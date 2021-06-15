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На одной из шахт в ЛНР начался пожар
На одной из шахт в ЛНР начался пожар - РИА Новости, 15.06.2021
На одной из шахт в ЛНР начался пожар
Спасатели почти сутки тушат пожар на одной из шахт в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T08:41
2021-06-15T08:41
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Спасатели почти сутки тушат пожар на одной из шахт в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.Накануне, 14 июня в Краснодонском районе на Шахте "Самсоновская-Западная" на горизонте 956 метров начался пожар. На момент аварии в шахте находилось 196 человек, в том числе 19 - на аварийном участке. Все работники шахты были выведены на поверхность (за исключением 16 работников на постах безопасности)."На 06.00 (совпадает с мск) 15 июня продолжается тушение пожара в окне лавы воздушно-пенной смесью", - сообщил представитель пресс-службы.
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:41 15.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС ЛНР в Луганске
Сотрудники противопожарной службы МЧС ЛНР в Луганске - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Спасатели почти сутки тушат пожар на шахте "Самсоновская-Западная" в ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Спасатели почти сутки тушат пожар на одной из шахт в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Накануне, 14 июня в Краснодонском районе на Шахте "Самсоновская-Западная" на горизонте 956 метров начался пожар. На момент аварии в шахте находилось 196 человек, в том числе 19 - на аварийном участке. Все работники шахты были выведены на поверхность (за исключением 16 работников на постах безопасности).
"На 06.00 (совпадает с мск) 15 июня продолжается тушение пожара в окне лавы воздушно-пенной смесью", - сообщил представитель пресс-службы.
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