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В Новосибирске 17 человек остаются в больнице после пожара на АЗС
В Новосибирске 17 человек остаются в больнице после пожара на АЗС - РИА Новости, 15.06.2021
В Новосибирске 17 человек остаются в больнице после пожара на АЗС
Семнадцать пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске остаются в больнице, семи из них находятся реанимации с ожоговым шоком, сообщил главврач Новосибирской... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T05:48
2021-06-15T05:48
2021-06-15T07:00
пожар на азс в новосибирске
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК,15 июн – РИА Новости. Семнадцать пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске остаются в больнице, семи из них находятся реанимации с ожоговым шоком, сообщил главврач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.ЧП произошло в воскресенье на автогазозаправке, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе, 60. Причиной стало то, что автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа. Во время пожара взорвались резервуары с топливом. В результате пострадали 35 человек, 20 из которых госпитализировали.Как уточнил Юданов, состояние находящихся в реанимации пациентов оценивается как стабильно тяжелое, у одного из них поражено около 40 процентов тела.Двое госпитализированых пожарных находятся в состоянии средней тяжести. Все остальные пострадавшие, по словам Юданова, лечатся амбулаторно.Больница во вторник организует горячую линию для родственников.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Новосибирской области после пожара организовала масштабную проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех местных АГЗС.
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РИА Новости
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пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия
В Новосибирске 17 человек остаются в больнице после пожара на АЗС
05:48 15.06.2021 (обновлено: 07:00 15.06.2021)
В Новосибирске 17 человек остаются в больнице после пожара на АЗС
НОВОСИБИРСК,15 июн – РИА Новости.
Семнадцать пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске
остаются в больнице, семи из них находятся реанимации с ожоговым шоком, сообщил главврач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.
ЧП произошло в воскресенье на автогазозаправке, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе, 60. Причиной стало то, что автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа. Во время пожара взорвались резервуары с топливом. В результате пострадали 35 человек, 20 из которых госпитализировали.
Пожар на АЗС в Новосибирске
1 из 8
Более 60 сотрудников МЧС задействовали в тушении пожара на АЗС "Еврогаз" в Новосибирске.
2 из 8
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение примерно в 17 часов по московскому времени.
На фото: вспыхнувшая автозаправка в Новосибирске.
3 из 8
Пожар длился около трех часов.
4 из 8
Тушение осложнялось взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом.
5 из 8
Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания.
6 из 8
В МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз.
7 из 8
Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не выявили.
8 из 8
Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в ожоговый центр для оказания необходимой помощи.
1 из 8
Более 60 сотрудников МЧС задействовали в тушении пожара на АЗС "Еврогаз" в Новосибирске.
2 из 8
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение примерно в 17 часов по московскому времени.
На фото: вспыхнувшая автозаправка в Новосибирске.
3 из 8
Пожар длился около трех часов.
4 из 8
Тушение осложнялось взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом.
5 из 8
Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания.
6 из 8
В МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз.
7 из 8
Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не выявили.
8 из 8
Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в ожоговый центр для оказания необходимой помощи.
Как уточнил Юданов, состояние находящихся в реанимации пациентов оценивается как стабильно тяжелое, у одного из них поражено около 40 процентов тела.
"Еще десять человек находятся в профильном ожоговом отделении. Сочетанных травм нет, только ожоговые. Два ребенка - 10 и 12 лет. У них площадь поражения небольшая", - добавил главврач.
Двое госпитализированых пожарных находятся в состоянии средней тяжести. Все остальные пострадавшие, по словам Юданова, лечатся амбулаторно.
Больница во вторник организует горячую линию для родственников.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Новосибирской области после пожара организовала масштабную проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех местных АГЗС.