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В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика
В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика - РИА Новости, 15.06.2021
В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика
Центральная обогатительная фабрика "Березовская" загорелась в Кузбассе, на месте работают отделения пожарной охраны и ВГСО, выведено 39 человек. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T07:19
2021-06-15T07:19
2021-06-15T07:19
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости. Центральная обогатительная фабрика "Березовская" загорелась в Кузбассе, на месте работают отделения пожарной охраны и ВГСО, выведено 39 человек."Тридцать девять человек вывели", - пояснил пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.Как сообщается на официальном сайте предприятия, АО "ЦОФ "Березовская" входит в состав Промышленно-металлургического холдинга. Предприятие осуществляет производство угольного концентрата из угля, добываемого предприятиями ПМХ. Производственная мощность обогатительной фабрики по переработке угля составляет порядка 4 миллионов тонн в год.
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кемеровская область, происшествия
В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика
В Кемеровской области загорелась обогатительная фабрика "Березовская"