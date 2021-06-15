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В штате Иллинойс загорелся химический завод Chemtool

В штате Иллинойс загорелся химический завод Chemtool - РИА Новости, 15.06.2021

В штате Иллинойс загорелся химический завод Chemtool

Химический завод Chemtool загорелся в американском Роктоне (штат Иллинойс), пожарная служба распорядилась эвакуировать всех жителей и предприятий в радиусе... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:13

2021-06-15T10:13

2021-06-15T10:39

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Химический завод Chemtool загорелся в американском Роктоне (штат Иллинойс), пожарная служба распорядилась эвакуировать всех жителей и предприятий в радиусе одной мили от завода, сообщается в заявлении местной полиции.По сообщению телеканала NBC News, пожар вспыхнул в понедельник утром, его причина пока не установлена.Отмечается, что было принято решение отказаться от тушения огня водой. Как пояснил начальник пожарной охраны Роктона Кирк Уилсон, применение воды для борьбы с пламенем грозит привести к опасному стоку в реку Рок, приток реки Миссисипи.Местные чиновники выразили обеспокоенность в связи с риском распространения химических веществ, таких как серная кислота, азот и свинец. Администратор департамента здравоохранения округа Уиннебейго Сандра Мартелл призвала население носить маски на улице.

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Химический завод Chemtool горит в Роктоне в США. Кадры ЧП Химический завод Chemtool горит в Роктоне в США. Кадры ЧП 2021-06-15T10:13 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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