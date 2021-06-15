https://ria.ru/20210615/politsiya-1737131425.html
Полицейского уличили в вовлечении подростка в проституцию
Полицейского уличили в вовлечении подростка в проституцию - РИА Новости, 15.06.2021
Полицейского уличили в вовлечении подростка в проституцию
Полицейского-начальника гаража в аэропорту Внуково уличили в вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией, в отношении него начата служебная проверка,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T19:07
2021-06-15T19:07
2021-06-15T19:11
следственный комитет россии (ск рф)
внуково
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полицейского-начальника гаража в аэропорту Внуково уличили в вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией, в отношении него начата служебная проверка, сообщили в отделе информации и общественных связей УТ МВД России по ЦФО.По данным ведомства, пресекли незаконные действия сержанта оперативники собственной безопасности УТ МВД России по ЦФО."Предварительно установлено, что он совершил действия, направленные на вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего лица", - говорится в сообщении.В отношении сержанта назначена служебная проверка, по результатам которой его уволят, а после привлекут к ответственности, уточняется в сообщении.Как сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, следствием установлено, что в 2020 году экс-полицейский познакомился с девочкой в соцсети. Во время виртуального общения и личных встреч он пообещал ей высокий заработок за занятие проституцией. Подозреваемый согласовал прейскурант, находил клиентов и организовывал встречи девочки с ними."Свою вину бывший транспортный полицейский признал в полном объеме, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнула Марковская.
https://ria.ru/20210615/prigovor-1737110349.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), внуково, происшествия
Полицейского уличили в вовлечении подростка в проституцию
19:07 15.06.2021 (обновлено: 19:11 15.06.2021)
Полицейского из аэропорта Внуково уличили в вовлечении подростка в проституцию
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полицейского-начальника гаража в аэропорту Внуково уличили в вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией, в отношении него начата служебная проверка, сообщили в отделе информации и общественных связей УТ МВД России по ЦФО.
По данным ведомства, пресекли незаконные действия сержанта оперативники собственной безопасности УТ МВД России по ЦФО.
"Предварительно установлено, что он совершил действия, направленные на вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего лица", - говорится в сообщении.
В отношении сержанта назначена служебная проверка, по результатам которой его уволят, а после привлекут к ответственности, уточняется в сообщении.
Как сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ
Елена Марковская, следствием установлено, что в 2020 году экс-полицейский познакомился с девочкой в соцсети. Во время виртуального общения и личных встреч он пообещал ей высокий заработок за занятие проституцией. Подозреваемый согласовал прейскурант, находил клиентов и организовывал встречи девочки с ними.
"Свою вину бывший транспортный полицейский признал в полном объеме, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнула Марковская.