https://ria.ru/20210615/postanovka-1737051446.html

В Британии пресс-конференцию с Протасевичем назвали постановкой

В Британии пресс-конференцию с Протасевичем назвали постановкой - РИА Новости, 15.06.2021

В Британии пресс-конференцию с Протасевичем назвали постановкой

Глава МИД Британии Доминик Рааб назвал постановочной пресс-конференцию арестованного в Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta, признанного в стране... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:00

2021-06-15T12:00

2021-06-15T12:00

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

доминик рааб

великобритания

белоруссия

в мире

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ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Британии Доминик Рааб назвал постановочной пресс-конференцию арестованного в Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta, признанного в стране экстремистским, Романа Протасевича."Белоруссия продолжает ненадлежащим образом обращаться с журналистом Протасевичем, и это неприемлемо. Вчерашняя постановочная пресс-конференция, где Роман был под явным давлением, продемонстрировала новый уровень в атаках режима Лукашенко на права человека. Освободите Романа и защитите свободу СМИ", - написал Рааб в Twitter.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210614/protasevich-1736987994.html

великобритания

белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, доминик рааб, великобритания, белоруссия, в мире