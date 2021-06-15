https://ria.ru/20210615/pozhar-1737019469.html

На одной из шахт в ЛНР начался пожар

На одной из шахт в ЛНР начался пожар - РИА Новости, 15.06.2021

На одной из шахт в ЛНР начался пожар

Спасатели почти сутки тушат пожар на одной из шахт в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T08:41

2021-06-15T08:41

2021-06-15T08:41

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151798/44/1517984455_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_0547d32a38d6dad0d3cd103455995f90.jpg

ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Спасатели почти сутки тушат пожар на одной из шахт в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.Накануне, 14 июня в Краснодонском районе на Шахте "Самсоновская-Западная" на горизонте 956 метров начался пожар. На момент аварии в шахте находилось 196 человек, в том числе 19 - на аварийном участке. Все работники шахты были выведены на поверхность (за исключением 16 работников на постах безопасности)."На 06.00 (совпадает с мск) 15 июня продолжается тушение пожара в окне лавы воздушно-пенной смесью", - сообщил представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20210216/vozgoranie-1597615584.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире