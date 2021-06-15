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Туризм
https://ria.ru/20210615/puteshestvie-1737015304.html
"Сбер" оценил расходы на автопутешествие в Сочи
"Сбер" оценил расходы на автопутешествие в Сочи - РИА Новости, 15.06.2021
"Сбер" оценил расходы на автопутешествие в Сочи
Автопутешествие по маршруту Москва - Сочи для семьи из четырех человек обойдется в среднем в 25,5 тысячи рублей в одну сторону, говорится в исследовании... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T07:22
2021-06-15T08:39
туризм
россия
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автопутешествие по маршруту Москва - Сочи для семьи из четырех человек обойдется в среднем в 25,5 тысячи рублей в одну сторону, говорится в исследовании компаний "СберАвто" и "Эвотор", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Путешествие по маршруту Москва - Сочи для семьи из четырех человек займет около 35 часов и обойдется в среднем в 25 497 рублей в одну сторону", - пишут эксперты. Для исследования аналитики выбрали маршрут по трассе М4 и рассчитали расходы с учетом нескольких технических остановок, перерыва на обед в Воронеже, а также ужина и ночевки в Ростове-на-Дону.Трасса М4 включает 19 платных участков стоимостью 1750 рублей при оплате наличными или 1400 рублей, если использовать транспондер (стоимость транспондера - в среднем 1600 рублей). Расходы на бензин для автомобиля среднего класса на такую дорогу составят в среднем 6 127 рублей в одну сторону.Перед долгой дорогой рекомендуется подготовить автомобиль к поездке. Например, рекомендуется заменить масло и фильтры, если это не было сделано в начале сезона. Эти работы обойдутся в среднем в 5 960 рублей. Также необходимо проверить комплектации автомобильной аптечки и набора автомобилиста. Средняя цена на набор автомобилиста составляет 1660 рублей, автомобильной аптечки - 378 рублей. Также в дороге понадобится омывающая жидкость, средняя цена которой составляет 123 рубля.Для комфортной поездки пассажирам пригодятся автомобильные подушки, средняя цена - 720 рублей. Вода на четверых и снеки в дорогу обойдутся примерно в 660 рублей. Пригодятся также солнечные очки.Средняя стоимость обеда в недорогом кафе в Воронеже на четверых составит 1120 рублей. Средняя цена на номер на четверых в гостинице в Ростове-на-Дону в среднем обойдется в 3744 рубля, а ужин в ростовском кафе на четверых - 1280 рублей.Дорога между Ростовом-на-Дону и Сочи занимает 8-9 часов, поэтому в дороге обязательно потребуются технические перерывы и перекусы в придорожных кафе."Краснодарский край остается в топе направлений для автопутешествий у россиян этим летом. Поездки на автомобиле не только позволяют получить совершенно новый опыт путешествия, но и в текущей эпидемиологической ситуации остаются наиболее безопасным способом передвижения. Для дальних поездок мы советуем выбирать кроссоверы - такие как Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan или Skoda Kodiaq", - рекомендует финансовый директор "СберАвто" Андрей Кузин.
https://ria.ru/20210615/turizm-1737015033.html
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60
россия, общество
"Сбер" оценил расходы на автопутешествие в Сочи
07:22 15.06.2021 (обновлено: 08:39 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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"Сбер" оценил расходы на автопутешествие в Сочи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автопутешествие по маршруту Москва - Сочи для семьи из четырех человек обойдется в среднем в 25,5 тысячи рублей в одну сторону, говорится в исследовании компаний "СберАвто" и "Эвотор", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Путешествие по маршруту Москва - Сочи для семьи из четырех человек займет около 35 часов и обойдется в среднем в 25 497 рублей в одну сторону", - пишут эксперты. Для исследования аналитики выбрали маршрут по трассе М4 и рассчитали расходы с учетом нескольких технических остановок, перерыва на обед в Воронеже, а также ужина и ночевки в Ростове-на-Дону.
Трасса М4 включает 19 платных участков стоимостью 1750 рублей при оплате наличными или 1400 рублей, если использовать транспондер (стоимость транспондера - в среднем 1600 рублей). Расходы на бензин для автомобиля среднего класса на такую дорогу составят в среднем 6 127 рублей в одну сторону.
Перед долгой дорогой рекомендуется подготовить автомобиль к поездке. Например, рекомендуется заменить масло и фильтры, если это не было сделано в начале сезона. Эти работы обойдутся в среднем в 5 960 рублей. Также необходимо проверить комплектации автомобильной аптечки и набора автомобилиста. Средняя цена на набор автомобилиста составляет 1660 рублей, автомобильной аптечки - 378 рублей. Также в дороге понадобится омывающая жидкость, средняя цена которой составляет 123 рубля.
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Для комфортной поездки пассажирам пригодятся автомобильные подушки, средняя цена - 720 рублей. Вода на четверых и снеки в дорогу обойдутся примерно в 660 рублей. Пригодятся также солнечные очки.
Средняя стоимость обеда в недорогом кафе в Воронеже на четверых составит 1120 рублей. Средняя цена на номер на четверых в гостинице в Ростове-на-Дону в среднем обойдется в 3744 рубля, а ужин в ростовском кафе на четверых - 1280 рублей.
Дорога между Ростовом-на-Дону и Сочи занимает 8-9 часов, поэтому в дороге обязательно потребуются технические перерывы и перекусы в придорожных кафе.
"Краснодарский край остается в топе направлений для автопутешествий у россиян этим летом. Поездки на автомобиле не только позволяют получить совершенно новый опыт путешествия, но и в текущей эпидемиологической ситуации остаются наиболее безопасным способом передвижения. Для дальних поездок мы советуем выбирать кроссоверы - такие как Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan или Skoda Kodiaq", - рекомендует финансовый директор "СберАвто" Андрей Кузин.
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