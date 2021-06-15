https://ria.ru/20210615/raketa-1737114486.html

В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками

В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками - РИА Новости, 15.06.2021

В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками

Ракета-носитель Minotaur I стартовала во вторник с космодрома на острове Уоллопс (штат Виргиния) с тремя разведспутниками США, НАСА вело прямую трансляцию. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T17:25

2021-06-15T17:25

2021-06-15T17:35

наука

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northrop grumman

наса

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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Ракета-носитель Minotaur I стартовала во вторник с космодрома на острове Уоллопс (штат Виргиния) с тремя разведспутниками США, НАСА вело прямую трансляцию.Ракета стартовала в 09.35 по времени Восточного побережья США (16.35 мск). Она выводит на орбиту спутники для Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Подробности не раскрываются в связи с секретностью миссии. Трансляция НАСА была завершена через две минуты после старта также в виду секретности миссии.По данным NRO, данный пуск стал вторым, осуществленным с космодрома на острове Уоллопс в интересах данной разведывательной службы за последние 12 месяцев. В NRO отметили, что миссия NROL-111 будет способствовать "защите США и их союзников 24 часа в сутки, 365 дней в году".Четырехступенчатая ракета-носитель Minotaur I была разработана корпорацией Northrop Grumman.

https://ria.ru/20210518/problemy-1732872664.html

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космос - риа наука, northrop grumman, наса, виргиния, сша