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Глава НАСА Нельсон сообщил о первом телефонном разговоре с Рогозиным
Глава НАСА Нельсон сообщил о первом телефонном разговоре с Рогозиным - РИА Новости, 15.06.2021
Глава НАСА Нельсон сообщил о первом телефонном разговоре с Рогозиным
Глава НАСА Билл Нельсон рассказал, что провел во вторник телефонный разговор с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, обсудив тесное сотрудничество двух стран... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T21:39
2021-06-15T21:39
2021-06-15T22:13
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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон рассказал, что провел во вторник телефонный разговор с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, обсудив тесное сотрудничество двух стран в космосе."Сегодня утром, очень рано я побывал в России, где принял участие в прошедшей в Санкт-Петербурге глобальной космической конференции и затем провел разговор с главой "Роскосмоса", - сообщил Нельсон на слушаниях в сенате, посвященных обсуждению финансирования НАСА.По словам Нельсона, в беседе с российским коллегой он попросил "помнить, что две страны, хотя имеют сложности на Земле…, с 1975 года сотрудничают и не только взаимодействуют, но работают и живут вместе в космосе".В понедельник в Санкт-Петербурге открылась Международная космическая конференция по исследованию космического пространства GLEX-2021. По информации "Роскосмоса" в ней принимают участие более 800 человек из 59 стран мира, в том числе Китая, Индии, США и Канады.
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космос - риа наука, роскосмос, наса
Глава НАСА Нельсон сообщил о первом телефонном разговоре с Рогозиным
21:39 15.06.2021 (обновлено: 22:13 15.06.2021)
Глава НАСА Нельсон сообщил, что провел первый телефонный разговор с Рогозиным
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон рассказал, что провел во вторник телефонный разговор с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, обсудив тесное сотрудничество двух стран в космосе.
"Сегодня утром, очень рано я побывал в России, где принял участие в прошедшей в Санкт-Петербурге глобальной космической конференции и затем провел разговор с главой "Роскосмоса", - сообщил Нельсон на слушаниях в сенате, посвященных обсуждению финансирования НАСА.
По словам Нельсона, в беседе с российским коллегой он попросил "помнить, что две страны, хотя имеют сложности на Земле…, с 1975 года сотрудничают и не только взаимодействуют, но работают и живут вместе в космосе".
В понедельник в Санкт-Петербурге открылась Международная космическая конференция по исследованию космического пространства GLEX-2021. По информации "Роскосмоса" в ней принимают участие более 800 человек из 59 стран мира, в том числе Китая, Индии, США и Канады.