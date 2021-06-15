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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210615/remont-1737124569.html
В Подмосковье с начала года отремонтировали свыше 2 тысяч подъездов
В Подмосковье с начала года отремонтировали свыше 2 тысяч подъездов - РИА Новости, 15.06.2021
В Подмосковье с начала года отремонтировали свыше 2 тысяч подъездов
С начала года в 50 муниципалитетах Московской области отремонтировали 2118 подъездов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:19
2021-06-15T18:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. С начала года в 50 муниципалитетах Московской области отремонтировали 2118 подъездов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство ЖКХ.Глава профильного ведомства Антон Велиховский подчеркнул, что ремонтные работы ведутся практически во всех округах области. В Балашихе отремонтировали 174 подъезда, в Кашире и Химках – по 164, в Богородском округе – 134. Отмечается, что у жителей многоквартирных домов есть возможность контролировать ремонт и проявлять творческую свободу при оформлении входной группы. Всего в нынешнем году планируется обновить около 13 тысяч подъездов. Ремонт осуществляют в рамках губернаторской программы "Мой подъезд", которую запустили в 2016 году.
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье с начала года отремонтировали свыше 2 тысяч подъездов

18:19 15.06.2021
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовМаляры выравнивают стены во время ремонта лестничных пролетов подъезда жилого дома
Маляры выравнивают стены во время ремонта лестничных пролетов подъезда жилого дома - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. С начала года в 50 муниципалитетах Московской области отремонтировали 2118 подъездов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство ЖКХ.
Глава профильного ведомства Антон Велиховский подчеркнул, что ремонтные работы ведутся практически во всех округах области. В Балашихе отремонтировали 174 подъезда, в Кашире и Химках – по 164, в Богородском округе – 134.
Отмечается, что у жителей многоквартирных домов есть возможность контролировать ремонт и проявлять творческую свободу при оформлении входной группы.
Рабочие проводят ремонт жилого дома - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 17:18Новости Подмосковья
План капремонта многоквартирных домов в Подмосковье выполнен на треть
Всего в нынешнем году планируется обновить около 13 тысяч подъездов. Ремонт осуществляют в рамках губернаторской программы "Мой подъезд", которую запустили в 2016 году.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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