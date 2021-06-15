https://ria.ru/20210615/pogoda-1737011499.html

В Гидрометцентре рассказали о температурной аномалии в Сибири

В Гидрометцентре рассказали о температурной аномалии в Сибири - РИА Новости, 15.06.2021

В Гидрометцентре рассказали о температурной аномалии в Сибири

Температура в северо-западной Сибири достигла 28 градусов, что на десять градусов выше средних многолетних значений, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T03:20

2021-06-15T03:20

2021-06-15T03:20

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Температура в северо-западной Сибири достигла 28 градусов, что на десять градусов выше средних многолетних значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что такие отклонения от нормы летом редкое явление, так изменчивость температур сейчас гораздо меньше, чем зимой.

https://ria.ru/20210613/iyul-1736856272.html

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2021

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роман вильфанд, гидрометцентр, общество