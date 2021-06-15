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На Вологодчине отремонтируют 11 дорожных объектов
На Вологодчине отремонтируют 11 дорожных объектов - РИА Новости, 15.06.2021
На Вологодчине отремонтируют 11 дорожных объектов
Спикер Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко выступил с инициативой отремонтировать 11 дорожных объектов - улицы, тротуары и мосты в Сокольском районе... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:31
2021-06-15T12:31
вологодская область
жкх
андрей луценко
вологодская область
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ВОЛОГДА, 15 июн - РИА Новости. Спикер Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко выступил с инициативой отремонтировать 11 дорожных объектов - улицы, тротуары и мосты в Сокольском районе региона, сообщила пресс-служба областного парламента.Инициативу председателя заксобрания области поддержали единогласно в ходе градсовета.По словам председателя Законодательного Собрания области, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко, в самом Соколе предложено привести в порядок шесть улиц и два пешеходных перехода."Это улицы Кооперативная, Суворова, Каляева, Воронина, Комсомольская и Сосновая. Плюс к этому необходим ремонт тротуаров – полкилометра по улице Советской и 220 метров по улице Комсомольской. Кроме того, есть еще два объекта, которые не входят в проект, но также требуют внимания. Это мост через реку Двиницу в деревне Кобылкино и участок дороги Обросово-Шера – по этому объекту были многочисленные обращения в общественную приемную партии "Единая Россия", поэтому депутаты также просили поднять этот вопрос на градсовете", - сказал Луценко, слова которого приводит пресс-служба.Всего на 11 объектов потребуется 138,4 миллиона рублей. По словам главы Сокольского района Юрия Васина, на них уже готова проектно-сметная документация.
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жкх, андрей луценко, вологодская область
На Вологодчине отремонтируют 11 дорожных объектов
12:31 15.06.2021
 
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Вологодской области отремонтируют 11 дорожных объектов

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ВОЛОГДА, 15 июн - РИА Новости. Спикер Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко выступил с инициативой отремонтировать 11 дорожных объектов - улицы, тротуары и мосты в Сокольском районе региона, сообщила пресс-служба областного парламента.
Инициативу председателя заксобрания области поддержали единогласно в ходе градсовета.
По словам председателя Законодательного Собрания области, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко, в самом Соколе предложено привести в порядок шесть улиц и два пешеходных перехода.
"Это улицы Кооперативная, Суворова, Каляева, Воронина, Комсомольская и Сосновая. Плюс к этому необходим ремонт тротуаров – полкилометра по улице Советской и 220 метров по улице Комсомольской. Кроме того, есть еще два объекта, которые не входят в проект, но также требуют внимания. Это мост через реку Двиницу в деревне Кобылкино и участок дороги Обросово-Шера – по этому объекту были многочисленные обращения в общественную приемную партии "Единая Россия", поэтому депутаты также просили поднять этот вопрос на градсовете", - сказал Луценко, слова которого приводит пресс-служба.
Всего на 11 объектов потребуется 138,4 миллиона рублей. По словам главы Сокольского района Юрия Васина, на них уже готова проектно-сметная документация.
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