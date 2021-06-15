https://ria.ru/20210615/pozhar-1737015187.html

В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика

В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика - РИА Новости, 15.06.2021

В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика

Центральная обогатительная фабрика "Березовская" загорелась в Кузбассе, на месте работают отделения пожарной охраны и ВГСО, выведено 39 человек. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T07:19

2021-06-15T07:19

2021-06-15T07:19

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости. Центральная обогатительная фабрика "Березовская" загорелась в Кузбассе, на месте работают отделения пожарной охраны и ВГСО, выведено 39 человек."Тридцать девять человек вывели", - пояснил пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.Как сообщается на официальном сайте предприятия, АО "ЦОФ "Березовская" входит в состав Промышленно-металлургического холдинга. Предприятие осуществляет производство угольного концентрата из угля, добываемого предприятиями ПМХ. Производственная мощность обогатительной фабрики по переработке угля составляет порядка 4 миллионов тонн в год.

https://ria.ru/20210615/pozhar-1737013770.html

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия