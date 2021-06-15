Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча Владимира Путина с Папой Римским Франциском. Фото с места событий
ВАТИКАН, 15 июн – РИА Новости. Папа Римский Франциск назначил апостольским нунцием (послом Ватикана) на Украине монсеньора Висвалдаса Кулбокаса, сообщила во вторник служба печати Святого престола.
Одновременно с назначением нунцием Кулбокас стал титулярным архиепископом Мартаны. Как уточняют украинские СМИ, именно он неоднократно переводил понтифика во время бесед с президентом России Владимиром Путиным, а также в ходе исторической встречи с патриархом Кириллом в Гаване в 2016-м.
Кулбокас родился 14 мая 1974 года в литовском городе Клайпеда. В 24 года был рукоположен в священники. Получив высшее богословское образование, в 2004 году поступил на дипломатическую службу Святого престола. Занимал различные должности в диппредставительствах Ватикана в Ливане, Нидерландах, России и Кении, служил в отделе по отношениям с государствами Госсекретариата Ватикана. Владеет итальянским, французским, испанским, английским и русским языками.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВисвалдас Кулбокас (крайний справа) на встрече папы Франциска с патриархом Кириллом 12 февраля 2016 года.
Висвалдас Кулбокас (крайний справа) на встрече папы Франциска с патриархом Кириллом 12 февраля 2016 года.