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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210615/perevodchik-1737111277.html
Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине - РИА Новости, 15.06.2021
Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
Папа Римский Франциск назначил апостольским нунцием (послом Ватикана) на Украине монсеньора Висвалдаса Кулбокаса, сообщила во вторник служба печати Святого... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:07
2021-06-15T17:07
религия и мировоззрение
россия
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
ватикан
кения
справки
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ВАТИКАН, 15 июн – РИА Новости. Папа Римский Франциск назначил апостольским нунцием (послом Ватикана) на Украине монсеньора Висвалдаса Кулбокаса, сообщила во вторник служба печати Святого престола.Одновременно с назначением нунцием Кулбокас стал титулярным архиепископом Мартаны. Как уточняют украинские СМИ, именно он неоднократно переводил понтифика во время бесед с президентом России Владимиром Путиным, а также в ходе исторической встречи с патриархом Кириллом в Гаване в 2016-м. Кулбокас родился 14 мая 1974 года в литовском городе Клайпеда. В 24 года был рукоположен в священники. Получив высшее богословское образование, в 2004 году поступил на дипломатическую службу Святого престола. Занимал различные должности в диппредставительствах Ватикана в Ливане, Нидерландах, России и Кении, служил в отделе по отношениям с государствами Госсекретариата Ватикана. Владеет итальянским, французским, испанским, английским и русским языками.
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россия, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, ватикан, кения, справки

Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине

17:07 15.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча Владимира Путина с Папой Римским Франциском. Фото с места событий
Встреча Владимира Путина с Папой Римским Франциском. Фото с места событий - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВАТИКАН, 15 июн – РИА Новости. Папа Римский Франциск назначил апостольским нунцием (послом Ватикана) на Украине монсеньора Висвалдаса Кулбокаса, сообщила во вторник служба печати Святого престола.
Одновременно с назначением нунцием Кулбокас стал титулярным архиепископом Мартаны. Как уточняют украинские СМИ, именно он неоднократно переводил понтифика во время бесед с президентом России Владимиром Путиным, а также в ходе исторической встречи с патриархом Кириллом в Гаване в 2016-м.
Кулбокас родился 14 мая 1974 года в литовском городе Клайпеда. В 24 года был рукоположен в священники. Получив высшее богословское образование, в 2004 году поступил на дипломатическую службу Святого престола. Занимал различные должности в диппредставительствах Ватикана в Ливане, Нидерландах, России и Кении, служил в отделе по отношениям с государствами Госсекретариата Ватикана. Владеет итальянским, французским, испанским, английским и русским языками.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВисвалдас Кулбокас (крайний справа) на встрече папы Франциска с патриархом Кириллом 12 февраля 2016 года.
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Висвалдас Кулбокас (крайний справа) на встрече папы Франциска с патриархом Кириллом 12 февраля 2016 года.
 
Религия и мировоззрениеРоссияПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ПутинВатиканКенияСправки
 
 
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