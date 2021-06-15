https://ria.ru/20210615/prigovor-1737110349.html
В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста - РИА Новости, 15.06.2021
В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
Суд назначил 4 года колонии общего режима экс-начальнику разведслужбы управления федеральной службы войск нацгвардии России по Курганской области,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:02
2021-06-15T17:02
2021-06-15T17:02
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
курганская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Суд назначил 4 года колонии общего режима экс-начальнику разведслужбы управления федеральной службы войск нацгвардии России по Курганской области, организовавшему задержание подставного террориста с самодельным взрывным устройством для своего карьерного роста, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ России по региону.По данным пресс-службы, капитан Росгвардии решил создать себе условия для карьерного роста, сфальсифицировав результаты оперативно-служебной деятельности. Для этого мужчина склонил жителя Кургана к самооговору в изготовлении, хранении и переноске самодельного взрывного устройства, пообещав ему за это денежное вознаграждение и освобождение от уголовной ответственности.В итоге военнослужащий передал взрывчатые вещества и поражающие элементы в виде металлических гвоздей исполнителю, сообщил о способе изготовления самодельного взрывного устройства, а также указал время и место, где тот должен находиться, спрятав устройство в карман одежды. После этого обвиняемый организовал задержание подставного террориста нарядом правоохранительных органов, поясняет пресс-служба УФСБ."В отношении бывшего начальника разведывательной службы управления ФСВНГ России по Курганской области вынесен обвинительный приговор… Челябинский гарнизонный военный суд приговорил росгвардейца к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.Также он лишен воинского звания и права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административных функций, ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.Дело расследовалось по части 1 статьи 223.1 (незаконно изготовление взрывчатых веществ…) и части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), добавляет УФСБ.
https://ria.ru/20201123/grishin-1585986088.html
https://ria.ru/20210526/rosgvardiya-1734324307.html
россия
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), курганская область, происшествия
В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
Экс-капитана Росгвардии приговорили к четырем годам колонии за фальсификацию поимки террориста
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости.
Суд назначил 4 года колонии общего режима экс-начальнику разведслужбы управления федеральной службы войск нацгвардии России
по Курганской области
, организовавшему задержание подставного террориста с самодельным взрывным устройством для своего карьерного роста, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным пресс-службы, капитан Росгвардии
решил создать себе условия для карьерного роста, сфальсифицировав результаты оперативно-служебной деятельности. Для этого мужчина склонил жителя Кургана
к самооговору в изготовлении, хранении и переноске самодельного взрывного устройства, пообещав ему за это денежное вознаграждение и освобождение от уголовной ответственности.
В итоге военнослужащий передал взрывчатые вещества и поражающие элементы в виде металлических гвоздей исполнителю, сообщил о способе изготовления самодельного взрывного устройства, а также указал время и место, где тот должен находиться, спрятав устройство в карман одежды. После этого обвиняемый организовал задержание подставного террориста нарядом правоохранительных органов, поясняет пресс-служба УФСБ.
"В отношении бывшего начальника разведывательной службы управления ФСВНГ России по Курганской области вынесен обвинительный приговор… Челябинский гарнизонный военный суд приговорил росгвардейца к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Также он лишен воинского звания и права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административных функций, ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
Дело расследовалось по части 1 статьи 223.1 (незаконно изготовление взрывчатых веществ…) и части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), добавляет УФСБ.