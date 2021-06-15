https://ria.ru/20210615/remont-1737124569.html

В Подмосковье с начала года отремонтировали свыше 2 тысяч подъездов

В Подмосковье с начала года отремонтировали свыше 2 тысяч подъездов - РИА Новости, 15.06.2021

В Подмосковье с начала года отремонтировали свыше 2 тысяч подъездов

С начала года в 50 муниципалитетах Московской области отремонтировали 2118 подъездов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T18:19

2021-06-15T18:19

2021-06-15T18:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. С начала года в 50 муниципалитетах Московской области отремонтировали 2118 подъездов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство ЖКХ.Глава профильного ведомства Антон Велиховский подчеркнул, что ремонтные работы ведутся практически во всех округах области. В Балашихе отремонтировали 174 подъезда, в Кашире и Химках – по 164, в Богородском округе – 134. Отмечается, что у жителей многоквартирных домов есть возможность контролировать ремонт и проявлять творческую свободу при оформлении входной группы. Всего в нынешнем году планируется обновить около 13 тысяч подъездов. Ремонт осуществляют в рамках губернаторской программы "Мой подъезд", которую запустили в 2016 году.

https://ria.ru/20210609/kapremont-1736337342.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)