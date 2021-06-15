https://ria.ru/20210615/remont-1737094423.html

На Тверской улице с 18 по 21 июня перекроют движение транспорта

На Тверской улице с 18 по 21 июня перекроют движение транспорта - РИА Новости, 15.06.2021

На Тверской улице с 18 по 21 июня перекроют движение транспорта

Ремонт дорожного полотна на Тверской улице пройдет с 23.00 18 июня до 05.00 21 июня, движение автотранспорта будет полностью перекрыто, сообщается в... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T15:48

2021-06-15T15:48

2021-06-15T15:48

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ремонт дорожного полотна на Тверской улице пройдет с 23.00 18 июня до 05.00 21 июня, движение автотранспорта будет полностью перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сообщаем о новых сроках дорожного ремонта на Тверской улице. Работы по замене асфальтового покрытия на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц – от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны, пройдут с 23.00 18 июня до 05.00 21 июня. Движение автотранспорта на указанном участке будет полностью перекрыто", - говорится в сообщении.Отмечается, что 49 тысяч квадратных метров асфальта заменят по бесшовной технологии – "единым ковром" одновременно по всей ширине проезжей части. Аналогичным методом обновляли покрытие на данном участке в 2017 году. Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относятся эти улицы, межремонтный срок службы асфальта составляет три года."Кроме того, эта технология позволяет проводить работы в максимально сжатые сроки. Без ее применения ремонт занял бы более недели", - дополняется в сообщении. -0-

https://ria.ru/20210610/remont-1736542056.html

https://realty.ria.ru/20210604/kafe-1735554960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, общество