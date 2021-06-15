https://ria.ru/20210615/politsiya-1737131425.html

Полицейского уличили в вовлечении подростка в проституцию

Полицейского уличили в вовлечении подростка в проституцию - РИА Новости, 15.06.2021

Полицейского уличили в вовлечении подростка в проституцию

Полицейского-начальника гаража в аэропорту Внуково уличили в вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией, в отношении него начата служебная проверка,... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T19:07

2021-06-15T19:07

2021-06-15T19:11

следственный комитет россии (ск рф)

внуково

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полицейского-начальника гаража в аэропорту Внуково уличили в вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией, в отношении него начата служебная проверка, сообщили в отделе информации и общественных связей УТ МВД России по ЦФО.По данным ведомства, пресекли незаконные действия сержанта оперативники собственной безопасности УТ МВД России по ЦФО."Предварительно установлено, что он совершил действия, направленные на вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего лица", - говорится в сообщении.В отношении сержанта назначена служебная проверка, по результатам которой его уволят, а после привлекут к ответственности, уточняется в сообщении.Как сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, следствием установлено, что в 2020 году экс-полицейский познакомился с девочкой в соцсети. Во время виртуального общения и личных встреч он пообещал ей высокий заработок за занятие проституцией. Подозреваемый согласовал прейскурант, находил клиентов и организовывал встречи девочки с ними."Свою вину бывший транспортный полицейский признал в полном объеме, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнула Марковская.

https://ria.ru/20210615/prigovor-1737110349.html

https://ria.ru/20210615/delo-1737119468.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), внуково, происшествия