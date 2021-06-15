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Исторический пикник "Сапог Тамерлана" пройдет в липецком парке Аргамач
Исторический пикник "Сапог Тамерлана" пройдет в липецком парке Аргамач - РИА Новости, 15.06.2021
Исторический пикник "Сапог Тамерлана" пройдет в липецком парке Аргамач
Исторический пикник "Сапог Тамерлана" пройдет 19 июня в археологическом парке "Аргамач" Елецкого района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:25
2021-06-15T17:25
2021-06-15T17:25
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
елецкий район
общество
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ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Исторический пикник "Сапог Тамерлана" пройдет 19 июня в археологическом парке "Аргамач" Елецкого района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в мероприятии примут участие реконструкторы, археологи и историки. Они помогут участникам представить Елецкое княжество XIV века. Именно здесь на русско-ордынском пограничье остановил свои войска самый известный среднеазиатский правитель – Тамерлан. Туристы узнают об особенностях жизни в средневековой Европе и Средней Азии, а также смогут посетить развлекательные площадки археологического парка.Артамонов отметил, что на фестивале пройдут мастер-классы по различным ремёслам, будут работать стрелковый тир, летняя кухня, зона исторической фотосессии. Участники проекта "Скифская тропа" представят военно-спортивный комплекс упражнений "Воинские традиции Дона"."Подобные фестивали – не просто зрелищные события, они дают возможность буквально прикоснуться к нашей истории и национальной культуре. В последние годы в Липецкой области все чаще организуют праздники, используя местные традиции. Сохранение и популяризация истории и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти в сфере культуры и искусства", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область, елецкий район, общество
Исторический пикник "Сапог Тамерлана" пройдет в липецком парке Аргамач
Исторический пикник "Сапог Тамерлана" пройдет в липецком парке Аргамач
ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Исторический пикник "Сапог Тамерлана" пройдет 19 июня в археологическом парке "Аргамач" Елецкого района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в мероприятии примут участие реконструкторы, археологи и историки. Они помогут участникам представить Елецкое княжество XIV века. Именно здесь на русско-ордынском пограничье остановил свои войска самый известный среднеазиатский правитель – Тамерлан. Туристы узнают об особенностях жизни в средневековой Европе и Средней Азии, а также смогут посетить развлекательные площадки археологического парка.
Артамонов отметил, что на фестивале пройдут мастер-классы по различным ремёслам, будут работать стрелковый тир, летняя кухня, зона исторической фотосессии. Участники проекта "Скифская тропа" представят военно-спортивный комплекс упражнений "Воинские традиции Дона".
"Подобные фестивали – не просто зрелищные события, они дают возможность буквально прикоснуться к нашей истории и национальной культуре. В последние годы в Липецкой области все чаще организуют праздники, используя местные традиции. Сохранение и популяризация истории и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти в сфере культуры и искусства", - сказал Артамонов.