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Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске
Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске - РИА Новости, 15.06.2021
Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске
Причина пожара на автогазозаправочной станции в Новосибирске — несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства, заявил губернатор... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T07:30
2021-06-15T07:30
2021-06-15T15:53
пожар на азс в новосибирске
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 15 июн — РИА Новости. Причина пожара на автогазозаправочной станции в Новосибирске — несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства, заявил губернатор региона Андрей Травников."Период пандемийных надзорных каникул некоторые наши предприниматели воспринимали как сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, сотрудникам и окружающим жителям", — сказал он на оперативном совещании в облправительстве.ЧП произошло в воскресенье по адресу Гусинобродское шоссе, 60: автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа, это привело к возгоранию и взрыву резервуаров с топливом. Пострадали 35 человек, 20 из которых госпитализировали. У областного Минздрава другие данные: 33 пострадавших, 17 госпитализированных, семеро находятся в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии; десять человек, в том числе два ребенка и два сотрудника МЧС, — в ожоговом отделении, их состояние удовлетворительное.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти решили проверить все автозаправки в Новосибирске.
https://ria.ru/20210614/postradavshie-1736998042.html
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Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП
Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП
2021-06-15T07:30
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пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия
Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске
07:30 15.06.2021 (обновлено: 15:53 15.06.2021)
Губернатор назвал несоблюдение мер безопасности основной причиной пожара на АЗС в Новосибирске