https://ria.ru/20210615/remont-1737057107.html

На Вологодчине отремонтируют 11 дорожных объектов

На Вологодчине отремонтируют 11 дорожных объектов - РИА Новости, 15.06.2021

На Вологодчине отремонтируют 11 дорожных объектов

Спикер Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко выступил с инициативой отремонтировать 11 дорожных объектов - улицы, тротуары и мосты в Сокольском районе... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:31

2021-06-15T12:31

2021-06-15T12:31

вологодская область

жкх

андрей луценко

вологодская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155706/84/1557068473_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_0c342de598cf18e5024774d988c77f98.jpg

ВОЛОГДА, 15 июн - РИА Новости. Спикер Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко выступил с инициативой отремонтировать 11 дорожных объектов - улицы, тротуары и мосты в Сокольском районе региона, сообщила пресс-служба областного парламента.Инициативу председателя заксобрания области поддержали единогласно в ходе градсовета.По словам председателя Законодательного Собрания области, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко, в самом Соколе предложено привести в порядок шесть улиц и два пешеходных перехода."Это улицы Кооперативная, Суворова, Каляева, Воронина, Комсомольская и Сосновая. Плюс к этому необходим ремонт тротуаров – полкилометра по улице Советской и 220 метров по улице Комсомольской. Кроме того, есть еще два объекта, которые не входят в проект, но также требуют внимания. Это мост через реку Двиницу в деревне Кобылкино и участок дороги Обросово-Шера – по этому объекту были многочисленные обращения в общественную приемную партии "Единая Россия", поэтому депутаты также просили поднять этот вопрос на градсовете", - сказал Луценко, слова которого приводит пресс-служба.Всего на 11 объектов потребуется 138,4 миллиона рублей. По словам главы Сокольского района Юрия Васина, на них уже готова проектно-сметная документация.

https://ria.ru/20210604/vologodchina-1735675056.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, андрей луценко, вологодская область