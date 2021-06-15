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Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине

Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине - РИА Новости, 15.06.2021

Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине

Папа Римский Франциск назначил апостольским нунцием (послом Ватикана) на Украине монсеньора Висвалдаса Кулбокаса, сообщила во вторник служба печати Святого... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T17:07

2021-06-15T17:07

2021-06-15T17:07

религия и мировоззрение

россия

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир путин

ватикан

кения

справки

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ВАТИКАН, 15 июн – РИА Новости. Папа Римский Франциск назначил апостольским нунцием (послом Ватикана) на Украине монсеньора Висвалдаса Кулбокаса, сообщила во вторник служба печати Святого престола.Одновременно с назначением нунцием Кулбокас стал титулярным архиепископом Мартаны. Как уточняют украинские СМИ, именно он неоднократно переводил понтифика во время бесед с президентом России Владимиром Путиным, а также в ходе исторической встречи с патриархом Кириллом в Гаване в 2016-м. Кулбокас родился 14 мая 1974 года в литовском городе Клайпеда. В 24 года был рукоположен в священники. Получив высшее богословское образование, в 2004 году поступил на дипломатическую службу Святого престола. Занимал различные должности в диппредставительствах Ватикана в Ливане, Нидерландах, России и Кении, служил в отделе по отношениям с государствами Госсекретариата Ватикана. Владеет итальянским, французским, испанским, английским и русским языками.

россия

ватикан

кения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, ватикан, кения, справки