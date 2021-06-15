https://ria.ru/20210615/predpriyatiya-1737132427.html

Компании из Нижегородской области участвуют в "Производительности труда"

Компании из Нижегородской области участвуют в "Производительности труда" - РИА Новости, 15.06.2021

Компании из Нижегородской области участвуют в "Производительности труда"

Сто сорок шесть предприятий Нижегородской области стали участниками национального проекта "Производительность труда", по этому показателю регион занимает первое РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T19:15

2021-06-15T19:15

2021-06-15T19:22

нижегородская область

россия

глеб никитин

инком

нижний новгород

нижегородская область

технологии

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Сто сорок шесть предприятий Нижегородской области стали участниками национального проекта "Производительность труда", по этому показателю регион занимает первое место среди субъектов России, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Всероссийский форум "Производительность 360" стартовал в Нижнем Новгороде 15 июня, в течение двух дней его участниками станут более 1 тысячи человек из 50 регионов России. Более 80 спикеров обсудят актуальные вопросы различных отраслей промышленности и определят основные векторы повышения эффективности отечественной экономики."К концу текущего года в нацпроект у нас должны были вступить 98 компаний. А уже сейчас участниками стали 146 предприятий – почти на 50% больше плана. Кроме того, мы в тройке лидеров по количеству обученных сотрудников на предприятиях. Сейчас их уже 1689, и число продолжает расти", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что обучение основам бережливого производства - важная часть нацпроекта "Производительность труда", благодаря которой обученные сотрудники продолжают совершенствовать культуру труда на своих производствах, но не менее важным является обучение руководящего состава. "Среди руководителей нижегородских предприятий проводится обучение по программе управленческих кадров "Лидеры производительности", участниками которой уже стали 273 человека. По итогам 2019-го и 2020 года наш регион стал лидером по этому показателю", - отметил Никитин.Нижегородская область традиционно является лидером по реализации нацпроекта "Производительность труда". Кроме того, регион был одним из первых, где стартовал этот нацпроект. Министр промышленности региона Максим Черкасов заявил, что на сегодняшний день на нижегородских предприятиях-участниках нацпроекта создано 63 потока-образца – эталонных участка, на которых отрабатываются инструменты бережливого производства."По этому показателю мы также одни из лучших: план перевыполнен на 163%. Создание потоков-образцов помогает не только выработать новый подход к работе, но и отточить идеи по оптимизации, возникающие внутри предприятий. У нас, кстати, и наибольшее в России количество компаний-автопроизводителей, участвующих в нацпроекте – более 25. Среди них и завод "Инком", который изготавливает электрические провода, в том числе для отечественных автомобилей AURUS. Сюда сегодня приехали специалисты по бережливому производству из восьми регионов России, руководители предприятий и ведущие сотрудники. Они ознакомились с успехами, которых компания достигла благодаря участию в нацпроекте", - сообщил Черкасов.

https://ria.ru/20210611/les-1736656618.html

https://ria.ru/20210603/investitsii-1735459281.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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россия, глеб никитин, инком, нижний новгород, нижегородская область, технологии, экономика