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Полицейского уличили в вовлечении подростка в проституцию
Полицейского уличили в вовлечении подростка в проституцию - РИА Новости, 15.06.2021
Полицейского уличили в вовлечении подростка в проституцию
Полицейского-начальника гаража в аэропорту Внуково уличили в вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией, в отношении него начата служебная проверка,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T19:07
2021-06-15T19:11
следственный комитет россии (ск рф)
внуково
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полицейского-начальника гаража в аэропорту Внуково уличили в вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией, в отношении него начата служебная проверка, сообщили в отделе информации и общественных связей УТ МВД России по ЦФО.По данным ведомства, пресекли незаконные действия сержанта оперативники собственной безопасности УТ МВД России по ЦФО."Предварительно установлено, что он совершил действия, направленные на вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего лица", - говорится в сообщении.В отношении сержанта назначена служебная проверка, по результатам которой его уволят, а после привлекут к ответственности, уточняется в сообщении.Как сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, следствием установлено, что в 2020 году экс-полицейский познакомился с девочкой в соцсети. Во время виртуального общения и личных встреч он пообещал ей высокий заработок за занятие проституцией. Подозреваемый согласовал прейскурант, находил клиентов и организовывал встречи девочки с ними."Свою вину бывший транспортный полицейский признал в полном объеме, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнула Марковская.
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следственный комитет россии (ск рф), внуково, происшествия
Полицейского уличили в вовлечении подростка в проституцию
19:07 15.06.2021 (обновлено: 19:11 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк

Полицейского из аэропорта Внуково уличили в вовлечении подростка в проституцию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полицейского-начальника гаража в аэропорту Внуково уличили в вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией, в отношении него начата служебная проверка, сообщили в отделе информации и общественных связей УТ МВД России по ЦФО.
По данным ведомства, пресекли незаконные действия сержанта оперативники собственной безопасности УТ МВД России по ЦФО.
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"Предварительно установлено, что он совершил действия, направленные на вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего лица", - говорится в сообщении.
В отношении сержанта назначена служебная проверка, по результатам которой его уволят, а после привлекут к ответственности, уточняется в сообщении.
Как сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, следствием установлено, что в 2020 году экс-полицейский познакомился с девочкой в соцсети. Во время виртуального общения и личных встреч он пообещал ей высокий заработок за занятие проституцией. Подозреваемый согласовал прейскурант, находил клиентов и организовывал встречи девочки с ними.
"Свою вину бывший транспортный полицейский признал в полном объеме, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнула Марковская.
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