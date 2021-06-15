https://ria.ru/20210615/pozhar-1737019843.html

В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике

В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике - РИА Новости, 15.06.2021

В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике

Пожар на центральной обогатительной фабрике "Березовская" в Кузбассе локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-служба ГУ... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T08:48

2021-06-15T08:48

2021-06-15T08:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости. Пожар на центральной обогатительной фабрике "Березовская" в Кузбассе локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.Ранее сообщалось, что на месте ЧП работают отделения пожарной охраны и ВГСО, выведено 39 человек, один человек погиб."У нас локализовано больше двух тысяч квадратных метров. Работы продолжаются, идет проливка очагов", – рассказали в пресс-службе ведомства.Как сообщается на официальном сайте предприятия, АО "ЦОФ "Березовская" входит в состав Промышленно-металлургического холдинга. Предприятие осуществляет производство угольного концентрата из угля, добываемого предприятиями ПМХ. Производственная мощность обогатительной фабрики по переработке угля составляет порядка 4 миллионов тонн в год.

https://ria.ru/20210615/kuzbass-1737018230.html

кемеровская область

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия