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В Новосибирске 17 человек остаются в больнице после пожара на АЗС
В Новосибирске 17 человек остаются в больнице после пожара на АЗС - РИА Новости, 15.06.2021
В Новосибирске 17 человек остаются в больнице после пожара на АЗС
Семнадцать пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске остаются в больнице, семи из них находятся реанимации с ожоговым шоком, сообщил главврач Новосибирской... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T05:48
2021-06-15T07:00
пожар на азс в новосибирске
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК,15 июн – РИА Новости. Семнадцать пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске остаются в больнице, семи из них находятся реанимации с ожоговым шоком, сообщил главврач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.ЧП произошло в воскресенье на автогазозаправке, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе, 60. Причиной стало то, что автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа. Во время пожара взорвались резервуары с топливом. В результате пострадали 35 человек, 20 из которых госпитализировали.Как уточнил Юданов, состояние находящихся в реанимации пациентов оценивается как стабильно тяжелое, у одного из них поражено около 40 процентов тела.Двое госпитализированых пожарных находятся в состоянии средней тяжести. Все остальные пострадавшие, по словам Юданова, лечатся амбулаторно.Больница во вторник организует горячую линию для родственников.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Новосибирской области после пожара организовала масштабную проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех местных АГЗС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия
В Новосибирске 17 человек остаются в больнице после пожара на АЗС
05:48 15.06.2021 (обновлено: 07:00 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорящая автозаправка в Новосибирске
Горящая автозаправка в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Новосибирске 17 человек остаются в больнице после пожара на АЗС

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК,15 июн – РИА Новости. Семнадцать пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске остаются в больнице, семи из них находятся реанимации с ожоговым шоком, сообщил главврач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.
ЧП произошло в воскресенье на автогазозаправке, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе, 60. Причиной стало то, что автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа. Во время пожара взорвались резервуары с топливом. В результате пострадали 35 человек, 20 из которых госпитализировали.
Пожар на АЗС в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Более 60 сотрудников МЧС задействовали в тушении пожара на АЗС "Еврогаз" в Новосибирске.

Горящая автозаправка в Новосибирске
1 из 8

Более 60 сотрудников МЧС задействовали в тушении пожара на АЗС "Еврогаз" в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение примерно в 17 часов по московскому времени.

На фото: вспыхнувшая автозаправка в Новосибирске.

Горящая автозаправка в Новосибирске
2 из 8

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение примерно в 17 часов по московскому времени.

На фото: вспыхнувшая автозаправка в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пожар длился около трех часов.

Горящая автозаправка в Новосибирске
3 из 8

Пожар длился около трех часов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Тушение осложнялось взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом.

Сотрудник полиции у горящей автозаправки в Новосибирске
4 из 8

Тушение осложнялось взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания.

Горящая автозаправка в Новосибирске
5 из 8

Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз.

Автозаправка горит в Новосибирске
6 из 8

В МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не выявили.

Горящая автозаправка в Новосибирске
7 из 8

Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не выявили.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в ожоговый центр для оказания необходимой помощи.

Горящая автозаправка в Новосибирске
8 из 8

Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в ожоговый центр для оказания необходимой помощи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Более 60 сотрудников МЧС задействовали в тушении пожара на АЗС "Еврогаз" в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение примерно в 17 часов по московскому времени.

На фото: вспыхнувшая автозаправка в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Пожар длился около трех часов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Тушение осложнялось взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 8

В МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не выявили.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в ожоговый центр для оказания необходимой помощи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Как уточнил Юданов, состояние находящихся в реанимации пациентов оценивается как стабильно тяжелое, у одного из них поражено около 40 процентов тела.

"Еще десять человек находятся в профильном ожоговом отделении. Сочетанных травм нет, только ожоговые. Два ребенка - 10 и 12 лет. У них площадь поражения небольшая", - добавил главврач.

Двое госпитализированых пожарных находятся в состоянии средней тяжести. Все остальные пострадавшие, по словам Юданова, лечатся амбулаторно.
Больница во вторник организует горячую линию для родственников.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Новосибирской области после пожара организовала масштабную проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех местных АГЗС.
Пожар на автозаправочной станции в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 15:59
К тушению пожара на АЗС в Новосибирске привлекли более 60 человек
 
Пожар на АЗС в НовосибирскеНовосибирскПроисшествия
 
 
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