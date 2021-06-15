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СК завел дело после смерти крановщицы при пожаре на фабрике в Кузбассе
СК завел дело после смерти крановщицы при пожаре на фабрике в Кузбассе - РИА Новости, 15.06.2021
СК завел дело после смерти крановщицы при пожаре на фабрике в Кузбассе
Уголовное дело по факту гибели крановщицы во время пожара на центральной обогатительной фабрике "Березовская" возбуждено в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:06
2021-06-15T11:06
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости. Уголовное дело по факту гибели крановщицы во время пожара на центральной обогатительной фабрике "Березовская" возбуждено в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.Ранее сообщалось, что обогатительная фабрика "Березовская" загорелась в Кузбассе, на месте происшествия работают отделения пожарной охраны и ВГСО, выведено 39 человек, один человек погиб. В министерстве угольной промышленности региона РИА Новости рассказали, что до выхода во время ЧП не успела добраться крановщица. Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщалось, что пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров."Пятнадцатого июня текущего года в 09 часов (05.00 мск) поступило сообщение об обнаружении во время тушения пожара в цехе обогатительной фабрики в городе Березовском тела 58-летней крановщицы. По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.По версии следствия, в цехе обогащения, в котором находились 72 работника, произошло возгорание химикатов. Прибывшие горноспасатели и сотрудники МЧС эвакуировали из помещения 71 рабочего. Во время ликвидации возгорания было обнаружено тело 58-летней крановщицы. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти потерпевшей.Отмечается, что будет изучено, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по технике безопасности. Также будут проведены пожарная и горно-техническая экспертизы, которые определят причину возгорания и лиц, допустивших нарушения.
https://ria.ru/20210615/kuzbass-1737023288.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия
СК завел дело после смерти крановщицы при пожаре на фабрике в Кузбассе
11:06 15.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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После смерти пострадавшей при пожаре крановщицы на фабрике в Кузбассе завели уголовное дело

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости. Уголовное дело по факту гибели крановщицы во время пожара на центральной обогатительной фабрике "Березовская" возбуждено в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что обогатительная фабрика "Березовская" загорелась в Кузбассе, на месте происшествия работают отделения пожарной охраны и ВГСО, выведено 39 человек, один человек погиб. В министерстве угольной промышленности региона РИА Новости рассказали, что до выхода во время ЧП не успела добраться крановщица. Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщалось, что пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
09:14
Прокуратура Кузбасса проверит фабрику, где при пожаре погибла крановщица
"Пятнадцатого июня текущего года в 09 часов (05.00 мск) поступило сообщение об обнаружении во время тушения пожара в цехе обогатительной фабрики в городе Березовском тела 58-летней крановщицы. По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, в цехе обогащения, в котором находились 72 работника, произошло возгорание химикатов. Прибывшие горноспасатели и сотрудники МЧС эвакуировали из помещения 71 рабочего. Во время ликвидации возгорания было обнаружено тело 58-летней крановщицы. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти потерпевшей.
Отмечается, что будет изучено, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по технике безопасности. Также будут проведены пожарная и горно-техническая экспертизы, которые определят причину возгорания и лиц, допустивших нарушения.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
08:25
В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровская областьПроисшествия
 
 
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