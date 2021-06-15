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В штате Иллинойс загорелся химический завод Chemtool
В штате Иллинойс загорелся химический завод Chemtool - РИА Новости, 15.06.2021
В штате Иллинойс загорелся химический завод Chemtool
Химический завод Chemtool загорелся в американском Роктоне (штат Иллинойс), пожарная служба распорядилась эвакуировать всех жителей и предприятий в радиусе... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:13
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Химический завод Chemtool загорелся в американском Роктоне (штат Иллинойс), пожарная служба распорядилась эвакуировать всех жителей и предприятий в радиусе одной мили от завода, сообщается в заявлении местной полиции.По сообщению телеканала NBC News, пожар вспыхнул в понедельник утром, его причина пока не установлена.Отмечается, что было принято решение отказаться от тушения огня водой. Как пояснил начальник пожарной охраны Роктона Кирк Уилсон, применение воды для борьбы с пламенем грозит привести к опасному стоку в реку Рок, приток реки Миссисипи.Местные чиновники выразили обеспокоенность в связи с риском распространения химических веществ, таких как серная кислота, азот и свинец. Администратор департамента здравоохранения округа Уиннебейго Сандра Мартелл призвала население носить маски на улице.
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Химический завод Chemtool горит в Роктоне в США. Кадры ЧП
Химический завод Chemtool горит в Роктоне в США. Кадры ЧП
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иллинойс, миссисипи, сша, в мире
В штате Иллинойс загорелся химический завод Chemtool
10:13 15.06.2021 (обновлено: 10:39 15.06.2021)
 

В США загорелся химический завод Chemtool, объявлена эвакуация

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Химический завод Chemtool загорелся в американском Роктоне (штат Иллинойс), пожарная служба распорядилась эвакуировать всех жителей и предприятий в радиусе одной мили от завода, сообщается в заявлении местной полиции.
По сообщению телеканала NBC News, пожар вспыхнул в понедельник утром, его причина пока не установлена.
Отмечается, что было принято решение отказаться от тушения огня водой. Как пояснил начальник пожарной охраны Роктона Кирк Уилсон, применение воды для борьбы с пламенем грозит привести к опасному стоку в реку Рок, приток реки Миссисипи.
Местные чиновники выразили обеспокоенность в связи с риском распространения химических веществ, таких как серная кислота, азот и свинец. Администратор департамента здравоохранения округа Уиннебейго Сандра Мартелл призвала население носить маски на улице.
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