно подавать уведомление о проживании.

https://ria.ru/20210615/gosduma-1737134022.html

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россия, госдума рф, общество