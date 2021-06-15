https://ria.ru/20210615/peregovory-1737021681.html

В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена

В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена - РИА Новости, 15.06.2021

В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как пройдет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена в качестве лидеров своих стран. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:03

2021-06-15T09:03

2021-06-15T12:32

ближний восток

россия

энтони блинкен

вооруженные силы рф

анатолий антонов

джо байден

владимир путин

дмитрий козак

сирия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как пройдет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена в качестве лидеров своих стран.Саммит начнется 16 июня в 13:00 по Женеве (14:00 мск) на вилле Ла Гранж."Эта вилла активно используется коммунальными властями Женевы и федеральным правительством. Прекрасное место на берегу озера, хорошие условия для переговоров. Также сооружен шатер для пресс-конференции нашего президента", — уточнил Ушаков.Сначала Путина встретит президент Швейцарии, затем приедет Байден. После традиционной совместной фотосессии и вступительного слова принимающей стороны главы государств проследуют в библиотеку. Переговоры будут состоять из трех частей — сначала в узком, а затем в расширенном составе, на них выделены примерно пять часов. После этого каждая сторона проведет отдельную пресс-конференцию.В первой части Путина будет сопровождать глава МИД Сергей Лавров, а Байдена — госсекретарь Энтони Блинкен. Кроме Ушакова и Лаврова, в российскую делегацию вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Их присутствие указывает на то, что Путин и Байден, вероятно, будут обсуждать ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Ушаков допустил, что разговор лидеров коснется тем Белоруссии и заключения Алексея Навального.После переговоров состоится двусторонняя встреча российского президента со швейцарским коллегой, затем Путин вылетит в Россию.

https://ria.ru/20210615/bayden-1737012536.html

https://ria.ru/20210615/peregovory-1737024709.html

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ближний восток, россия, энтони блинкен, вооруженные силы рф, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, дмитрий козак, сирия, сша, в мире