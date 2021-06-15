https://ria.ru/20210615/pozhar-1737015891.html

Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске

Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске - РИА Новости, 15.06.2021

Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске

Причина пожара на автогазозаправочной станции в Новосибирске — несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства, заявил губернатор... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T07:30

2021-06-15T07:30

2021-06-15T15:53

пожар на азс в новосибирске

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 15 июн — РИА Новости. Причина пожара на автогазозаправочной станции в Новосибирске — несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства, заявил губернатор региона Андрей Травников."Период пандемийных надзорных каникул некоторые наши предприниматели воспринимали как сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, сотрудникам и окружающим жителям", — сказал он на оперативном совещании в облправительстве.ЧП произошло в воскресенье по адресу Гусинобродское шоссе, 60: автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа, это привело к возгоранию и взрыву резервуаров с топливом. Пострадали 35 человек, 20 из которых госпитализировали. У областного Минздрава другие данные: 33 пострадавших, 17 госпитализированных, семеро находятся в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии; десять человек, в том числе два ребенка и два сотрудника МЧС, — в ожоговом отделении, их состояние удовлетворительное.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти решили проверить все автозаправки в Новосибирске.

https://ria.ru/20210614/postradavshie-1736998042.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия