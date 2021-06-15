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В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике - РИА Новости, 15.06.2021
В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
Пожар на центральной обогатительной фабрике "Березовская" в Кузбассе локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-служба ГУ... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T08:48
2021-06-15T08:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости. Пожар на центральной обогатительной фабрике "Березовская" в Кузбассе локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.Ранее сообщалось, что на месте ЧП работают отделения пожарной охраны и ВГСО, выведено 39 человек, один человек погиб."У нас локализовано больше двух тысяч квадратных метров. Работы продолжаются, идет проливка очагов", – рассказали в пресс-службе ведомства.Как сообщается на официальном сайте предприятия, АО "ЦОФ "Березовская" входит в состав Промышленно-металлургического холдинга. Предприятие осуществляет производство угольного концентрата из угля, добываемого предприятиями ПМХ. Производственная мощность обогатительной фабрики по переработке угля составляет порядка 4 миллионов тонн в год.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия
В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:48 15.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике "Березовская"

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости. Пожар на центральной обогатительной фабрике "Березовская" в Кузбассе локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что на месте ЧП работают отделения пожарной охраны и ВГСО, выведено 39 человек, один человек погиб.
"У нас локализовано больше двух тысяч квадратных метров. Работы продолжаются, идет проливка очагов", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Как сообщается на официальном сайте предприятия, АО "ЦОФ "Березовская" входит в состав Промышленно-металлургического холдинга. Предприятие осуществляет производство угольного концентрата из угля, добываемого предприятиями ПМХ. Производственная мощность обогатительной фабрики по переработке угля составляет порядка 4 миллионов тонн в год.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровская областьПроисшествия
 
 
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