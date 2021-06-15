https://ria.ru/20210615/razgovor-1737143177.html

Глава НАСА Нельсон сообщил о первом телефонном разговоре с Рогозиным

Глава НАСА Нельсон сообщил о первом телефонном разговоре с Рогозиным - РИА Новости, 15.06.2021

Глава НАСА Нельсон сообщил о первом телефонном разговоре с Рогозиным

Глава НАСА Билл Нельсон рассказал, что провел во вторник телефонный разговор с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, обсудив тесное сотрудничество двух стран... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T21:39

2021-06-15T21:39

2021-06-15T22:13

космос - риа наука

роскосмос

наса

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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон рассказал, что провел во вторник телефонный разговор с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, обсудив тесное сотрудничество двух стран в космосе."Сегодня утром, очень рано я побывал в России, где принял участие в прошедшей в Санкт-Петербурге глобальной космической конференции и затем провел разговор с главой "Роскосмоса", - сообщил Нельсон на слушаниях в сенате, посвященных обсуждению финансирования НАСА.По словам Нельсона, в беседе с российским коллегой он попросил "помнить, что две страны, хотя имеют сложности на Земле…, с 1975 года сотрудничают и не только взаимодействуют, но работают и живут вместе в космосе".В понедельник в Санкт-Петербурге открылась Международная космическая конференция по исследованию космического пространства GLEX-2021. По информации "Роскосмоса" в ней принимают участие более 800 человек из 59 стран мира, в том числе Китая, Индии, США и Канады.

https://ria.ru/20210615/nasa-1737099538.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос, наса