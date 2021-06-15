https://ria.ru/20210615/prigovor-1737110349.html

В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста

В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста - РИА Новости, 15.06.2021

В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста

Суд назначил 4 года колонии общего режима экс-начальнику разведслужбы управления федеральной службы войск нацгвардии России по Курганской области,... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T17:02

2021-06-15T17:02

2021-06-15T17:02

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

курганская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Суд назначил 4 года колонии общего режима экс-начальнику разведслужбы управления федеральной службы войск нацгвардии России по Курганской области, организовавшему задержание подставного террориста с самодельным взрывным устройством для своего карьерного роста, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ России по региону.По данным пресс-службы, капитан Росгвардии решил создать себе условия для карьерного роста, сфальсифицировав результаты оперативно-служебной деятельности. Для этого мужчина склонил жителя Кургана к самооговору в изготовлении, хранении и переноске самодельного взрывного устройства, пообещав ему за это денежное вознаграждение и освобождение от уголовной ответственности.В итоге военнослужащий передал взрывчатые вещества и поражающие элементы в виде металлических гвоздей исполнителю, сообщил о способе изготовления самодельного взрывного устройства, а также указал время и место, где тот должен находиться, спрятав устройство в карман одежды. После этого обвиняемый организовал задержание подставного террориста нарядом правоохранительных органов, поясняет пресс-служба УФСБ."В отношении бывшего начальника разведывательной службы управления ФСВНГ России по Курганской области вынесен обвинительный приговор… Челябинский гарнизонный военный суд приговорил росгвардейца к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.Также он лишен воинского звания и права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административных функций, ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.Дело расследовалось по части 1 статьи 223.1 (незаконно изготовление взрывчатых веществ…) и части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), добавляет УФСБ.

https://ria.ru/20201123/grishin-1585986088.html

https://ria.ru/20210526/rosgvardiya-1734324307.html

россия

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), курганская область, происшествия