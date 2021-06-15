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Наука
https://ria.ru/20210615/raketa-1737114486.html
В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками
В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками - РИА Новости, 15.06.2021
В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками
Ракета-носитель Minotaur I стартовала во вторник с космодрома на острове Уоллопс (штат Виргиния) с тремя разведспутниками США, НАСА вело прямую трансляцию. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:25
2021-06-15T17:35
наука
космос - риа наука
northrop grumman
наса
виргиния
сша
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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Ракета-носитель Minotaur I стартовала во вторник с космодрома на острове Уоллопс (штат Виргиния) с тремя разведспутниками США, НАСА вело прямую трансляцию.Ракета стартовала в 09.35 по времени Восточного побережья США (16.35 мск). Она выводит на орбиту спутники для Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Подробности не раскрываются в связи с секретностью миссии. Трансляция НАСА была завершена через две минуты после старта также в виду секретности миссии.По данным NRO, данный пуск стал вторым, осуществленным с космодрома на острове Уоллопс в интересах данной разведывательной службы за последние 12 месяцев. В NRO отметили, что миссия NROL-111 будет способствовать "защите США и их союзников 24 часа в сутки, 365 дней в году".Четырехступенчатая ракета-носитель Minotaur I была разработана корпорацией Northrop Grumman.
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космос - риа наука, northrop grumman, наса, виргиния, сша
В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками
17:25 15.06.2021 (обновлено: 17:35 15.06.2021)
 
© Фото : Northrop Grumman / Thom BaurРакета Minotaur перед стартом
Ракета Minotaur перед стартом - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Фото : Northrop Grumman / Thom Baur

Ракета Minotaur I стартовала во вторник с космодрома на острове Уоллопс с разведспутниками

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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Ракета-носитель Minotaur I стартовала во вторник с космодрома на острове Уоллопс (штат Виргиния) с тремя разведспутниками США, НАСА вело прямую трансляцию.
Ракета стартовала в 09.35 по времени Восточного побережья США (16.35 мск). Она выводит на орбиту спутники для Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Подробности не раскрываются в связи с секретностью миссии. Трансляция НАСА была завершена через две минуты после старта также в виду секретности миссии.
По данным NRO, данный пуск стал вторым, осуществленным с космодрома на острове Уоллопс в интересах данной разведывательной службы за последние 12 месяцев. В NRO отметили, что миссия NROL-111 будет способствовать "защите США и их союзников 24 часа в сутки, 365 дней в году".
Четырехступенчатая ракета-носитель Minotaur I была разработана корпорацией Northrop Grumman.
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