https://ria.ru/20210615/pozhar-1737013770.html

В Новосибирске 17 человек остаются в больнице после пожара на АЗС

В Новосибирске 17 человек остаются в больнице после пожара на АЗС - РИА Новости, 15.06.2021

В Новосибирске 17 человек остаются в больнице после пожара на АЗС

Семнадцать пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске остаются в больнице, семи из них находятся реанимации с ожоговым шоком, сообщил главврач Новосибирской... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T05:48

2021-06-15T05:48

2021-06-15T07:00

пожар на азс в новосибирске

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК,15 июн – РИА Новости. Семнадцать пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске остаются в больнице, семи из них находятся реанимации с ожоговым шоком, сообщил главврач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.ЧП произошло в воскресенье на автогазозаправке, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе, 60. Причиной стало то, что автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа. Во время пожара взорвались резервуары с топливом. В результате пострадали 35 человек, 20 из которых госпитализировали.Как уточнил Юданов, состояние находящихся в реанимации пациентов оценивается как стабильно тяжелое, у одного из них поражено около 40 процентов тела.Двое госпитализированых пожарных находятся в состоянии средней тяжести. Все остальные пострадавшие, по словам Юданова, лечатся амбулаторно.Больница во вторник организует горячую линию для родственников.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Новосибирской области после пожара организовала масштабную проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех местных АГЗС.

https://ria.ru/20210614/novosibirsk-1736956229.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия